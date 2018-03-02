2018-03-02T12:39:46+03:00
Туризм

Названы самые популярные регионы России у иностранных туристов

Зарубежные гости предпочитают Вологду и Байкал
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Туристы в Красной поляне.Туристы в Красной поляне.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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MAPS.ME, являющийся популярным картографическим сервисом у туристов, составил топ-лист российских регионов, кажущихся наиболее привлекательными иностранцам, желающим посетить России.

Собственно, с первым и вторым местом все оказалось предсказуемо — Москва и Санкт-Петербург соответственно (оба города упомянуты с областями).

А вот на третьем и четвертом местах оказались Иркутская область и Красноярский край. Как предполагают эксперты сервиса, выбор этих регионов сопряжен у иностранцев с желанием увидеть Байкал. Не секрет, что «озеро в Сибири» в последнее время вызывает у туристов из-за рубежа неподдельный интерес. И они готовы тратить немалые средства, чтобы увидеть самое чистое озеро в мире.

Пятое место сенсационно закрепилось за Вологодской областью А вот курорты Краснодарского края и Татарстан, судя по всему, не особо по сердцу зарубежным гостям: Кубань оказалась только на 11 месте, а Татарстан на 13-ом.

В десятке же наиболее привлекательных регионов прочно закрепились Карелия, Бурятия. А также Архангельская, Свердловская и Калининградская области. Вторая десятка - Адыгея, Республика Саха, Смоленская, Тверская, Ростовская, Владимирская, а также Псковская области.

Наименьший интерес у иностранцев вызывают Тамбов, Калмыкия и Еврейская автономная область. Стоит отметить, что в 14 из 20 регионов топ-листа отсутствуют города-миллионники.

MAPS.ME является компактным сервисом и предоставляет навигацию оффлайн-карты для мобильных устройств. Программа помогает определять мгновенно местоположение на карте, а также составлять оптимальные маршруты. Изначально сервис был платным, однако в 2014 году он вошел состав Mail.Ru Group и стал в открытом доступе.

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