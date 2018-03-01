Духовник Олимпийской сборной России: Спортсмены просили окропить святой водой клюшки и коньки

СЕГОДНЯ 13:30 2018-03-01T16:03:50+03:00

Отец Андрей Алексеев вместе с нашей сборной на пути домой. Фото из личного архива протоиерея Андрея Алексеева.

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Окормлять Олимпийскую сборную России протоиерея Андрея Алексеева Патриарх Кирилл благословил еще в 2016 году – так что «дебютировал» священник на летних Играх в Рио, затем продолжил свою миссию летом 2017-го на XIV Европейском юношеском Олимпийском летнем фестивале в Дьёре (Венгрия), и теперь, зимой 2018-го – на зимних играх в Пхенчхане. По возвращении в Москву «Комсомолка» расспросила батюшку, как жилось нашим олимпийцам под таким диким прессингом и как удалось сделать то, чем теперь гордится вся страна.

УНИЗИТЬ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

- Отец Андрей, насколько в Пхенчхане было тяжелее, чем в Рио?

- Это была самая трудная Олимпиада, по мнению тех людей, которые могут об этом судить с профессиональной точки зрения. Но, несмотря на все вызовы и попытки унизить Россию, наши спортсмены показывали достойнейшее поведение, умение русского человека собраться в трудный момент и проявить себя.

- Кто был особенно подавленным и нуждался в духовной помощи?

- Господь показывает священнику, где он должен находиться в тот или иной момент своего служения. И дело здесь не в подавленности: ведь не только это становится причиной обращения человека к священнику. У меня сложились замечательные отношения с разными спортсменами, наиболее теплые и глубокие - с хоккейной сборной и фигуристками. Катя Боброва неоднократно приходила в нашу православную часовню в олимпийской деревне, Женя Медведева стала для меня одной из самых ярких страниц Олимпиады. Это очень цельная личность, которая мыслит категориями нравственных ценностей, выражает готовность руководствоваться Божьим законом. Такая глубина в такие юные годы! Сложились теплые отношения и со сноубордистами, и с керлингистами, и с лыжниками. Искреннее общение было также с врачами, тренерами. Ведь мое служение заключалось не только в совершении молебнов и других богослужений – это и присутствие на соревнованиях, и общение по телефону, и переписка.

- А вы болели на трибуне?

- Конечно! Но не это было главным. Ведь душа каждого человека ищет Бога, и задача священника - помочь ищущему открыть сердце для долгожданной встречи с Создателем. Наши хоккеистки в эти недели приходили ко мне поговорить о семейной жизни, об образовании, тренеры советовались по поводу своих жизненных ситуаций.

СЛЕЗЫ ЖЕНИ МЕДВЕДЕВОЙ

- Как вы помогали спортсменам справиться с гневом и обидой? Ведь негатив зашкаливал.

- Не скажу, что на этих Играх было чрезмерно много гнева. Там многое воспринималось иначе. Были моменты, где требовалось внимание священника, но в целом я наблюдал достойнейшие проявления человеческой личности, когда в непростых ситуациях наши атлеты демонстрировали лучшее, что было в них вложено.

- Ну, слезы-то точно были. Как плакала Женя Медведева, занявшая второе место!

- Не буду рассказывать, о чем мы беседовали с Женей, - это тайна исповеди…Могу только отметить, что у нее были вопросы о соответствии поступков человека, людей - по существу, каждого из нас - Божьим законам.

- Окропить святой водой коньки, клюшки олимпийцы вас не просили?

- Было такое. Имен называть не стану. Порой общение с Богом начинается с маленького, а потом активно продолжается. Радостно от того, что многократно мне там доводилось услышать от олимпийцев о том, что в их жизни происходила удивительная, чудесная, вдохновенная встреча с Богом...

ХОККЕИСТЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С ПАТРИАРХОМ КАК С ОТЦОМ

- А ваши впечатления от встречи хоккеистов с Патриархом в храме Христа Спасителя? - Это был разговор отца с детьми. Душевное общение и одновременно духовное назидание. Я увидел готовность детей его слышать. Он подчеркнул, что цена их победы очень велика и выходит за пределы спортивных площадок. Нас пытались унизить, а завершилось все нашим триумфом. Наши противники и не предполагали, что российский народ получит такой подъем на этих Играх.

- Кстати, у сборных других стран были свои священнослужители или это наш уникальный опыт?

- Я священнослужителей у других сборных не встречал.

- После турнира не потеряете новых друзей из виду?

- Трудности свели нас вместе, у них есть искренняя готовность продолжать общение. Безусловно, есть она и у меня!

P.S. Отец Андрей давно пишет стихи и несколько произведений сочинил в период Олимпийских Игр. Вот, что он написал перед отлетом сборной в Пхенчхан:

Сегодня много разных разговоров,

Позиций, мнений, взглядов и речей.

Позвольте предложить уйти от споров,

Вопросов, кто есть кто и кто есть чей.

***

Есть день сегодняшний - события и люди,

Мир внутренний и внешний - ты и я.

Есть Родина, которую мы любим.

Мы здесь живем, мы все одна семья.

***

Что говорить - уже корабль в море:

То штиль, то шторм, погода не вполне...

Кто мудр, кто смел, а кто заснул в дозоре...

Но на волне, мой друг, как на волне!

***

И тот, кто в плаванье ходил, конечно, знает:

Пусть холод, пусть жара, дожди идут -

Матроса сердце что, брат, согревает?

Что дома помнят, верят, любят, ждут.

***

Святейший Патриарх со мной в соборе

О мире и единстве говорил,

Чтоб с Богом быть и в радости и в горе,

С командою лететь благословил.

***

Гражданства нет у совести и чести,

Но должно дорожить своей страной.

Позвольте предложить быть всем нам вместе -

Быть с Божьей помощью командою одной.

***

Пройдут года, и станут ближе дали,

Прольются слезы, пот, вино и кровь...

Но вечность сохраняет не медали,

А лишь надежду, веру и любовь.