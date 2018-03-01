Голландский инженер впускает кота домой с помощью системы распознавания морды

1 Март 20:23 2018-03-01T20:34:57+03:00

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Инженер из Амстердама Аркайц Гарро создал небольшое устройство с системой распознавания лица, которое прикрепил к двери балкона. Система позволяет впускать кота по кличке Бобис с улицы, не заставляя питомца ждать на морозе. Об этом сообщает Business Insider.

Чтобы создать гаджет, Гарро использовал мини-компьютер Raspberry Pi с камерой и программным обеспечением, а также датчиков распознавания изображений и движений.

Вместо того, чтобы устанавливать дверцу для домашних животных, Гарро пришла в голову другая идея: “Я хотел сделать устройство, которое позволило бы Бобису не ждать у порога, а иметь возможность быстро оказываться в помещении”.

По словам мужчины, Бобис является соседским котом, однако ему всегда нравилось приходить в гости к семье Гарро.

“Мы с женой впервые увидели этого кота на балконе несколько лет назад, и не знали, есть ли у него дом или он был бродячим. Для начала мы подружились с ним и он начал часто у нас бывать. Позже мы узнали, что у кота есть владелец, который жил в нескольких домах по соседству. Он признался, что очень рад “делиться” питомцем с нами, а также разработал график, согласно которому Бобис приходит в наш дом в определенное время”, - рассказал Гарро.

Когда Бобис в очередной раз хочет попасть в гости к семье Гарро, устройство срабатывает по следующему принципу: сначала питомца “встречает” мини-компьютер Raspberry Pi с камерой. Гаджет фиксирует движение во дворе дома с помощью датчика, делает фотографию и отправляет ее в облачную платформу для распознавания изображений AWS Rekognition.

Кроме того, система прошла обучение на сотнях снимках котов и может достоверно определить, Бобис это или нет. Если устройство узнало кота, то оно отправляет уведомление Гарро в Slack о том, что необходимо открыть дверь. Мужчина признался, что потратил на создание технологии несколько часов работы и 50 долларов.