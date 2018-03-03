Парень похудел на 33 килограмма и стал похож на сказочного принца

СЕГОДНЯ 13:30 2018-03-03T13:43:16+03:00

Мой уход за волосами, возможно, многих разочарует, но я просто мою их шампунем дважды в неделю , - говорит Джефф Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Причем поражает всех не столько фигура молодого человека, сколько его длинные и ухоженные волосы

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Пользователь Reddit Джефф стал звездой соцсети после того, как поделился снимками своего фундаментального преображения. Парень сбросил 33 килограмма, и по мнению многочисленных подписчиков, стал похож на диснеевского принца. Причем больше всего лестных комментариев посвящены необыкновенно длинным и ухоженным волосам парня.

По словам Джеффа, он всегда стеснялся своего тела — в возрасте 23 лет он весил 113 килограммов. Три года он отращивал волосы, стараясь добиться внешнего сходства с итальянским актером и моделью Фабио.

Так парень выглядел ещё несколько месяцев назадФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Несмотря на то, что волосы удалось отрастить еще длиннее, чем у кумира, Джефф понимал, что без радикальной потери веса приблизиться к идеалу не получится. Поэтому парень решил основательно взяться за свое здоровье и внешний вид. Для начала он выделил время для регулярных физических упражнений и прогулок, которые позже переросли в пробежки.

«Идеи для упражнений я брал с YouTube. Там я научился йоге и HIIT. Это методика, сочетающая силовую или кардио тренировку с чередованием уровней нагрузок. Теперь йогой я занимаюсь каждый день, а все другие упражнения делаю три раза в неделю», - рассказал Джефф.

В одном из комментариев молодой человек подробно расписал свою диету, которая сводится к тому, чтобы просто потреблять меньше каллорий, стараясь при этом ни в чем себе не отказывать. Однако употребление спиртного пришлось ограничить.

По словам Джеффа, он всегда стеснялся своего телаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Я сова, поэтому попытался приспособить свою диету именно под мой режим. Завтракать я стал позже и не сытно, обычно я ограничиваюсь только протеиновым коктейлем или чем-то очень лёгким. Так мне удаётся чувствовать себя сытым до обеда, во время которого я уже вдоволь наедаюсь. Затем через 4-5 часов (когда до сна остаётся ещё часов пять) я ем ещё что-то не очень высококалорийное, чтобы хватило до вечера», - поделился распорядком Джефф.

Чтобы не потерять мотивацию, он регулярно сообщал о своем прогрессе на Reddit и радовался положительным отзывам пользователей. Правда, большинство одобрительных комментариев посвящены не изменениям в его теле, а прическе.

Парень похудел на 33 килограмма и стал похож на сказочного принцаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Мой уход за волосами, возможно, многих разочарует, но я просто мою их шампунем дважды в неделю и использую кондиционер каждый день. Несколько раз в день я их расчёсываю, а ещё я очень часто ношу повязку. Бывает, и сплю с ней. Думаю, благодаря ей мои волосы как раз и стали такими объёмными», - ответил Джефф на вопросы об уходе за волосами.