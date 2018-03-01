2018-03-01T15:47:51+03:00
Общество

Куда приведет «закон Кашина»?

В Общественной палате обсудили новые поправки в закон о торговле, одним из инициаторов которых выступил член коммунистической партии Владимир Кашин
Дмитрий КОПТЕВ
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Новый закон приведет к тому, что сократятся шансы попадания на полки супермаркетов продуктов питания с короткими сроками годностиНовый закон приведет к тому, что сократятся шансы попадания на полки супермаркетов продуктов питания с короткими сроками годности
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В среду, 28 февраля, в Общественной палате РФ прошли нулевые чтения законопроекта, запрещающего любую возможность возврата нереализованной продукции поставщикам. Одним из авторов законопроекта стал коммунист Владимир Кашин, ранее неоднократно предлагавший ввести другие ограничительные нормы в отношении торговых сетей.

Продовольственный дефицит или развитие конкуренции?

Авторы законопроекта настаивают на том, что подобные меры окажут положительное воздействие на микроклимат рынка, подстегнут развитие отечественного производителя и защитят права потребителей. Однако, никакой экономической экспертизы прогнозируемых последствий пока предоставлено не было. Эксперты и представители отраслевых союзов проанализировали предлагаемые поправки и пришли к неутешительным выводам: законопроект скорее способен ухудшить ситуацию, причем, как для потребителей, так и для самих поставщиков.

«Я оцениваю эту инициативу как вредную для потребителей. По сути, торговые сети дискриминируются по сравнению с мелкой розницей и рынками. Запрет на возврат поставщику продовольственной продукции приведет к тому, что сократятся шансы попадания на полки супермаркетов продуктов питания с короткими сроками годности, что нанесет удар по малым производителям молока, овощей и фруктов. То есть тех продуктов, которые должны формировать рацион здорового питания», - отметил председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

Он также подчеркнул, что в качестве цели законодатели декларируют важность обеспечения доступности товаров для населения, а поправка наоборот лишает потребителей такой доступности, нарушает их права:

«В лучшем случае потребители будут пытаться найти альтернативу на полках. Но то, что сузится выбор, очевидно. От многих продуктов им придется отказаться».

Так зачем мы идем тем путем, который, несомненно, ударит по нам самим?

Эксперты предполагают, что такие изменения могут быть выгодны крупным и «индустриальным» производителям еды с большим количеством консервантов.

«Мы не защищаем малый бизнес, мы его вытесняем с рынка. Очевидно, что сети, загнанные в такие рамки будут тщательнее выбирать поставщиков, отказываться от мелких производителей и фермеров, которые предлагают качественный, но скоропортящийся продукт. Так за что же мы боремся? Получается, что мы не хотим диалог, мы хотим жесткий запрет, пусть и такой ценой», - заявил присутствовавший на заседании генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Назад в будущее?

Многие эксперты усмотрели в инициативе Владимира Кашина попытку вернуться к советскому прошлому с тотальным государственным регулированием всех отраслей.

«Закон Кашина» переносит нас в советские годы. Это опасный тренд, - подчеркнул генеральный директор Агентства продвижения инноваций, со-основатель «РАЗВИТИЕСЕЛА.РФ» Игорь Прудников. – Вот сейчас мы залезли в договорную практику. Что будет следующим? Мы все помним советское время. Помните, дискотеки, на которых 80% было советских песен. Это как-то помогло советской эстраде? Не надо возвращаться к коммунистическому прошлому. Мы не можем простимулировать развитие общественных институтов, а просто пытаемся вынести это все на уровень государства».

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