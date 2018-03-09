2018-03-09T11:53:03+03:00
В мире

Экс-премьер-министр Словакии: Наш президент и Сорос намерены поссорить нас с Россией

По мнению политика, глава государства раскачивает лодку, чтобы убрать действующего пророссийского премьера
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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По стране прокатились массовые протесты после убийства журналиста Яна Куциака.По стране прокатились массовые протесты после убийства журналиста Яна Куциака.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Словакии продолжается острый политический кризис. Он начался в конце февраля этого года, после того как недалеко от Братиславы был убит журналист Ян Куциак, расследовавший дела о коррупции. По стране прокатились массовые митинги. Некоторые уверены, что к первой в истории государства расправе над журналистом причастен сам премьер-министр Роберт Фицо. Дело в том, что накануне своей гибели Куциак написал статью "Итальянская мафия в Словакии: ее щупальца дотянулись до политики", где рассказал о связях людей, близких к главе правительства с криминалом.

Ситуацию активно подогревает президент страны Андрей Киска. Он призывает к «перезагрузке правительства» и даже досрочным парламентским выборам.

ФИЦО МЕШАЕТ БРЮССЕЛЮ И ВАШИНГТОНУ

- Не секрет, что наш премьер-министр критически относится к миграционной политике в Европе, а также активно выступает против антироссийских санкций. Очевидно, что он стал сильно раздражать США и так называемый евро-атлантический истеблишмент, - рассказал «КП» бывший словацкий премьер Ян Чарногурский. - В прошлом году в Словакии прошли демонстрации молодежи, но они закончились ничем. В этом году найдена новая причина — убийство журналиста и его жены. Дело в том, что полиция занимается расследованием этого инцидента, и пока никаких подробностей нет. Однако некоторые СМИ и политики занимаются подстрекательством, обвиняя в случившимся Фицо.

- Нет доказательств причастности мафии к убийству. Журналист стал разменной монетой для решения политических вопросов в Словакии. На это ведется местная молодежь, - рассказал «КП» политолог, эксперт в области международной безопасности Владимир Погосян. - Сегодня в 20 городах Словакии намечены митинги.

В ДЕЛЕ ЗАМЕШАН ДЖОРДЖ СОРОС

- Недавно поступила информация, что в Словакию приехал человек из фонда Сороса, - продолжает Чарногурский. - По нашим данным, это эксперт по цветным революциям. Кроме того, в сентябре прошлого года президент Киска во время своего визита в США лично встречался с Соросом. О чем они общались - неизвестно.

- С незапамятных времен западные страны пытаются вбить клин в отношения между славянскими государствами. Нельзя исключать, что нынешние события в Словакии также направлены против России, - говорит председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Словакии Штефан Гарабин. - Надо сказать, что Европа больше не может нормально развиваться без сотрудничества с Москвой. Это касается вопросов безопасности, экономики, энергетики и даже сохранения наших народов.

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