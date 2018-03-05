Замер космодром - здесь теперь дурдом

СЕГОДНЯ 01:13 2018-03-05T01:04:02+03:00

Космонавты из «Команды Б» и их «космический» корабль. Фото: Канал СТС

Канал СТС продолжает гнуть свою линию по искоренению веры в существование профессионализма в нашей стране

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Сперва я посмотрела «Кухню» и поняла, что опасно ходить по ресторанам.

Потом был «Отель Элеон», посеявший во мне страх перед гостиничным бизнесом. «Психологини» убили всякое доверие к психотерапевтам. Про врачей и военных молчу, здесь с разных каналов люди стараются давно и продуктивно.

Теперь сценаристы добрались до космонавтов.

Сериал называется «Команда Б» и рассказывает о том, как несколько обормотов собираются полететь на Луну. Естественно, чтобы догнать и перегнать Америку. Поскольку произведение юмористическое, все экранное время отдано корявым шуткам, эротическим сценкам в душе и деревянному флирту подопытных друг с другом.

Приведу образец последнего. Парень увидел блондинку и резко начал симулировать болезнь. Потом схватил девушку, пришедшую на помощь, за все, что ниже талии.

- А сердечный приступ? - спросила барышня, еще надеясь не услышать один из самых пошлых подкатов в мужском арсенале.

- Прошел. Но на сердце остался рубец с вашим именем, - томно пророкотал болезный.

А-ха-ха, это ли не полноценная заявка на зрительское внимание?

Или, допустим, удирает парень от полицейской машины, а ему вслед несется: «Вы прошли отбор!» «Я не лазил ни через какой забор!» - отвечает юноша.

Вот на этом уровне все и происходит. То пожар шампанским тушить начинают, то датчики инопланетные в чьих-то головах ищут.

«Не семи пядей во лбу, зато…» - говорят про одного из кандидатов на полет. Это же можно сказать и про всех остальных, ибо никто в «Команде Б» не способен действовать осмысленно. Наверное, это можно было бы понять и простить, если бы шутки отличались остроумием, но, увы, все происходит на уровне того самого «забора».

Конечно, есть много милых комедий, где этакий Иванушка-дурачок вынужден спасать мир, ненароком выйдя в тапках за хлебом. За ним интересно наблюдать, ему сочувствуешь. Но целая команда дурачков раздражает. Будни психлечебницы, перенесенной в центр подготовки космонавтов, делают безумие слишком рутинным, чтобы изучать истории болезней без профессиональной необходимости.

Куда потом переместятся пациенты по воле телекреативщиков? Может быть, на автомобильный завод их отправить? Тогда у нашего автопрома будет железное оправдание любого дефекта. Ребята ведь были не семи пядей во лбу, зато…