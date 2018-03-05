Тест на наследство

СЕГОДНЯ 01:15 2018-03-05T01:08:00+03:00

ДНК-тест, проведенный на телешоу, говорит, что Тимур Еремеев - сын знаменитого Спартака Мишулина. Но семья «Карлсона» оспаривает его и готова даже на эксгумацию тела знаменитого актера. Фото: Кадр из фильма, Vk.com

Изменить размер текста: A A

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ИЗ НОСОВОГО ПЛАТКА

Молодая актриса Дарья Ганичева с помощью генетической экспертизы пыталась доказать, что она дочка народного артиста России Бориса Химичева. За три года до смерти актер Борис Химичев оформил на свою падчерицу Елену завещание. Дарья Ганичева появилась у постели умирающего от рака актера. Почти сразу после его ухода стала героиней телешоу, где объявила себя дочерью Химичева. И хотя анализ ДНК не подтвердил ее слова (у Дарьи генетических совпадений с «отцом» было немного, как говорят эксперты, примерно столько же совпадений между человеком и мышью), девушку это не остановило. Она сделала еще одну экспертизу - так называемый расширенный анализ. Насколько достоверны эти результаты, решит суд. И только после официального подтверждения родства может начаться битва за наследство. На сегодняшний день никаких имущественных требований Дарья не предъявляла.

Недавно суд назначил экспертизу младшей дочери Алексея Петренко Мелании, у которой после смерти актера объявился другой отец - Улугбек, который уверяет, что Мелания его родная дочь. И что зовут ее не Мелания, а Алия. Так ли это, может установить только экспертиза.

Понятно, что вся эта генетическая эквилибристика делается не просто так, а, во-первых, ради телешоу, где за участие в программах платят немалые деньги. И, во-вторых, ради наследства.

- Это новая российская забава - делать анализ ДНК, чтобы после делить имущество, - убежден юрист Михаил Цивин. - Я дружил с Борисом Химичевым. Хорошо помню, как он рассказывал, что к нему подошла незнакомая женщина с девочкой и предъявила ему: «Вот познакомьтесь, это ваша дочь». В жизни Химичева, думаю, было немало женщин. Поэтому факт неожиданно объявившейся дочери его не сильно поразил.

Он к этой девушке - Дарье Ганичевой - отнесся доброжелательно. Помогал ей. Но ему и в голову не приходило делать анализ ДНК, чтобы официально признать ее дочерью. Завещание составил на свою падчерицу Елену. Тем не менее после его смерти Дарья решила подтвердить кровное родство. Для анализа ДНК предъявила платок, которым протирала лицо Химичева, когда он уже тяжело болел. Это абсурд, тем не менее Дарья на это пошла.

- И что показала экспертиза платка?

- Экспертиза выдала малое совпадение - 78%. У человека с обезьяной и то оно больше - 95 - 98%. И на 50% - с бананом.

- Какое должно быть совпадение при кровном родстве человека?

- 99,999, то есть почти 100%.

После ДНК-теста, который показал, что вероятность родства Игоря Пашинина со знаменитым певцом 95%, он сменил фамилию и отчество и теперь зовется Игорем Леонидовичем Утесовым. Фото: vk.com , Юрий АБРАМОЧКИН/РИА Новости

«ПРИВЕТ, СЫНОК»

Похожая история с сыном Спартака Мишулина. Является ли Тимур Еремеев сыном «Карлсона» (самая известная театральная роль Спартака Васильевича) или нет, выясняется не в суде, а в телевизоре. И тоже главный аргумент в его пользу - пресловутый анализ ДНК. Тимур и дочь актера Карина Мишулина регулярно появляются в шоу-программах. В феврале Карина вместе с мамой пришла на ток-шоу «Прямой эфир». Они заявили, что не верят в результаты ДНК-экспертизы, по которой Тимур на 99,9% является сыном Мишулина. Чтобы разоблачить Еремеева, они готовы на любые крайности, вплоть до эксгумации останков актера.

Материал для экспертизы доказательства родства Тимура Еремеева со знаменитым актером брали... из костюма Спартака Васильевича спустя 12 лет после его смерти. Хотя сами же эксперты заявляли, что из костюма, который Спартак не носил двенадцать лет, можно извлечь только нафталин. Никаких следов генетического материала там не осталось.

- Тем не менее генетическая экспертиза подтвердила, что Тимур - сын Мишулина, хотя это звучит странно...

- Эти анализы - чистая профанация. Все делается ради телешоу. Иногда встречаются клинические случаи. Я был на одной телепрограмме, куда пришел молодой человек, который доказывал, что он сын Утесова. Журналисты раструбили на весь свет, что нашелся «внебрачный сын» Леонида Осиповича, тем более что сам Утесов ни подтвердить, ни опровергнуть этого уже не мог. Его не было в живых. Но журналисты ухватились за идею, поехали в Одессу. Там разыскали дальнюю родственницу Леонида Осиповича. Сравнили ДНК этой бабушки и получили 66,6% совпадений. То есть пшик.

Вдруг после этого расследования объявился родной отец так называемого сына Утесова. И рассказал, как было дело. Оказывается, их семья жила с Утесовым в одном доме. Леонид Осипович всегда был приветлив с соседями и однажды погладил по голове симпатичного соседского мальчика: «Привет, сынок». После этого мальчик внушил себе, что его родной отец - Утесов. Он допытывался «правды» у своей матери. Чтобы избавить парня от параноидальной идеи, его родители сделали анализ ДНК, из которого следовало, что они его кровные предки, а не Утесов. Что же вы думаете? Молодой человек перестал с ними разговаривать, уверенный, что его обманули.

- Получается, что анализ ДНК вообще ничего не значит?

- Генетическая экспертиза должна проводиться только по запросу суда, и только суд может признать на ее основе кровное родство. После этого можно идти в загс и менять документы. Когда экспертиза делается в судебном порядке, вероятность манипуляций очень мала. Именно поэтому участники телевизионных шоу боятся судебной экспертизы как огня. Но даже она не дает стопроцентной гарантии кровного родства. Нужны и другие доказательства, свидетельские показания, документы...

Дарья Ганичева не оставляет попыток доказать, что она - внебрачная дочь актера Бориса Химичева, ведь речь идет о большом наследстве, на которое она могла бы претендовать. Фото: Борис КУДРЯВОВ/ Экспресс газета , vk.com

Комментарий эксперта

- Первый вопрос, который должен задать эксперт: из какого материла выделили ДНК? Слюна, пот, кровь или другой биологический носитель. Смешно, когда говорят, что ДНК «выделена» из костюма, из носового платка, - считает доктор наук, судебно-медицинский эксперт Виктор Колкутин. - Генетический материал - это не вши или тараканы, которые расползаются по одежде. И на основе этих шарлатанских манипуляций делают безапелляционные выводы. Но, к сожалению, даже в суде бывает трудно опровергнуть данные экспертизы, какими бы странными способами ее ни получили, если результат совпадений - 99,999%.

Во-вторых, чтобы утверждать, что это ребенок именно этих родителей, надо сравнивать ДНК не только отца, но и матери. Насколько я знаю, участники шоу этого не делают.

В-третьих, есть и другие не менее важные способы определения родства, например, антропометрические: рост, цвет глаз, цвет волос, форма черепа. По этим признакам Тимур Еремеев явно не является сыном Спартака Мишулина. Я в этом не сомневаюсь...