2018-03-09T16:40:18+03:00
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Известный блогер сделала из своего лисенка вегетарианца, и теперь животное на грани смерти

Уход девушки за фенеком является ничем иным, как издевательством, уверены зоозащитники
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Известный блогер сделала из своего лисенка вегетарианца, и теперь животное на грани смерти. Фото: instagram.comИзвестный блогер сделала из своего лисенка вегетарианца, и теперь животное на грани смерти. Фото: instagram.com
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В Сети, похоже, разгорается новый скандал. Поводом стало желание известного испанского блогера Сони Сае завести себе маленького питомца - лисицу-фенек. А если быть точнее, то, что девушка приобщила хищное животное к вегетарианству. Подобная инициатива испанки не нашла одобрения у природы: у ее лиса-вегетарианца выпадает шерсть и слепнут глаза.

Узнав о происходящем с маленьким зверьком, за дело решили взяться зоозащитники. Теперь Соня Сае живет под постоянным шквалом критики активистов, которых возмутила выходка девушки.

Уход девушки за фенеком является ничем иным, как издевательством, уверены зоозащитники. Фото: instagram.com

Уход девушки за фенеком является ничем иным, как издевательством, уверены зоозащитники. Фото: instagram.com

По мнению зоозащитников, поступок блогера - издевательство на нашими меньшими братьями. Девушке уже пришлось под натиском общественности заблокировать большинство своих аккаунтов в соцсетях. Защитники животных на этом останавливать не намерены сдаваться. Они собираются любым способом отобрать питомца у нерадивой хозяйки, и вернуть его к привычному для его вида рациону.

Испанка Соня Сае — блогер и вегетарианка. В Сети девушка регулярно публикует видео, в которых рассказывает об особенностях вегетарианской диеты и правильном питании, попутно убеждая мясоедов перестать есть мясо и перейти на более безопасную для животных диету.

По мнению зоозащитников, поступок блогера - издевательство на нашими меньшими братьями. Фото: instagram.com

По мнению зоозащитников, поступок блогера - издевательство на нашими меньшими братьями. Фото: instagram.com

Лисица-фенек небольшое животное семейства лисьих. Живут в дикой природе. Питаются исключительно животной пищей: червяками, мышами, крысами, яйцами различных животных.

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