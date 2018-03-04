Зарплата чиновника в три раза выше средней по стране

СЕГОДНЯ 16:00 2018-03-04T16:03:17+03:00

Больше всего получают в аппарате президента, меньше всего – в Роспечати

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За год средняя зарплата чиновника федерального уровня выросла на 2,7% и составила 118 тысяч рублей. Это ровно в 3 раза больше, чем средняя зарплата в стране. Росстат проанализировал, сколько получают служащие в центральных «офисах» различных министерств и ведомств.

Самое прибыльное место – аппарат правительства. Несмотря на то, что за год зарплаты там упали на пол процента, его сотрудники все равно получают самое высокое жалование – 227 тыс. руб. На втором месте – администрация президента. Там средняя месячная зарплата – 217 тыс. руб. На третьем – Счетная палата. Государственные аудиторы зарабатывают, в среднем, по 180 тыс. руб.

Среди министерств самые привлекательные зарплаты в МИДе и Минфине. Самыми низкооплачиваемыми госслужащими по итогам прошедшего года стали работники Роспечати с средней зарплатой в 59 тыс. руб., Роснедр — 60,2 тыс. руб. и Ростуризма — 61,3 тыс. руб.

По данным Росстата, всего федеральных госслужащих в нашей стране чуть больше 38 тысяч. Несмотря на такие доходы, штат укомплектован всего на 85%.

ТОП-10 самых высокооплачиваемых мест на госслужбе

1. Аппарат правительства – 227 тыс. рублей -0,5% за год

2. Администрация президента – 217 тыс. рублей -0,5% за год

3. Счетная палата - 180 тыс. рублей 0% за год

4. Совет Федерации – 180 тыс. рублей +2,3% за год

5. Госдума – 160 тыс. рублей +3,6% за год

6. Федеральное казначейство – 160 тыс. рублей +33% за год

7. МЧС – 151 тыс. рублей + 10% за год

8. МИД – 148 тыс. рублей +1% за год

9. Конституционный суд – 142 тыс. рублей +4,3% за год

10. Минфин – 138 тыс. рублей -1,4% за год