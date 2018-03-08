Что важнее – устрицы или космические технологии?

СЕГОДНЯ 15:12 2018-03-08T15:31:18+03:00

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Подружившись с устрицами, которых на первой в России устрично-мидийной плантации выращивает в Крыму бизнесмен Сергей Кулик, я научилась различать их на вкус. И даже могу работать контролером-инспектором. Пробую, например, в каком-нибудь ресторане устриц, на которых написано «Крым. Каци-вели» - и чувствую, что это совсем не то! Некая соленая субстанция, похожая на переросший огурец. Настоящие кацивельские устрицы совсем другие: они сладкие. Все же остальные - подделки, которых привозят из других морей и высаживают в крымские воды на опреснение.

Откуда я это знаю?

Сергей Кулик так увлеченно рассказывал об обитателях его фермы, что я даже прочитала книжку, которую он подарил: «Выращивание мидий и устриц в Черном море. Практическое руководство». Счастья мне это, правда, не прибавило - как и ему моя публикация. Увы, это вам не советские времена: после выхода статьи в «КП» о том, с какими бюрократическими препонами пришлось столкнуться Кулику, когда Крым стал российским («Как устрицы подрывают обороноспособность страны») в жизни его ровным счетом ничего не изменилось. Разве что добавилось бумаг из судов и других инстанций, в числе которых - иск от владельца территории, на которой еще в украинские вре-мена бизнесмен разместил свою плантацию: теперь Федеральное агентство научных организаций (ФА-НО) требует от Сергея Кулика вообще освободить территорию.

МОРСКАЯ ДЕРЖАВА, А МОРЕПРОДУКТОВ НЕТ

- Те, кто принимают решение, газет не читают. Хотя могли бы и поддержать первую и единственную в Крыму мидийно-устричную плантацию, которая обладает уникальным опытом выращивания устриц в открытом море, - констатировал Кулик, когда я одним солнечным зимним днем заехала к нему в гости.

- Я начал заниматься этим делом при Украине еще в 2005-м году, а закон об аквакультуре появился в России в 2013, и был создан для вновь создаваемых предприятий, а не для действующих, - грустит «устричный король». - Может, прежде чем сочинять закон, депутатам нужно было прийти ко мне и поработать - выйти в море, нырнуть, устриц почистить и мидии перебрать - тогда бы они подумали, зачем писать законы, которые потом приходится переделывать?

Увы, депутаты предпочитают устриц пробовать в ресторанах...

«Зажрались!» - требует от меня написать закон жанра, чтобы смысл этой драмы был понятен 99 процентам населения страны. Но Сергей Кулик - это вам не просто какой-нибудь мелкий предприниматель. Это физик и в прошлом член отряда космонавтов, у него защита выстроена как в шахматах:

- В Советском Союзе была утеряна культура потребления устриц. Но до первой мировой войны Россия сама поставляла в Европу (!) более 12 миллионов тонн! Я открыл свое предприятие с одной целью - чтобы люди, которые живут у моря, ели не мороженную-перемороженную морскую еду, а свежие морепродукты - и попал в десятку. Нонсенс: вокруг России 22 моря, мы - морская держава, а свежих морепродуктов нет. Только благодаря санкциям начало наконец появляться что-то свое, а так все было импортное. Мои устрицы и мидии кормятся фитопланктоном - то есть, я занимаюсь экологически чистым продуктом, что всегда востребовано. Мне непонятна позиция чиновников, ведь от того, чем мы дышим и что едим, зависит наше будущее. Раковые заболевания отчего происходят? Оттого, что люди потребляют нездоровую еду. То есть, чиновники занимаются сегодняшним днем, а я - завтрашним.

Настоящие кацивельские устрицы сладкиеФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ

Убедительно звучит, а? Устрицы у Кулика и правда отменные, поэтому я всегда и всем с удовольствием их рекламирую. И вдруг, взахлеб рассказывая об этой истории одному своему знакомому, натыкаюсь на недоумение: «Устриц потребляет сотая процента населения страны, а страдает в итоге целая отрасль военной науки».

Что имелось в виду?

Расследование было недолгим: как оказалось, устричная ферма развивалась и наращивала объемы. Для доставки морепродуктов на берег потребовался катер, для подъема катера - кран БК-675, для крана - забетонированная площадка. И тут на пути башенного крана оказался Радиотелескоп…

Что это такое? Это вовсе не труба, через которую можно смотреть на звезды - это огромный комплекс непонятных сооружений в виде железных ящиков и огромных шаров, которые наблюдают за ситуаций в небесах и на солнце, и могут предсказать землетрясения и затмения. Обратная сторона Луны, к слову, была сфотографирована именно здесь. А когда запускали «Союз-Аполлон», наблюдение велось из двух точек - из Калифорнии и из Кацивели. Научной работой на Радиотелескопе руководит ученый Александр Вольвач, на интервью к которому лучше идти с учебником физики за 10 класс, а лучше с дипломом политехнического института. У меня не было с собой ни первого, ни второго, потому половину из услышанного я даже пересказать не смогу. Но попробую.

