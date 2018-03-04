Зарплата чиновника в три раза выше средней по стране
За год средняя зарплата чиновника федерального уровня выросла на 2,7% и составила 118 тысяч рублей. Это ровно в 3 раза больше, чем средняя зарплата в стране. Росстат проанализировал, сколько получают служащие в центральных «офисах» различных министерств и ведомств.
Самое прибыльное место – аппарат правительства. Несмотря на то, что за год зарплаты там упали на пол процента, его сотрудники все равно получают самое высокое жалование – 227 тыс. руб. На втором месте – администрация президента. Там средняя месячная зарплата – 217 тыс. руб. На третьем – Счетная палата. Государственные аудиторы зарабатывают, в среднем, по 180 тыс. руб.
Среди министерств самые привлекательные зарплаты в МИДе и Минфине. Самыми низкооплачиваемыми госслужащими по итогам прошедшего года стали работники Роспечати с средней зарплатой в 59 тыс. руб., Роснедр — 60,2 тыс. руб. и Ростуризма — 61,3 тыс. руб.
По данным Росстата, всего федеральных госслужащих в нашей стране чуть больше 38 тысяч. Несмотря на такие доходы, штат укомплектован всего на 85%.
ТОП-10 самых высокооплачиваемых мест на госслужбе
1. Аппарат правительства – 227 тыс. рублей -0,5% за год
2. Администрация президента – 217 тыс. рублей -0,5% за год
3. Счетная палата - 180 тыс. рублей 0% за год
4. Совет Федерации – 180 тыс. рублей +2,3% за год
5. Госдума – 160 тыс. рублей +3,6% за год
6. Федеральное казначейство – 160 тыс. рублей +33% за год
7. МЧС – 151 тыс. рублей + 10% за год
8. МИД – 148 тыс. рублей +1% за год
9. Конституционный суд – 142 тыс. рублей +4,3% за год
10. Минфин – 138 тыс. рублей -1,4% за год