Все заклеивают камеры и микрофоны на компьютерах. Паранойя или, может, и вам пора?

2 Март 18:39 2018-03-02T18:55:12+03:00

Наклеивание изоленты на камеру компьютера, естественно, не защищает устройство от взлома. Но это не позволяет хакеру видеть то, что видит камера пользователя Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Полтора года назад основатель Facebook Марк Цукерберг опубликовал фотографию со своего рабочего места в офисе компании. На фото видно, что у Марка заклеены изолентой камера и микрофон на макбуке. Тогда, в июне 2016 года, это многим показалось немного параноидальным. Кого боится Цукерберг? Паранойя? Но Цукерберг же явно не дурак. Как и многие другие известные персоны.

Технические и академические специалисты говорят, что заклеить камеры и микрофоны - одна из самых умных вещей, которые пользователи могут сделать для защиты своей конфиденциальности.

ФБР рекомендует

В 2016 году директор ФБР Джеймс Коми, выступая на конференции в Центре стратегических и международных исследований заявил, что мера по заклеиванию камеры ноутбука продиктована здравым смыслом. “Есть важные вещи, которые нужно сделать, и эта - одна из них”, - подчеркнул Коми. Как отметил глава ФБР в ходе своего выступления, за изоленту на камере его “много дразнили”. Тем не менее, Коми, вероятно, продолжает заклеивать веб-камеру даже после своего увольнения в мае 2017 года.

В то же время в одном из расследований Wikileaks сообщалось, что ЦРУ взломали смартфоны, ноутбуки и систему SMART TV, чтобы шпионить за людьми по всему миру.

Способ Папы Римского

В начале 2017 года пользователи Twitter выяснили, что Папа Римский Франциск заклеил фронтальную камеру на своем планшете iPad. На наклейке изображен герб Ватикана. В соцсетях предположили, что это также сделано для того, чтобы возможные хакеры не смогли удаленно управлять камерой и делать снимки.

Уязвимы, в первую очередь, женщины

Наклеивание изоленты на камеру компьютера, естественно, не защищает устройство от взлома. Но это не позволяет хакеру видеть то, что видит камера пользователя. А если видит, то что? Почему нам надо прятаться от каких-то там хулиганов-программистов? Мы же простые пользователи, не папы римские, не главы ЦРУ и не цукерберги.

Между тем, кибер-преследование, шпионаж и вымогательство стали уже обыденностью. Наиболее уязвимы для “подглядываний” женщины. Одним из первых, еще в 2011 году, был арестован американец Луис Миангос - по обвинению во взломе компьютерных систем, вымогательстве и использовании личных данных и интимного видео жертв женского пола. 31-летний мужчина, прикованный к инвалидной коляске, шпионил за сотнями девушек (44 из которых были несовершеннолетними), заражая их компьютеры с помощью вредоносного ПО, а также использовал микрофоны для записи звука. В итоге хакер получил шесть лет тюрьмы. Но откровенные фото и видео жертв кибер-преступника до сих пор можно найти на форумах.

Отчет от агентства Digital Citizens Alliance за 2015 год показывает бурный рост взломов камер пользователей, в особенности молодых девушек.

Как “ломают”

Как только хакеры подключаются к компьютеру с помощью относительно простых в использовании средств удаленного администрирования (RATS), вся частная жизнь пользователя находится под угрозой, а он этого даже не замечает. Все, что нужно кибер-шпиону - заставить пользователя пройти по ссылке на веб-сайт, изображение или видео, в котором скрыто вредоносное программное обеспечение. В группе риска в первых рядах, конечно же, любители порно.

Но жертвами могут стать и вполне благопристойные любители сериалов. Например, в 2015 году жительница канадского города Торонто обратилась в полицию после того, как неизвестный прислал ей интимные фотографии потерпевшей и её мужа. Снимки были сделаны, когда пара смотрела Netflix. Оказалось, что за это время злоумышленник успел взломать камеру на ноутбуке.

Доступ на продажу

Если позиция Марка Цукерберга и ФБР не убедила, то исследованием данной проблематики занимаются и ведущие мировые ученые. Джон Скотт-Рейлтон, старший научный сотрудник лаборатории Citizen в Школе глобальных проблем Университета Токио, рассказал, что кибер-хакинг более распространен, чем мы думаем. Он подчеркнул, что хакеры часто торгуют доступом к взломанным компьютерам, не говоря о том, что такое же программное обеспечение используется для взлома политических диссидентов, членов активистских групп и журналистов. “Это люди, которые регулярно подвергаются нападкам со стороны разных групп хакеров из-за своей работы, и в некоторых случаях у нас есть доказательства того, что злоумышленники действительно просматривают веб-камеры”, - говорит исследователь. И, естественно, Скотт-Рейлтон также заклеивает камеру.

По данным Engadget, в сети существует процветающий рынок видео и фотографий, полученных незаконно. В 2017 году журналисты BBC рассказали о хакере, который продаёт всем желающим пароли к IP-камерам, позволяющие подсматривать за пациентами в операционных, клиентами проституток, постояльцами гостиниц и сотнями тысяч других ничего не подозревающих людей. По словам экспертов, веб-камеры, установленные в общественных местах, крайне уязвимы для взлома.

КСТАТИ

Подсмотренное - в открытом доступе

На YouTube есть несколько каналов, в которые выкладываются видеозаписи с камер наблюдения после взломов. Эти ролики сервис не блокирует, поскольку информация никак не защищена, а просмотр видео не является правонарушением. Один из самых популярных каналов Cam Pranks публикует ролики, в которых хакеры берут на себя управление динамиками, а затем разыгрывают людей, включая для них популярные композиции и нарезки речи известных людей.

Как еще нас могут подслушать

Эксперт по компьютерной безопасности из Университета Саррея, профессор Алан Вудвард считает, что целесообразно заклеивать не только камеру устройства, но и его микрофон. Правда, специалисты лаборатории кибербезопасности университета Бен-Гуриона нашли способ обойти и заклеивание микрофона: они разработали специальную программу, превращающую наушники в микрофон. Она использует возможность получать данные о колебаниях мембран наушника и преобразовывать их в электромагнитные сигналы.

Креативность хакеров потрясает: например, один из них нашел способ подслушать пользователя через механический жесткий диск компьютера!