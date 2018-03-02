2018-03-02T15:05:38+03:00
Звезды

Старшая дочь Распутиной, страдающая психическим расстройством, пропала

После смерти ее отца о девушке неизвестно ничего
Ольга АНТОНОВА
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У дочери Марии Распутиной Лидии началось расстройство психики после того, как ее родители объявили о разводе. ФОТО Экспресс-газета+GLOBAL LOOK PRESSУ дочери Марии Распутиной Лидии началось расстройство психики после того, как ее родители объявили о разводе. ФОТО Экспресс-газета+GLOBAL LOOK PRESS
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Шесть месяцев назад экс-супруг Маши Распутиной Владимир Ермаков умер после приступа эпилепсии. По завещанию его имущество унаследует дети, в том числе и дочь Лидия, которая родилась от исполнительницы хита «Увезите меня в Гималаи». Но на данный момент Лиду никто не может найти. Знакомые семьи предполагают, то она снова оказалась в психиатрической клинике.

Напомним, что у Лидии началось расстройство психики после того, как ее родители объявили о разводе. Девушка много лет жила у родственников, у нее не было собственного жилья, а попросить помощи у матери не позволяла гордость и сильная обида на нее. Лидия считала, что в свое время певица бросила ее. Однако три года назад Распутина подарила старшей дочери квартиру в Москве, но, когда Лидия попала в клинику, ее отец Владимир Ермаков отнял у нее квартиру и выписал из нее дочь, а жилье вскоре продал. Тогда пресса писала, что несмотря на то, что душевное состояние Лидии пришло в норму, ее долгое время не выписывали из клиники, поскольку ей просто некуда было идти.

Летом позапрошлого года Маша Распутина впервые после 12 лет разлуки встретилась со своей старшей дочерью Лидией Ермаковой, которая находилась в психиатрической лечебнице. После этой встречи мать и дочь сблизились. Позже старшая наследница певицы рассказала, что благодарна своей маме и ее семье за то, что ее не оставили и всячески помогали. Однако в октябре прошлого года скончался отец Лидии и бывший муж Распутиной Владимир Ермаков.

Многие считали, что главной наследницей всего имущества Ермакова станет старшая дочь певицы, но выяснилось, что у мужчины есть сын от первого брака Алексей. На одном из телешоу муж Распутиной Виктор Захаров рассказывал, что молодой человек уже поселился в квартире отца, но пообещал съехать через пол года, когда можно будет вступить в право наследования. На днях стало известно, что Алексей открыл наследственное дело у нотариуса, а свою сестру найти не может. В квартире, в которой она прописана, в Сергиевом Посаде ее не нашли. Подруга Владимира Ермакова артистка Ольга Мюнхаузен рассказала, что Лидию перед смертью искал отец, но безрезультатно. По ее словам, женщина отключила телефон и уже давно нигде не появлялась.

Ольга добавила, что брат Лидии переживает за ее судьбу и считает, что ей нужно вступить в право на наследство, сообщает EG.ru.

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