Духовник Олимпийской сборной России: Спортсмены просили окропить святой водой клюшки и коньки
Окормлять Олимпийскую сборную России протоиерея Андрея Алексеева Патриарх Кирилл благословил еще в 2016 году – так что «дебютировал» священник на летних Играх в Рио, затем продолжил свою миссию летом 2017-го на XIV Европейском юношеском Олимпийском летнем фестивале в Дьёре (Венгрия), и теперь, зимой 2018-го – на зимних играх в Пхенчхане. По возвращении в Москву «Комсомолка» расспросила батюшку, как жилось нашим олимпийцам под таким диким прессингом и как удалось сделать то, чем теперь гордится вся страна.
УНИЗИТЬ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
- Отец Андрей, насколько в Пхенчхане было тяжелее, чем в Рио?
- Это была самая трудная Олимпиада, по мнению тех людей, которые могут об этом судить с профессиональной точки зрения. Но, несмотря на все вызовы и попытки унизить Россию, наши спортсмены показывали достойнейшее поведение, умение русского человека собраться в трудный момент и проявить себя.
- Кто был особенно подавленным и нуждался в духовной помощи?
- Господь показывает священнику, где он должен находиться в тот или иной момент своего служения. И дело здесь не в подавленности: ведь не только это становится причиной обращения человека к священнику. У меня сложились замечательные отношения с разными спортсменами, наиболее теплые и глубокие - с хоккейной сборной и фигуристками. Катя Боброва неоднократно приходила в нашу православную часовню в олимпийской деревне, Женя Медведева стала для меня одной из самых ярких страниц Олимпиады. Это очень цельная личность, которая мыслит категориями нравственных ценностей, выражает готовность руководствоваться Божьим законом. Такая глубина в такие юные годы! Сложились теплые отношения и со сноубордистами, и с керлингистами, и с лыжниками. Искреннее общение было также с врачами, тренерами. Ведь мое служение заключалось не только в совершении молебнов и других богослужений – это и присутствие на соревнованиях, и общение по телефону, и переписка.
- А вы болели на трибуне?
- Конечно! Но не это было главным. Ведь душа каждого человека ищет Бога, и задача священника - помочь ищущему открыть сердце для долгожданной встречи с Создателем. Наши хоккеистки в эти недели приходили ко мне поговорить о семейной жизни, об образовании, тренеры советовались по поводу своих жизненных ситуаций.
СЛЕЗЫ ЖЕНИ МЕДВЕДЕВОЙ
- Как вы помогали спортсменам справиться с гневом и обидой? Ведь негатив зашкаливал.
- Не скажу, что на этих Играх было чрезмерно много гнева. Там многое воспринималось иначе. Были моменты, где требовалось внимание священника, но в целом я наблюдал достойнейшие проявления человеческой личности, когда в непростых ситуациях наши атлеты демонстрировали лучшее, что было в них вложено.
- Ну, слезы-то точно были. Как плакала Женя Медведева, занявшая второе место!
- Не буду рассказывать, о чем мы беседовали с Женей, - это тайна исповеди…Могу только отметить, что у нее были вопросы о соответствии поступков человека, людей - по существу, каждого из нас - Божьим законам.
- Окропить святой водой коньки, клюшки олимпийцы вас не просили?
- Было такое. Имен называть не стану. Порой общение с Богом начинается с маленького, а потом активно продолжается. Радостно от того, что многократно мне там доводилось услышать от олимпийцев о том, что в их жизни происходила удивительная, чудесная, вдохновенная встреча с Богом...
ХОККЕИСТЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С ПАТРИАРХОМ КАК С ОТЦОМ
- А ваши впечатления от встречи хоккеистов с Патриархом в храме Христа Спасителя? - Это был разговор отца с детьми. Душевное общение и одновременно духовное назидание. Я увидел готовность детей его слышать. Он подчеркнул, что цена их победы очень велика и выходит за пределы спортивных площадок. Нас пытались унизить, а завершилось все нашим триумфом. Наши противники и не предполагали, что российский народ получит такой подъем на этих Играх.
- Кстати, у сборных других стран были свои священнослужители или это наш уникальный опыт?
- Я священнослужителей у других сборных не встречал.
- После турнира не потеряете новых друзей из виду?
- Трудности свели нас вместе, у них есть искренняя готовность продолжать общение. Безусловно, есть она и у меня!
P.S. Отец Андрей давно пишет стихи и несколько произведений сочинил в период Олимпийских Игр. Вот, что он написал перед отлетом сборной в Пхенчхан:
Сегодня много разных разговоров,
Позиций, мнений, взглядов и речей.
Позвольте предложить уйти от споров,
Вопросов, кто есть кто и кто есть чей.
***
Есть день сегодняшний - события и люди,
Мир внутренний и внешний - ты и я.
Есть Родина, которую мы любим.
Мы здесь живем, мы все одна семья.
***
Что говорить - уже корабль в море:
То штиль, то шторм, погода не вполне...
Кто мудр, кто смел, а кто заснул в дозоре...
Но на волне, мой друг, как на волне!
***
И тот, кто в плаванье ходил, конечно, знает:
Пусть холод, пусть жара, дожди идут -
Матроса сердце что, брат, согревает?
Что дома помнят, верят, любят, ждут.
***
Святейший Патриарх со мной в соборе
О мире и единстве говорил,
Чтоб с Богом быть и в радости и в горе,
С командою лететь благословил.
***
Гражданства нет у совести и чести,
Но должно дорожить своей страной.
Позвольте предложить быть всем нам вместе -
Быть с Божьей помощью командою одной.
***
Пройдут года, и станут ближе дали,
Прольются слезы, пот, вино и кровь...
Но вечность сохраняет не медали,
А лишь надежду, веру и любовь.