2018-03-02T18:55:12+03:00
Умные вещи

Все заклеивают камеры и микрофоны на компьютерах. Паранойя или, может, и вам пора?

Зачем Папа Римский, Марк Цукерберг и глава ФБР прячутся от мира с помощью изоленты
Григорий ПУШКАРЁВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Наклеивание изоленты на камеру компьютера, естественно, не защищает устройство от взлома. Но это не позволяет хакеру видеть то, что видит камера пользователяНаклеивание изоленты на камеру компьютера, естественно, не защищает устройство от взлома. Но это не позволяет хакеру видеть то, что видит камера пользователяФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Полтора года назад основатель Facebook Марк Цукерберг опубликовал фотографию со своего рабочего места в офисе компании. На фото видно, что у Марка заклеены изолентой камера и микрофон на макбуке. Тогда, в июне 2016 года, это многим показалось немного параноидальным. Кого боится Цукерберг? Паранойя? Но Цукерберг же явно не дурак. Как и многие другие известные персоны.

Технические и академические специалисты говорят, что заклеить камеры и микрофоны - одна из самых умных вещей, которые пользователи могут сделать для защиты своей конфиденциальности.

ФБР рекомендует

В 2016 году директор ФБР Джеймс Коми, выступая на конференции в Центре стратегических и международных исследований заявил, что мера по заклеиванию камеры ноутбука продиктована здравым смыслом. “Есть важные вещи, которые нужно сделать, и эта - одна из них”, - подчеркнул Коми. Как отметил глава ФБР в ходе своего выступления, за изоленту на камере его “много дразнили”. Тем не менее, Коми, вероятно, продолжает заклеивать веб-камеру даже после своего увольнения в мае 2017 года.

В то же время в одном из расследований Wikileaks сообщалось, что ЦРУ взломали смартфоны, ноутбуки и систему SMART TV, чтобы шпионить за людьми по всему миру.

Способ Папы Римского

В начале 2017 года пользователи Twitter выяснили, что Папа Римский Франциск заклеил фронтальную камеру на своем планшете iPad. На наклейке изображен герб Ватикана. В соцсетях предположили, что это также сделано для того, чтобы возможные хакеры не смогли удаленно управлять камерой и делать снимки.

Уязвимы, в первую очередь, женщины

Наклеивание изоленты на камеру компьютера, естественно, не защищает устройство от взлома. Но это не позволяет хакеру видеть то, что видит камера пользователя. А если видит, то что? Почему нам надо прятаться от каких-то там хулиганов-программистов? Мы же простые пользователи, не папы римские, не главы ЦРУ и не цукерберги.

Между тем, кибер-преследование, шпионаж и вымогательство стали уже обыденностью. Наиболее уязвимы для “подглядываний” женщины. Одним из первых, еще в 2011 году, был арестован американец Луис Миангос - по обвинению во взломе компьютерных систем, вымогательстве и использовании личных данных и интимного видео жертв женского пола. 31-летний мужчина, прикованный к инвалидной коляске, шпионил за сотнями девушек (44 из которых были несовершеннолетними), заражая их компьютеры с помощью вредоносного ПО, а также использовал микрофоны для записи звука. В итоге хакер получил шесть лет тюрьмы. Но откровенные фото и видео жертв кибер-преступника до сих пор можно найти на форумах.

Отчет от агентства Digital Citizens Alliance за 2015 год показывает бурный рост взломов камер пользователей, в особенности молодых девушек.

Как “ломают”

Как только хакеры подключаются к компьютеру с помощью относительно простых в использовании средств удаленного администрирования (RATS), вся частная жизнь пользователя находится под угрозой, а он этого даже не замечает. Все, что нужно кибер-шпиону - заставить пользователя пройти по ссылке на веб-сайт, изображение или видео, в котором скрыто вредоносное программное обеспечение. В группе риска в первых рядах, конечно же, любители порно.

Но жертвами могут стать и вполне благопристойные любители сериалов. Например, в 2015 году жительница канадского города Торонто обратилась в полицию после того, как неизвестный прислал ей интимные фотографии потерпевшей и её мужа. Снимки были сделаны, когда пара смотрела Netflix. Оказалось, что за это время злоумышленник успел взломать камеру на ноутбуке.

Доступ на продажу

Если позиция Марка Цукерберга и ФБР не убедила, то исследованием данной проблематики занимаются и ведущие мировые ученые. Джон Скотт-Рейлтон, старший научный сотрудник лаборатории Citizen в Школе глобальных проблем Университета Токио, рассказал, что кибер-хакинг более распространен, чем мы думаем. Он подчеркнул, что хакеры часто торгуют доступом к взломанным компьютерам, не говоря о том, что такое же программное обеспечение используется для взлома политических диссидентов, членов активистских групп и журналистов. “Это люди, которые регулярно подвергаются нападкам со стороны разных групп хакеров из-за своей работы, и в некоторых случаях у нас есть доказательства того, что злоумышленники действительно просматривают веб-камеры”, - говорит исследователь. И, естественно, Скотт-Рейлтон также заклеивает камеру.

По данным Engadget, в сети существует процветающий рынок видео и фотографий, полученных незаконно. В 2017 году журналисты BBC рассказали о хакере, который продаёт всем желающим пароли к IP-камерам, позволяющие подсматривать за пациентами в операционных, клиентами проституток, постояльцами гостиниц и сотнями тысяч других ничего не подозревающих людей. По словам экспертов, веб-камеры, установленные в общественных местах, крайне уязвимы для взлома.

КСТАТИ

Подсмотренное - в открытом доступе

На YouTube есть несколько каналов, в которые выкладываются видеозаписи с камер наблюдения после взломов. Эти ролики сервис не блокирует, поскольку информация никак не защищена, а просмотр видео не является правонарушением. Один из самых популярных каналов Cam Pranks публикует ролики, в которых хакеры берут на себя управление динамиками, а затем разыгрывают людей, включая для них популярные композиции и нарезки речи известных людей.

Как еще нас могут подслушать

Эксперт по компьютерной безопасности из Университета Саррея, профессор Алан Вудвард считает, что целесообразно заклеивать не только камеру устройства, но и его микрофон. Правда, специалисты лаборатории кибербезопасности университета Бен-Гуриона нашли способ обойти и заклеивание микрофона: они разработали специальную программу, превращающую наушники в микрофон. Она использует возможность получать данные о колебаниях мембран наушника и преобразовывать их в электромагнитные сигналы.

Креативность хакеров потрясает: например, один из них нашел способ подслушать пользователя через механический жесткий диск компьютера!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24