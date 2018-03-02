Сценарист сериала «Спящие-2» Сергей Минаев: «Писал про Тунис и Ливию, держа в уме, конечно, Сирию»

2 Март 17:58 2018-03-02T20:32:00+03:00

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«Спящие» вышли в эфир Первого канала осенью прошлого года. Да, это был первый политический триллер про современность. Да, там высвечивалась коррупция в высших эшелонах власти. Да, действия спецслужб и противостояние с Западом показаны были без прикрас. Но все равно, такого резонанса никто не ожидал. На проекте оттоптались все виды СМИ, колумнисты и мыслители разных мастей. Проект назвали наспех слепленной из лозунгов «агиткой Кремля», выставляющей агентов ЦРУ идиотами и злодеями, а сотрудников ФСБ — джеймсами бондами.

И если привыкший к подобным выпадам сценарист Сергей Минаев саркастично реагировал на гвалт, то режиссер Юрий Быков («Майор», «Метод») травли не выдержал и вовсе объявил об уходе из профессии. «КП» узнала у Минаева, как он на это отреагировал и почему решил писать второй сезон сериала.

- Сергей, наверняка понятно, что после выхода второго сезона вас опять начнут распинать. Тогда зачем вам это? Неужели не коробили потоки негатива?

- Мне было приятно и радостно это читать. Потому что практически все мои проекты громко обсуждают. Так уж мне повезло. И есть определенная когорта людей, которые, что бы я ни делал, — издавал журнал, писал сценарии или выпускал книги — скажут всегда только одно: «Ему это написали на Лубянке». Я отношусь к этому спокойно. Если проект обсуждается, значит история написана про людей, которые существуют. Обсуждать ахинею не станет никто. В нашем случае полемика продолжалась пару месяцев.

- Первый сезон завершился совсем недавно. И вот уже в эфир выходит второй. Обе части сценария были написаны сразу?

- Нет, мы работали с колес. Как только «Спящие» вышли в эфир, канал почти сразу заказал второй сезон, чтобы перерыв был небольшой. Пожалуй, это была самая быстрая работа над сценарием, который я когда-либо делал. Писали его целыми сутками — утром, днем и ночью. Пришлось уложиться примерно в два месяца.

«Спящие» вышли в эфир Первого канала осенью прошлого годаФото: Первый канал

- За повесткой следить успевали?

- Конечно! ИГИЛ (запрещено в РФ - ред.), террористы, Сирия, обновление санкционных списков — все это мы отслеживали и включали в материал. Шли по горячим следам. Фактически работали в режиме онлайн. «Утром в газете — вечером в куплете», как говорится.

- При всей современности «Спящих» в первом сезоне некоторые моменты казались странными. Журналист живет в особняке и гоняет на дорогущей иномарке. Редакция выглядит как бизнес-офис. С сотрудниками ФСБ тоже самое.

- Телевизионная картинка красивее, чем в жизни. Да, в жизни агенты ФСБ не ходят в таких костюмах, как у нас. Но у нас это выглядит именно так. Потому что мы хотели показать вкусную историю с точки зрения кадра. Это надо понимать. А с точки зрения характеров там все более чем правдоподобно. Агитка? Глупая претензия. Все понимают: разведки работают друг против друга. Это не хорошо и не плохо. Так есть. Работа - ослаблять противника любыми способами. Если есть можно повлиять на государственное устройство, то для будут задействованы все инструменты. Кто-то кладет плитку, кто-то водит машину, а они работают так.

- Второй сезон снял Сергей Арланов. А Юрий Быков, работавший над первым сезоном, под давлением и вовсе сказал, что перестанет снимать кино. Он написал покаянный пост в фейсбуке: «Сотни честных людей пострадали от режима и произвола власти, которую я пытался защитить в этом сериале». Вы же читали?

