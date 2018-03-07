2018-03-07T15:54:05+03:00
Общество

Выпускники стали чаще выбирать для сдачи на ЕГЭ естественно-научные предметы

Но самым популярным предметом по выбору по-прежнему остается обществознание
Ксения КОНЮХОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Старшеклассники определились, какие предметы ЕГЭ они планируют сдавать летом.Старшеклассники определились, какие предметы ЕГЭ они планируют сдавать летом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Выпускники 11-класса определились, какие именно ЕГЭ они планируют сдавать летом. В целом, старшеклассники стали выбирать больше предметов, чем в предыдущие годы.

- Если раньше каждый участник ЕГЭ записывался на два, три или четыре экзамена, то сейчас многие хотят сдавать пять или шесть, - прокомментировал ситуацию Сергей Кравцов, глава Рособрнадзора, замминистра образования и науки. – То есть, выпускники действуют более осмотрительно, оставляя себе больше возможностей для выбора вуза и направления обучения, в зависимости от итогов сдачи ЕГЭ. Это положительная тенденция.

Самые популярные предметы по выбору на ЕГЭ 2018 Фото: Рушан КАЮМОВ

Самые популярные предметы по выбору на ЕГЭ 2018Фото: Рушан КАЮМОВ

Самым популярным предметом по выбору остается обществознание – как и в прошлые годы, его планирует сдавать больше половины выпускников. Это связано с тем, что многие абитуриенты собираются поступать на экономические и юридические направления. Однако, с каждым годом всё больше выпускников выбирают для сдачи естественнонаучные предметы - физику, биологию и химию. То есть технические специальности тоже начинают пользоваться спросом. Но это и логично – с каждым годом Минобрнауки понемногу увеличивает количество бюджетных мест в вузах по этим направлениям. Так что у будущих технарей вариантов для поступления оказывается гораздо больше, чем у гуманитариев.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ксения КОНЮХОВА

 
Читайте также
Результаты ЕГЭ-2018: когда и где появятся официальные данные
С момента сдачи до публикации результатов ЕГЭ-2018 обычно проходит от 7 до 14 дней, в зависимости от числа участников — обязательные предметы, такие как русский язык и математика, требуют дольше времени для обработки
Новости 24
В Киргизии инспектор ДПС оштрафовал своего же напарника за нарушение ПДД
Антонов обвинил Конгресс США в одержимости русофобией
Ушел из жизни последний диктатор Аргентины
Источник рассказал о содержании телефонного разговора Эрдогана и Роухани
Путин подписал закон об охране губернаторов бойцами Росгвардии
Умер экс-глава корпорации Nestle Гельмут Маухер
Дефицит торгового баланса США достиг максимума за последние 9 лет
Российский космонавт поздравил женщин Земли с Международным женским днем с МКС
Россия вводит ограничения на поставки продукции трех белорусских предприятий
Ввоз овощей и фруктов из Абхазии в РФ временно запрещен из-за клопа
Соловьев рассказал, когда фильм о Путине покажут на телевидении
Путин подписал закон об обязательном психологическом отборе для призывников
Встреча Путина с медведем попала на видео
Росгвардия отвергла информацию о риске срыва поставок наркотических обезболивающих
За неделю международные резервы России выросли на 1,4 млрд долларов
Землетрясение в Папуа-Новой Гвинее унесло жизни 18 человек
Украинская певица Билык раскритиковала политику России, как того требовали радикалы
Путин ввел новые правила выплаты выигрышей в лотереях