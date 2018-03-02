2018-03-02T02:06:36+03:00
Телевизор

"Плоский мир" Терри Пратчетта станет сериалом

Британский канал ВВС объявил о готовности приступить к съемкам
Галина СЕРОВА
Поделиться:
Именно "Плоский мир" сделал Пратчетта известным на весь мирИменно "Плоский мир" сделал Пратчетта известным на весь мирФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Культовая серия книг "Плоский мир" писателя Терри Пратчета станет в скором времени сериалом. Телеканал BBC уже рассказал о своих планах экранизировать шесть эпизодов по мотивам цикла юмористически-фэнтезийных романов. В съемках будет участвовать производственная компания Narrativia, которую Терри Пратчетт основал в 2012 году. После его смерти компанией управляет дочь Пратчетта Рианна.

На данный момент о будущем проекте мало что известно. Сценаристом выступил Саймон Аллен, известный работами над сериалами "Ответный удар", "Чистота", "Под прицелом", "Мушкетеры". Какая их частей "Плоского мира" станет основой первого сезона, не сообщается.

Кстати, именно серия книг "Плоский мир" принесла писателю мировую знаменитость.

События в книгах Пратчетта развиваются на придуманной планете. Она плоская (если кто вдруг из названия не понял)! В этом фантастическом мире действуют другие, чем на нашей круглой, законы физики: свет, например, движется крайне медленно, магия вполне материальна, а в радуге не семь цветов, а больше. И в этом фантастическом мире, мало того что и так все не так, возможно все. Ну почти все! Все самые сказочные сказки там стали явью. В мире этом живут различные тролли, гномы, эльфы, големы, вампиры, оборотни, зомби. И они, чтобы не было совсем уж сказочно, не просто так живут там, а, например, отстаивают свои права. И ходят на работу...

Этот мир населен различными расами: тролли, гномы, эльфы, големы, вампиры, оборотни, зомби Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Этот мир населен различными расами: тролли, гномы, эльфы, големы, вампиры, оборотни, зомбиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Между прочим, это не первая телеэкранизация писателя. Еще один сериал по роману Нила Геймана и Терри Пратчетта - "Благие намерения" - выйдет на телеэкраны в 2018 году. Съемки в Лондоне уже идут полным ходом. Появились даже первые фото с этих съемок, на которых позируют актеры Майкл Шин (в образе ангела Азирафеля) и Дэвид Теннант (в образе демона Кроули).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Телевизор, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Новости 24
Американский генерал рассказал, как Пентагон собирается противостоять гиперзвуковому оружию
«Что им остается говорить?»: Пушков прокомментировал заявления Пентагона после выступления Путина
Из-за конфликта «Нафтогаза» с «Газпромом» Украине придется экономить газ
Госдеп США: Россия нарушает международные договоры, разрабатывая «дестабилизирующие системы оружия»
США снова обвинили Россию в том, что происходит в Сирии
Госдеп США одобрил поставки ПТРК Javelin Украине
Пучдемон не захотел снова возглавить Каталонию
Лукашенко пригрозил России ответом на запрет молока из Белоруссии
Главком ВКС рассказал о возможностях гиперзвукового комплекса «Кинжал»
Боевики в Восточной Гуте устраивают показательные казни
Генсек ОБСЕ сообщил о намерении посетить Донбасс
Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия в США
Мэй раскритиковала подготовленный ЕС проект соглашения по Brexit
Пентагон прокомментировал послание Путина Федеральному собранию
BMW объяснила отсутствие среди машин для призеров Олимпиады-2018 модели X6
В Москве образовались восьмибалльные пробки
Путин посетил игру 1/8 финала Высшей лиги КВН
Главком ВМФ рассказал о возможностях подводного беспилотника
СНБО Украины продлил санкции в отношении российских банков
Порошенко пригрозил арестом активов «Газпрома» при невыплате долга
Шойгу: разработку новейшего оружия реализовали в рамках госпрограммы
Спасённому изо льда коту ищут хозяев
Билл Гейтс назвал криптовалюты смертельно опасными для человечества
Володин: говорить о вероятном выходе России из-под юрисдикции ЕСПЧ некорректно