Сергей Степашин: Это было и обращение к Конгрессу США, и к их европейским союзникам

1 Март 17:55 2018-03-01T19:37:43+03:00

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- Сергей Вадимович, вы, по-моему, были на всех Посланиях Президента России. Послание от 1 марта, так уж вышло, - не только к Федеральному собранию, а и к России, и ко всему миру... Как бы вы его прокомментировали, чем оно еще отличается от всех предыдущих?

- Кардинально отличается.

Конечно, большая часть выступления посвящена защите страны, вопросам обороноспособности, боеготовности моей Родины.

Я вспоминаю начало 90-х годов (если помнишь, Саш, я тогда был председателем Комитета Верховного Совета СССР по обороне и безопасности)...

- Да, конечно.

- Ты помнишь, в каком состоянии были наши Вооруженные силы. Чечня 94-го года это еще раз показала. (Речь о так называемой «первой чеченской войне». - А.Г.)

Ты правильно сказал, это обращение - не только к Федеральному собранию. Во-первых, - к стране, к России. Но это еще и обращение к конгрессу США, я бы так сказал, - и к их европейским союзникам.

Потому что сегодня совершенно очевидно, - несмотря на то, что мы старались все сделать для того, чтобы на дипломатическом уровне решать вопросы совместной обороны, совместной безопасности и так далее, - последние события в Сирии показали, что в нас видят пока противника.

Поэтому мы должны показать, в каком состоянии сегодня, с точки зрения боеготовности Вооруженных сил, находится наша страна. Ну, и показали еще, по-моему, достаточно визуально, понятно, - что из себя представляет оборонительный комплекс России.

Честно говоря, я такого рода выступлений не помню даже во времена Советского Союза.

- А что касается ЖКХ?

- Да, если говорить о проблемах, которые есть в социальной, в экономической сфере... То, что сказал об этом президент, ложится в нашу программу. (Сергей Степашин - глава Наблюдательного Совета Фонда развития ЖКХ. - А.Г.)

Экс-премьер России Сергей Степашин - о Послании Президента 00:00 00:00

- Каким образом? Что конкретно вы имеете ввиду?

- Владимир Путин сказал о том, чтобы как минимум 5 миллионов человек ежегодно улучшали бы свои жилищные условия. Для этого есть все возможности, это я знаю не понаслышке.

Сюда же подпадает и аварийное жилье, и ветхое. Так что... То, о чем до этого говорил президент и на заседании правительства, и на Госсовете, - будем продолжать реализовывать.

Нужно работать так, чтобы люди могли быть не только спокойными с точки зрения их безопасности, но и жили в нормальных, человеческих условиях.

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