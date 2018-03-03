“Как в Звездных войнах”: бионические протезы превратили девочку-инвалида в супергероя

СЕГОДНЯ 09:50 2018-03-03T09:53:04+03:00

Снимок опубликовала в Twitter сооснователь компании Open Bionics Саманта Пэйн, подписав, что это “самая очаровательная Bionic Girl на планете”

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3 марта пользователи сайта Reddit обратили внимание на фото девочки с двумя бионическими протезами вместо рук. Снимок опубликовала в Twitter сооснователь компании Open Bionics Саманта Пэйн, подписав, что это “самая очаровательная Bionic Girl на планете”.

Девочку зовут Тилли Локли. Когда ей было 15 месяцев, у нее диагностировали сепсис (если быть точными, Meningococcal Septicaemia - молниеносный менингококковый сепсис). Результатом болезни стала ампутация обеих рук.

“У Тилли было девять переливаний крови, чтобы помочь ей выжить. В этот момент мы выяснили, что ей нужно другое переливание крови, поскольку она заразилась вторичной инфекцией. Мы думали, что мы пережили самое худшее после выздоровления, но самое страшное было еще впереди.

Спустя время мы получили назначение на ампутацию. В ночь перед тем, как Тилли снова попала в больницу, я села на колени и прижала ее к себе, а затем дала ей обещание. Я пообещала, что сделаю все, что могу, чтобы вернуть ее руки, и по сей день продолжаю выполнять это обещание.” - рассказала мама девочки.

В 2009 году, через два года после операции родители девочки собрали $30 тысяч благодаря кампании “Дадим руку Тилли”. Средств хватило на установку протезов, однако они были громоздкими и неудобными.

В 2011 году с родителями девочки связалась компания Open Bionics, чтобы добровольно помочь в протезировании при помощи 3D-печати. Оказалось, что они искали волонтеров для тестирования своих новых протезов. Тилли приняла решение поучаствовать и получила новую руку, созданную по образу конечности Адама Дженсена из компьютерной игры Deus Ex.

Тилли получила новые руки, созданные по образу конечности Адама Дженсена из компьютерной игры Deus Ex

“Они выглядят потрясающе, и это заставляет чувствовать себя уверенно. Вместо того, чтобы думать, что окружающие жалеют тебя, потому что у тебя нет руки, они говорят: “О, черт возьми, какая крутая рука! Настоящий супергерой!”, - рассказала Тилли.

Способ производства протезов совершил революцию на рынке - так дешево они не стоили никогда. Производство одной бионической конечности обходится покупателю в 5 тысяч фунтов стерлингов (около 400 тысяч рублей). Протез изготавливается за один день с помощью новейших технологий 3D-сканирования и печати, чтобы обеспечить хорошую подгонку. Он состоит из четырех частей и оборудован сенсорами, которые прикрепляются к коже для того, чтобы улавливать мышечные сокращения. Электронная “начинка” распознает эти сокращения, что позволяет управлять протезом.

Сейчас Тилли и ее родители продолжают сотрудничать с Open Bionics. Мечта девочки - сделать протез элементом высокой моды, аксессуаром, чтобы ампутанты могли с гордостью его носить. Кстати, в разработке бионических рук уже участвуют дизайнеры киностудий Lucas Film и Walt Disney.

А в Open Bionics надеются, что их разработка может в конечном итоге помочь обеспечить доступные протезные конечности для 30 миллионов человек во всем мире.

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