А вот так выглядит маленький кусочек устричной фермыФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Вольвач начал издалека:

- Когда человечество решило проблему, как оторваться от земного притяжения и запустило ракету, возникла задача: как узнавать, где эта ракета находится, и понимать - подлетела она к Марсу или нет? Для этого нужно было создать специальные системы, которые работают на базе радиоисточников. То есть, создание радиотелескопа - это фактор, подкрепляющий возможность человечества осуществлять космическую эру. Радиотелескоп позволяет получить и вычислить по созданной системе координат высокоточное местоположение объекта в небе и на земле с точностью до 1 миллиметра. Вот вы едете на машине, и вам говорит голос - поверните направо, поверните налево. А откуда он это все берет? Из того, что радиотелескоп позволяет выставить и создать правильные параметры спутниковой системы ГЛОНАСС. Если радиотелескоп не будет давать наземным службам точные данные, голос будет вам говорить «Поверните налево» на 100 метров раньше, чем вы доедете до поворота.

То есть, выбор у нас таков: устрицы или навигаторы…

- Телескоп был построен в 1965 году, его инструменты являются лучшими в России. Здесь совершаются открытия мирового масштаба, и проходят практику космонавты. В Службе солнца находятся телескопы, которые позволяют нам получать картину с разных глубин. Без знания параметра вспышки мы не будем знать, как изменить ход лайнера или поменять установки в оборудовании, и все это может привести к катастрофе. Технологии, которые мы сейчас отрабатываем, влияют на народное хозяйство. Наши возможности дали нам определить, например, что Крым движется в северо-восточном направлении к России. Все это было сделано благодаря радиотелескопу и космическим технологиям, применяемым к земным задачам. Мы можем точно определить подвижки земной коры на уровне миллиметра - они важны для определения землетрясений. Еще одна задача: космический мусор - человечество имеет на околоземной орбите около 20 тысяч неуправляемых обломков. Как их найти? А мы их видим - большие обломки по отражению от солнечного света, а малые, величиной до одного миллиметра - по радиотелескопу.

«ЗАГОРАТЬ МОЖНО БУДЕТ ТОЛЬКО В КАСКАХ»

Как и почему начался конфликт между двумя устрицами и наукой?

Мнения тут расходятся. Вот взгляд Александра Вольвача: «Просыпаемся мы как-то и видим, что на забетонированной Сергеем Куликом площадке, которую он арендовал у ФАНО, начали собирать кран и уже выгнали три или четыре шестиметровых сборочных каркаса. Естественно, мы запаниковали: если у нас прекращают работу инструменты и Служба Солнца, все остальное становится неэффективным. Вынос стрелы башенного крана занимает 50 метров. Естественно, это сказалось бы на всех наших задачах - потому что этот кран планировалось установить в месте кульминации светил, он ограничил бы работу лучшего в России радиотелескопа. Инструмент был специально выбран под астроклимат, и если мы его угробим сейчас, кто-то должен будет за это отвечать. Кроме всего прочего, установка крана привела бы к тому, что в пляжной береговой зоне загорать можно стало бы только в касках. Здесь бывают ветра, кран может упасть».

А вот реакция Сергея Кулика:

- Я сам инженер, и разбираюсь, что антенна у них не излучающая, а принимающая. Более того, я даже заказал заключение у специалистов: кран у меня находится на высоте 21 метр, а горизонт телескопа - на 22-х. Здесь интерес не сколько государственный, сколько экономический: дело в том, что на территории Радиотелескопа есть две берегоукрепительные полосы, на которых ученые сделали несанкционированный пляж, а домики сдают туристам. Кран мешает отдыхающим, а не телескопу».

А отдыхающим хочется всего разом: и загара, и устриц, и безопасности - чтоб на них не только башенный кран не свалился, но и какая-нибудь близлежащая гора не сползла. В том смысле, чтоб сотрудники Радиотелескопа обо всем их заблаговременно предупреждали. Как совместить несовмещаемое?

МИНИСТЕРСТВО КОМПРОМИССОВ

...Сколько занимаюсь вопросами нового, вернувшегося в Россию, Крыма - столько дивлюсь: почему нас все время ставят перед выбором: или - или? Или талантливый и работящий фермер - или честь и слава космической отрасли? Или башенный кран - или телескоп? Или здоровье нации или предсказание землетрясений?

Наука в этом состязании, естественно, побеждает - по той простой причине, что без устриц человек может прожить, а без космоса - нет.

Но вот вопрос: почему нельзя все эти камушки уложить в общую мозаику?

Иногда я думаю, что первым делом в 2014-м году в Крыму следовало открыть Министерство компромиссов - чтобы не сносить «под ноль», как траву, ресторанчики и гостинички у моря, которые делали Крым Крымом, а вписать их в российскую жизнь. Чтоб и устрицам там комфортно жилось, и звездам, и людям.

Парадокс, не правда ли: Черное море огромное, а места на всех не хватает…

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Как устрицы подрывают обороноспособность страны

Можно сказать, что этот человек воплотил в жизнь мою мечту: жить на море и выращивать устриц. А что? Есть не просят, не линяют, не лают, и убирать за ними не надо. Кроме всего прочего, приносят приличный доход и приближают тебя к той жизни, где живут на яхтах и запивают устрицы шампанским...

Мысль о том, что эту мечту можно осуществить в Крыму, пришла Сергею Кулику - не биологу вовсе и не повару - человеку, окончившему физтех, который вообще-то готовился покорять космос и даже несколько лет был членом отряда космонавтов. А потом бросил Москву, уехал к самому синему морю и завел себе устриц (подробности)