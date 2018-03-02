"Плоский мир" Терри Пратчетта станет сериалом

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-02T02:06:36+03:00

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Культовая серия книг "Плоский мир" писателя Терри Пратчета станет в скором времени сериалом. Телеканал BBC уже рассказал о своих планах экранизировать шесть эпизодов по мотивам цикла юмористически-фэнтезийных романов. В съемках будет участвовать производственная компания Narrativia, которую Терри Пратчетт основал в 2012 году. После его смерти компанией управляет дочь Пратчетта Рианна.

На данный момент о будущем проекте мало что известно. Сценаристом выступил Саймон Аллен, известный работами над сериалами "Ответный удар", "Чистота", "Под прицелом", "Мушкетеры". Какая их частей "Плоского мира" станет основой первого сезона, не сообщается.

Кстати, именно серия книг "Плоский мир" принесла писателю мировую знаменитость.

События в книгах Пратчетта развиваются на придуманной планете. Она плоская (если кто вдруг из названия не понял)! В этом фантастическом мире действуют другие, чем на нашей круглой, законы физики: свет, например, движется крайне медленно, магия вполне материальна, а в радуге не семь цветов, а больше. И в этом фантастическом мире, мало того что и так все не так, возможно все. Ну почти все! Все самые сказочные сказки там стали явью. В мире этом живут различные тролли, гномы, эльфы, големы, вампиры, оборотни, зомби. И они, чтобы не было совсем уж сказочно, не просто так живут там, а, например, отстаивают свои права. И ходят на работу...

Этот мир населен различными расами: тролли, гномы, эльфы, големы, вампиры, оборотни, зомбиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Между прочим, это не первая телеэкранизация писателя. Еще один сериал по роману Нила Геймана и Терри Пратчетта - "Благие намерения" - выйдет на телеэкраны в 2018 году. Съемки в Лондоне уже идут полным ходом. Появились даже первые фото с этих съемок, на которых позируют актеры Майкл Шин (в образе ангела Азирафеля) и Дэвид Теннант (в образе демона Кроули).