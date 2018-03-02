2018-03-02T15:00:37+03:00
Звезды

Муж Пелагеи целовался со школьной подругой Кариной. Женщина недавно похоронила любимого

В то время как супруга хоккеиста устала отбиваться от вопросов, когда состоится развод?
Ольга АНТОНОВА
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Скандальный поцелуй попал на видео.Скандальный поцелуй попал на видео.
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26-летняя Карина Лебедева два дня назад проснулась звездой. Обаятельная брюнетка не стала победителем «Голоса» или конкурса красоты, она и хоккеист Иван Телегин попали в кадр, когда решили поцеловаться на дне рождении последнего. Снимок быстро облетел сеть и дошел до супруги победителя олимпиады Пелагеи, которую тут же стали одолевать с расспросами журналисты. И какие только предположения не выдвигались в прессе: и про свободный брак, и про то, что супруги уже давно не живут вместе, и что Телегин очень любвеобильный мужчина. Пелагея в итоге сообщила журналистам: никакого развода не будет, все у нее с мужем прекрасно, «а за поведение девушек легкого поведения ни я, ни муж ответственности не несем»…

26-летняя Карина Лебедева два дня назад проснулась звездой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

26-летняя Карина Лебедева два дня назад проснулась звездой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, что сначала Карина Лебедева встретила наших олимпийцев в аэропорту Шереметьево — там она сфотографировалась сразу с несколькими хоккеистами и их медалями. А затем Иван Телегин пригласил Карину Лебедеву в числе других гостей на празднование дня рождения в ресторан Chef на Кутузовском проспекте. Именно там и сделали те самые кадры, на которых возбужденная (вероятно от алкоголя и переполнявших ее эмоций) Карина говорит комплименты Ивану и целует его.

Так что же связывает эту парочку? Как рассказала teleprogramma.pro знакомая Лебедевой — эти двое знакомы очень давно: «Они учились вместе в 52-й школе Новокузнецка. Карина знакома и прекрасно общается с мамой Ивана, мама Карина также знакома с семьей Телегиных. Возможно Карине следовало сейчас не держать интригу, не молчать, а рассказать о том, что на самом деле они друзья детства. А она просто переживает. Конечно, можно понять Пелагею — кому будет приятно, когда тебя обсуждают на всю страну. Тем более, что довели историю до такой степени, что вспомнили «как Пелагея и первого и второго мужа якобы увела»… Говорят, что Пелагя устроила Телегину страшный скандал. Не мудрено! Главное, чтобы он от этих скандалов и правда не сбежал. А все это полная ересь: какой любовник! Вы ни разу, расчувствовашись друга не целовали, не танцевали с ним… А тут столько поводов для радости! Карина не только с Иваном зажигала — она общалась и с другими земляками… Это же не значит, что она с ними спит?»

Иван Телегин и Пелагея на вручении государственных наград в Кремле, 28 февраля 2018 г. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Иван Телегин и Пелагея на вручении государственных наград в Кремле, 28 февраля 2018 г.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Надо отметить, что сама Карина объяснила эту ситуация так: Мы были в компании общих знакомых, фото вырвано из контекста…»

Известно, что девушка несколько лет назад также переехала из родного Новокузнецка в столицу и в ноябре прошлого года потеряла любимого мужчину, он трагически погиб. Вернуться к нормальной жизни Карина смогла только благодаря помощи семьи и друзей.

А тем временем, ходят упорные слухи, что Телегин и Пелагея планируют второго ребенка. После победы хоккеиста на олимпиаде в Корее пара решила сосредоточиться на пополнении в семьи более пристально.

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