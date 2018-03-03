2018-03-03T15:18:26+03:00
В мире

С детской площадки в США убрали чёрную обезьяну после обвинений в расизме

За океаном продолжается борьба с «неугодными» символами и городскими объектами
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia@edvardchesnokov
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Скульптура представляла собою чёрную, как смоль, фигуру гориллы в человеческий рост, заключённую в клеткуСкульптура представляла собою чёрную, как смоль, фигуру гориллы в человеческий рост, заключённую в клетку
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В городе Корсикана (штат Техас) вспыхнул скандал: местные жители посчитали декоративную статую на детской площадке в городском парке «проявлением расизма». Скульптура представляла собою чёрную, как смоль, фигуру гориллы в человеческий рост, заключённую в клетку. Арт-объект был установлен 19 лет назад и ранее воспринимался лишь как забавная деталь городского пейзажа. Даже металлическая решётка, за которую упрятали гориллу, несла чисто практический смысл: статуя достаточно лёгкая, играющие дети могли случайно опрокинуть её и травмироваться. Поэтому высшего примата и заключили в такой защитный кокон. И вот теперь горожане усмотрели здесь оскорбление устоев. Кто конкретно выступил инициатором борьбы с чёрной обезьяной, местные СМИ не сообщают, но, судя по всему, то были многочисленные в последнее время активисты — «борцы за социальную справедливость».

— Мы обязаны прислушиваться к мнению наших сограждан, — заявил мэр Дон Денбоу, и злополучную скульптуру убрали. Но довольны оказались далеко не все. Дети и их родители устроили горилле трогательные поминки, принеся к опустевшей клетке цветы, игрушки и воздушные шарики. Горожане даже создали на фейсбуке страницу под названием «В память Добби» — так, оказывается, звали милого черныша, — которая на сей день набрала уже свыше 1200 лайков, притом, что всё население города — порядка 25 тысяч.

За океаном продолжается борьба с «неугодными» символами и городскими объектами

За океаном продолжается борьба с «неугодными» символами и городскими объектами

В итоге один из членов городского совета пообещал, что высокорангового самца, возможно, вернут на место (но это неточно).

В последние годы борьба с «неугодным» (по мнению активистов) наследием приобрела в Америке почти революционный размах — так, в одном штате Техас были демонтированы или переименованы по меньше мере 15 знаковых городских объектов, в основном связанных с памятью о героях гражданской войны в США, сражавшихся на стороне Юга.

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