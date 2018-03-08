Украинские диверсанты разбросали по Москве листовки

СЕГОДНЯ 13:05 2018-03-08T13:22:11+03:00

Не исключено, что листовки, обнаруженные в Москве, изготавливают диверсанты, которые состоят в Информационных войсках Украины Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Накануне Международного женского дня сразу в нескольких районах Москвы (больше всего заявлений в Южном округе столицы) на стеклах машин были замечены необычные листовки.

В них некто, представляясь ветеранами войны, требовал добровольно "пожертвовать" денег.

"Пожертвуй единоразово ветеранам Донбасса 1000, 2000 или 5000 р. на Яндекс-кошелек и отправь свой госномер в SMS", — говорится в сообщении.

В противном случае авторы посланий обещали поцарапать машину: "Поверь, поцарапать машину – это самое безобидное, что могут сделать отчаявшиеся и голодные наемники".

Не исключено, что листовки, обнаруженные в Москве, изготавливают диверсантыФото: Александр БОЙКО

- Провокационный текст, якобы написанный "ветеранами Донбасса", не имеет никакого отношения к реальным участникам событий в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Мы можем предполагать, что подобные подметные письма распространяют те, кому выгодно очернить добровольцев и добровольческое движение в целом. Не удивимся, если выяснится, что это дело рук пробандеровски настроенных "заробитчан", которые массово приезжают на территорию России, - заявила "Комсомолке" руководитель информационного отдела Союза добровольцев Донбасса Мария Коледа.

Не исключено, что листовки, обнаруженные в Москве, изготавливают диверсанты, которые состоят в Информационных войсках Украины. Об этой организации "Комсомолка" подробно рассказывала в материале "Как я служил в "диванных войсках" Украины". Отметим, что подобные послания уже находили в других городах России.

Листовку точно с таким же содержанием обнаружил и опубликовал прошлой осенью в интернете житель Ленинского района Нижнего Новгорода. Регулярно разбрасывают над Донбассом подобную агитационную литературу с беспилотников и украинские военные. В ней они призывают жителей Луганской и Донецких областей участвовать в митингах за единую Украину.

Представители Союза добровольцев Донбасса просят жителей России при получении подобных посланий обращаться в органы правопорядка по месту жительства.