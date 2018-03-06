Женщины в России путешествуют реже, чем мужчины

СЕГОДНЯ 00:50 2018-03-06T00:57:58+03:00

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Скоро 8 марта, и даже туристические новости посвящены прекрасным дамам. Российский интернет-сервис для путешественников Biletix перед Международным женским днем решил выяснить, в каких регионах России живут самые активные путешественницы. Оказалось - в Тыве, Хакасии и Кабардино-Балкарии!

В Тыве 60% всех авиабилетов куплены женщинами, в Хакасии и Кабардино-Балкарии - по 55% (это все данные по итогам 2017 года). Хотя в целом в России дамы летают на самолетах реже, чем мужчины. Среди пассажиров 53% мужчин и 47% женщин.

Регионы, где женщины реже всего выбираются из родного города (во всяком случае, на самолете) - Камчатский край (там 35% авиабилетов приходятся на долю дам-путешественниц), Амурская область и Забайкальский край (по 39%).

Ну а средний возраст авиапассажирки в России - 27 лет, отмечают в Biletix.

Если же говорить о предстоящих праздничных выходных (а они в 2018 году длинные, 4 дня подряд, с 8 по 11 марта), то спрос на полеты в эти даты вырос на 34% по сравнению с прошлым годом.

Вояжи на 8 марта по России и за границу пользуются почти одинаковой популярностью: 52% всех "восьмимартовских" авиабилетов проданы на зарубежные рейсы, 48% - на внутренние. Понятно, что по стране многие туристы отправятся и на поездках, и на своих авто, и с автобусными экскурсиями.

Самые популярные заграничные маршруты для полета на праздничный уик.жнд - Дубай, Тбилиси, Тель-Авив, Стамбул и Барселона. За билеты туда - обратно пассажиры выложили в среднем по 13 900 рублей. По сравнению с прошлым годом средний чек вырос на 18%.

Из российских направлений самый большой спрос на полеты в Сочи, Симферополь, Краснодар, Калининград и Санкт-Петербург. Билеты по России обошлись туристам вдвое дешевле, чем за границу: 6370 рублей в среднем. Но по сравнению с прошлым годом подорожали аж на 43%. Так что путешествие нынче - просто роскошный подарок на 8 марта!