- Конечно. И говорил с Юрой по этому поводу. Он — большой мастер с будущим. Но он не выдержал прессинга. С ним такое первый раз. Юра человек другого склада. Это оказалось тяжелым ударом. Лично мне жалко, что его затравили. Мы делали этот проект вместе — он и над сценарием работал. И я предупреждал, что после выхода проекта начнется большое общественное обсуждение. Но он же не отказался, не свернул, его никто не заставлял. Снимал сериал не с закрытыми глазами. Тут такая штука… Люди, которые окружают, в разные периоды времени могут оказывать разное влияние. Даже если человек сделал правильную вещь, его в течение нескольких суток можно убедить в обратном. Настаивая на этом.

Проект назвали наспех слепленной из лозунгов «агиткой Кремля»Фото: Первый канал

- То есть вы не согласны с тем, что Быков снимал до этого «оппозиционный арт-хаус», а тут предал идеалы, сделав патриотический лубок?

- Юрий Быков — человек, любящий Родину. В фильмах «Майор», «Дурак»», «Жить» он ее любит. И в сериале «Спящие» тоже. Просто ему надо снимать кино, а его затянули в общественную полемику. Я сожалею, что Юре пришлось пройти через это. Но у него все будет хорошо.

- После премьеры второго сезона наверняка начнется тоже самое: «опять нам решили показать тлетворное влияние Запада, да еще и накануне выборов президента». Детективный сериал в состоянии влиять на электорат вообще?

- У нас нет такой задачи. Мы показываем, что происходит вокруг нас. Что такое геополитика, какие вещи случайны, а какие спланированы и координируются, и только кажутся случайными. Я уверяю, что если бы мы сняли сериал с точностью до наоборот — про русских хакеров, срывающих выборы в США и готовящих теракт при содействии КГБ - в интернете на следующий день из нас бы сделали героев. «Вот это правда! Наконец!», - сказали бы нам прогрессивные люди.

- Сами как считаете: что не удалось и чего не хватило в первой части? И что исправили?

- Динамики в развитии истории. Я бы сделал поэнергичнее. Когда пишешь книгу, прописываешь большие диалоги. В сериале это должно быть немного по-другому. Поэтому теперь я заставляю себя писать короче. Актеры жаловались, что не могут запомнить длинные диалоги. С точки зрения драматургии меня все устроило. Так что динамики добавили. К тому же в новых сериях будет огромное количество экшена - съемки проходили на Ближнем Востоке на натуре. Там разворачивается основное действие. Мы писали про Тунис и Ливию - держа в уме, конечно, Сирию.

«Спящие-2», Первый, понедельник-вторник, 21.30

О ЧЕМ СЕРИАЛ

Январь 2015 года. На одной из баз террористов на границе Туниса и Ливии происходит подготовка к масштабному теракту в Москве. Местный сотрудник миссии ООН Джафар Сафради, инспектирующий лагерь беженцев, под прикрытием которого расположена база террористов, случайно становится свидетелем этой подготовки. Он оперативно передает информацию в Москву. Агент Джафар работает только с теми, кто его завербовал, и поэтому информация приходит Андрею Родионову (Игорь Петренко) — он уже не служит в органах, зато знает Джафара еще со времен своей службы в Ливии. С большой неохотой генерал Нефедов отправляет Родионова в опасную командировку. Для Андрея это шанс вернуться к службе.

ДОСЛОВНО

- После первого сезона прошло немного времени – около полутора лет, - объясняет Игорь Петренко. - Родионов работает в банке. У него семья, неплохая работа. Ему бы жить и получать удовольствие. Но для моего героя легкость бытия убийственна. А ведь политические игры продолжаются, границы никто не отменял, и мир везде не наступил. Родионов понимает, что может еще принести пользу отечеству, и он оказывается незаменим в новом мире. Родионова возвращают на службу. За короткий промежуток времени вокруг Родионова происходит такое количество событий, что жизнь его сжимается, как пружина.

Над фильмом работает сильнейшая команда. Во втором сезоне стало больше экшена. Действие разворачивается на границе Туниса и Ливии. Будет показано, как работают воздушно-космические силы и как ведется борьба с терроризмом.