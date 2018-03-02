Всё сходится…

СЕГОДНЯ 11:44 2018-03-02T11:48:33+03:00

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Жителям России совершено точно и всегда нужен идеальный руководитель. Идеальность – это некая условная гармония между внешней и внутренней политикой. Чтоб враги боялись, а граждане были счастливы. Любопытно, как этот пасьянс раскладывала Екатерина II в самом конце XVIII века.

«ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАСЬЯНС»

«Бослен», 2017

Прекрасно иллюстрированная книга на более чем шестистах страницах рассказывает о последнем десятилетии правления российской императрицы Екатерины II. Однако, перед нами не просто историческая хроника, а синхронизированное исследование, позволяющее оценить роль Российской империи в мировой политике того времени. Прямое, опосредованное и тайное участие в европейских событиях, рефлексия российского двора на происходящее в разных уголках Европы, торговые и дипломатические сговоры и договоры. Участие Екатерины в судьбе Польши, Литвы, немецких княжеств и земель, отношение к революциям во Франции и Нидерландах, роль во возникновении независимых от Англии североамериканских штатов. Всё это - на основе архивных документов из европейских собраний, во многом ранее не публиковавшихся в России.

Нашей стране посвящена последняя глава издания, но это не рейтинг значимости. Просто сначала читателю представляется шанс узреть наши отношения с Папским престолом, Священной Римской империей, Францией, Швецией, Голландией, германскими и итальянскими государствами, Польшей и Англией, а лишь затем осознать, как эти связи влияли на внутреннюю политику Российской империи и как Екатерина II развивала собственную державу. Несмотря на огромное количество фактов и политических коллизий книга читается удивительно легко и похожа на политический детектив, чем, собственно, история взаимоотношений и конкуренции между государствами всегда и являлась. На историческую роль сильных личностей и посредственных персонажей читатель тоже сможет посмотреть несколько иначе, чем через призму шаблонных текстов привычных учебников.

А что же Россия? Почему на склоне лет российская императрица отправилась в продолжительное путешествие на юг своих владений? Что и кому продемонстрировала этим путешествием? Еще на первых страницах книги читатель ощутит, что политика – это бесконечная череда «демонстраций чего-либо» и «тайных соглашений». На этом фоне всегда будут очень нелепо выглядит люди, пытающиеся критиковать политиков, находясь на позиции прямолинейной оценки их действий и мировых событий.

Что же Екатерина увидела в произведении Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву»? Неожиданных и «недооцененных» аспектов правления великой императрицы довольно много. Но эта книга о политике в целом, как об алгоритме смешения личных качеств, амбиций, мудрости, ошибок и стратегического мышления. Плоды политических решений никогда не видны сразу. Павел Первый правил в тисках политики своей матушки, а царствование Александра по-настоящему началось только после его возвращения из побежденного Парижа – так считает автор увлекательного повествования о российской истории. Можно спорить с оценками или даже с фактами, принять которые по каким-то причинам сложно, но погружение в эпоху под этой обложкой реализовано поистине мастерски.

Кстати, справочный материал к книге оформлен не как алфавитный указатель фамилий, а разделен на династии, страны и уровни знатности, что позволит читателю ориентироваться во всех персонах европейской политики конца XVIII века. Насладитесь погружением в историю и теми аллюзиями, которые у вас неминуемо возникнут.