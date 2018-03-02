Александр Домогаров сообщил, что уходит из театра

СЕГОДНЯ 15:39 2018-03-02T15:45:48+03:00

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Один из самых харизматичных и заметных артистов российского кино в последнее время будто бы исчез из поля зрения публики. Об Александре Домогарове так мало слышно, что его многочисленные поклонники могли бы решить, что актер затворился от мира. Однако он регулярно напоминает о себе в соцсетях, где и появился несколько часов назад тревожный пост.

Напомним, что 53-летний народный артист России помимо съемок кино с удовольствием и гордостью играет в театре. С 1995 года Домогаров служит в столичном Театре имени Моссовета, где исполнял роли во множестве спектаклей, три из которых в текущем репертуаре. Актер считается звездой этого театра, фотографии с Домогаровым на сцене украшают вход, многие поклонники идут именно на постановки с его участием.

Но в своей публикации в Фейсбуке Александр Юрьевич сообщил, что его «сняли со спектаклей» и «это очень серьезно».

- Сняли со спектаклей! Так выдерживайте! Чувствую себя спокойнее, чем входить и здороваться с «коллегами», которые плюют в спину! - пишет артист. - Не позволю больше по каким-то желаниям увольнять и назначать, снимать и возвращать, давать на гастроли или не давать. ...Но как меня сняли со всех спектаклей, на радость моим «коллегам», было написано заявление. Написано 9 января. Оно пока не подписано. Но, уважаемые коллеги, оно будет подписано, даже чисто юридически. Все наши договоренности с театром с моей стороны будут выполнены, так что иногда вам придется меня потерпеть «коллеги», когда мне придется забрать свои вещи в гримерке, а в дальнейшем театр забудет, как и вы забыли спектакли, которые шли по 10-12 лет, собирая залы, и вы забудете, как разрушали их. Живите, Бог вам судья. Прощайте «коллеги».

Мы дозвонились до Александра Домогарова с просьбой прокомментировать ситуацию.

- Вы не читайте мои посты, потому что в них есть доля правды и только доля. Но в принципе она соответствует действительности, - ответил Александр Домогаров и положил трубку.

Напомним, Александр Домогаров был трижды официально женат. Первая жена Наталья Сагоян родила ему сына Дмитрия. 10 лет назад первенец актера погиб в ДТП. От второй жены Ирины Гуненковой у актера есть сын Александр Домогаров, он тоже стал актером. Третья жена актриса Наталья Громушкина прожила с ним в браке 4 года. Три года назад актер заявил в споре с Матвеем Ганапольским: «У меня убили сына в автокатастрофе, я не нашел концов, но не озлобился на Страну! Во всем мире так - есть сильные и есть неуязвимые. Но я буду решать и решаю свою проблему сам. И я ее решу, а тявкать на силу и власть имущих не буду. Буду решать и решу. И страна дает мне эту возможность».