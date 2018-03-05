Сколько стоит воспитать олимпийского чемпиона

СЕГОДНЯ 16:10 2018-03-05T16:28:51+03:00

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На Олимпиаде-2018 российская команда в медальном зачете заняла 13-е место, уступив и северным Канаде и Норвегии, и теплым Японии, Италии, Франции. Причина не только в чехарде допингового скандала, но и в подготовке олимпийского резерва. Вырастет ли из ребенка чемпион, сегодня по большей части зависит от возможностей семьи.

Государство вкладывает деньги в детско-юношеский спорт и в спорт высших достижений. В этом году в бюджете запланировано потратить на это больше 28 млрд рублей. Занятия в СДЮШОР (спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва) бесплатны. Но пор пока спортсмена не примут в спортивную федерацию или сборную, расходы несут родители. Они-то и рассказали нам о своих тратах.

ЕСЛИ НЕ МАСТЕР - ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ

Олег Куролех, старший преподаватель факультета менеджмента спортивной и туристской индустрии РАНХиГС:

- Когда мы говорим об олимпийском пути, мы говорим об отрезке не менее 10 лет. А иногда и 15-20 лет. Инвестиции в спортсмена напрямую зависят от этапа его подготовки. На начальных этапах, в первые год-два, требуется минимальный инвентарь и оборудование. С каждым годом затраты на них будут расти в арифметической прогрессии, умножая на 2, на 3 и так далее. Увеличивается количество сборов, соревнований. Увеличивается стоимость экипировки – она становится все более технологичной, профессиональной. Денег, которые выделяются на муниципальном, региональном уровне для этого не достаточно. В спортивных школах есть нормы затрат на 1 спортсмена – выделяют от 25 до 70 тысяч в год на занимающихся. В зависимости от уровня подготовки. А в юниорском периоде становятся нужны и правильное питание, и дополнительные «подкатки» или спарринги, поддержание амуниции, увеличивается расходный материал – бинты, шайбы, лезвия, подточки и тому подобное. Конечно, государство не может все это охватить. Все это ложится на плечи родителей. Государство начинает обеспечивать спортсмена всем необходимым после того, как он перейдет отметку «мастера спорта международного класса». Оно начинает выделять форму, занимается питанием на сборах, берет на себя транспортные расходы, медицинское обеспечение. Но не менее 30% от общих затрат продолжают нести родители. До уровня мастера спорта, я полагаю, затраты с государством делятся 50% на 50%. А на ранних этапах, большую часть платит родитель – примерно 70%.

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Алексей Урманов, тренер по фигурному катанию, Олимпийский чемпион 1994 года:

- Те талантливые дети, которые увидены тренерами и педагогами, у них уже есть поддержка государства. Но каждый родитель в своем чаде видит потенциального олимпийского чемпиона. И считает, что ему не хватает тех нагрузок, которые бесплатно предлагают в бюджетных учреждениях. Они выискивают пути, за которые готовы платить дополнительно, чтобы заниматься дополнительно. Приведем аналогию с обычным образованием. Если ребенок ходит в школу и не успевает по предметам, не схватывает или валяет дурака, получает двойки, родитель идет и нанимает репетитора. Возникает вопрос, может ребенку стоит быть немного внимательнее? И тогда не придется тратить дополнительные средства? Государство дает возможность детям бесплатно учиться, если ребенок не поспевает и родители вынуждены нанимать индивидуального тренера – это их личный выбор. Что касается покупки инвентаря за свой счет… Государство обеспечивает им спортсменов с определенного этапа. Это логично. Вы посчитайте, сколько детей у нас заняты в детско-юношеском спорте и спорте высших достижений. Вы хотите, чтобы государство обеспечивало всех этих детей с 4 и до 15-17 лет необходимым инвентарем по всем видам спорта? Тогда нашей экономике придет, извините, крах!

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