2018-03-04T16:17:31+03:00
Звезды

Плющенко будет растить из дочери Киркорова чемпионку

6-летняя Алла-Виктория теперь каждый день тренируется в школе Евгения
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Алла-Виктория твёрдо решила стать фигуристкойАлла-Виктория твёрдо решила стать фигуристкойФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Ещё год назад Филипп Киркоров был уверен, что его дочь Алла-Виктория будет заниматься художественной гимнастикой. Девочку посмотрела легендарный тренер Ирина Винер-Усманова и вынесла вердикт - у дочери короля поп-сцены отличные данные.

- Когда я участвовал в качестве жюри в шоу Первого канала «Без страховки», знаменитый тренер Ирина Винер-Усманова, которая воспитала не одно поколение олимпийских чемпионов по художественной гимнастике, рассказала мне, что видела моих детей - Аллу-Викторию и Мартина в одной из телепрограмм, - рассказал «КП» Филипп Киркоров. - Ирина Александровна - человек легендарный и в своем деле опытный. Она сказала, что Алла-Виктория очень пластичная. И что она может лично заняться ее подготовкой. Посоветовала отдать дочь в художественную гимнастику.

Однако после Олимпиады, посмотрев на выступление Алины Загитовой и Евгении Медведевой Алла-Виктория твёрдо решила стать фигуристкой.

- Эти красивые девушки сами того не подозревая, стали главным мотиватором для моей дочери Аллы-Виктории на покорение белоснежного непокорного льда! Надеюсь у неё все получится! - признался в своём Инстаграме Филипп Киркоров.

6-летняя Алла-Виктория теперь ежедневно тренируется в академии Евгения Плющенко. Кстати, там же штурмует лёд сын Плющенко и Яны Рудковской Александр. Не исключено, что Саша и Алла-Виктория могут в

будущем стать красивой спортивной парой. Евгений Плющенко считает, что у Аллы-Виктории есть способности к катанию. Кстати, на каток Плющенко уже несколько месяцев ходит и младшая дочь Стаса Михайлова Мария.

- В своих детях я не хочу видеть гениев, - говорит Стас Михайлов. Пока 5-летняя Маша просится на каток каждый день. Пусть дети себя проявят, а я помогу.

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- Филипп, когда взял дочку на ручки, плакал. Мы оставили его одного в этот момент, потому что он нуждался в том, чтобы ощутить этот миг долгожданного отцовства, - рассказывала в интервью "КП" тетя артиста, оперная певица Мари Киркорова, которая с первого дня помогала ему с воспитанием Аллы-Виктории (подробности)

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