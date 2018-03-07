Выпускники стали чаще выбирать для сдачи на ЕГЭ естественно-научные предметы

СЕГОДНЯ 13:52 2018-03-07T15:54:05+03:00

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Выпускники 11-класса определились, какие именно ЕГЭ они планируют сдавать летом. В целом, старшеклассники стали выбирать больше предметов, чем в предыдущие годы.

- Если раньше каждый участник ЕГЭ записывался на два, три или четыре экзамена, то сейчас многие хотят сдавать пять или шесть, - прокомментировал ситуацию Сергей Кравцов, глава Рособрнадзора, замминистра образования и науки. – То есть, выпускники действуют более осмотрительно, оставляя себе больше возможностей для выбора вуза и направления обучения, в зависимости от итогов сдачи ЕГЭ. Это положительная тенденция.

Самые популярные предметы по выбору на ЕГЭ 2018Фото: Рушан КАЮМОВ

Самым популярным предметом по выбору остается обществознание – как и в прошлые годы, его планирует сдавать больше половины выпускников. Это связано с тем, что многие абитуриенты собираются поступать на экономические и юридические направления. Однако, с каждым годом всё больше выпускников выбирают для сдачи естественнонаучные предметы - физику, биологию и химию. То есть технические специальности тоже начинают пользоваться спросом. Но это и логично – с каждым годом Минобрнауки понемногу увеличивает количество бюджетных мест в вузах по этим направлениям. Так что у будущих технарей вариантов для поступления оказывается гораздо больше, чем у гуманитариев.