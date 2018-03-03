В Петербурге откроется постоянная экспозиция стрит-арта

СЕГОДНЯ 09:20 2018-03-02T08:44:00+03:00

То, что рождается на улице, поселится под крышей Музея уличного искусства

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Дырявый пол, раскрашенные стены

Документы, фото и холсты, связанные с современным искусством, обещают показать публике до Нового года. Новая экспозиция появится в цехе «икс один». Для тех, кто не знает, где это: Музей уличного искусства открылся пять лет назад на площадях действующего Завода слоистых пластиков в Петербурге. Предприятие не только бесплатно предоставило музею пустующие помещения, но и позволило разукрасить корпуса и расставить по закрытой территории арт-объекты.

Арт-кварталы на заброшенных предприятиях – дело для Европы привычное. Но даже там, по словам сотрудников музея, их редко встретишь на действующем заводе. А для России случай и вовсе уникальный.

Кроме музея, в промзоне работает театр, располагаются мастерские художников и склад Вячеслава Полунина.

С августа расписанное сверху донизу здание цеха «икс-один» начали чинить: вставили окна, взялись за коммуникации. Сама экспозиция займет один просторный зал, в нем уже заделали дыры в полу и теперь красят стены.

– Экспозиция будет научно-исследовательской, – объясняет директор по развитию Музея уличного искусства Татьяна Пинчук. – Она расскажет, в первую очередь, о мировой истории стрит-арта. В нее войдут документы, видео известных событий, фотографии работ, а также коллекция графики и живописи от ключевых российских и иностранных стрит-арт-художников.

Логичное завершение

Конечно, граффити или уличные скульптуры в помещение не впихнешь. Да и незачем. Но, по большому счету, просветительская постоянная экспозиция дополнит и завершит существующую. Она состоит из полусотни арт-объектов, размещенных по всей площади завода: это и Аполлон, трудящийся прямо в цехе, и «уходящие вдаль» ворота, и миниатюрный Эрмитаж.

В экспериментальном цехе организуют и хранилище с особым микроклиматом, в котором будут холсты и графика. Ведь выставят только часть собрания. А оно, к слову, активно пополняется.

– Мы давно мечтали о научно-просветительской экспозиции, но не было средств, – добавляет Татьяна. – Воплотить мечту помог президентский грант. Его средства пошли на ремонт и систему хранения, а также на пять командировок по России, в которых мы собираем ценные холсты, графику, документы и книги. Две поездки уже состоялись.

Без интервенций

Появится и небольшая тематическая библиотека. Пока она втиснулась в один книжный шкаф. Дать книжку на дом, конечно, не смогут, а вот то, что она окажется интересной и редкой, гарантируют.

Остальные помещения корпуса трогать не будут: они так и останутся холстом для свободного искусства.

– Петербург – это объект охраны ЮНЕСКО, и со стрит-артом все очень строго: чиновники не позволяют никаких городских интервенций, – рассказывают в музее.

Библиотека откроется в июне, а просветительский отдел - до Нового года.

Серьезное искусство

– Родственники очень долго считали: то, что я делаю, - халтура, хобби. Когда я делал «След червя» (выставлен в «Эрарте». – прим. ред.), то работал в воинской части, и там все удивлялись: столько хороших листов металла испортил! Уже не обращаю внимания. Ведь главное – идея, ведь хочется – чтобы на века, - рассказывает художник по металлу Сергей Карев.

– Импрессионистов тоже когда-то никто не понимал и не воспринимал всерьез. Даже само название переводится с французского как нечто оскорбительное. Но спустя сто лет их признали, - рассказывает Татьяна Пинчук, - Сейчас стрит-арт большинство людей не воспринимают. А как будет через 50 лет? Наша задача – собрать, задокументировать, сохранить, исследовать, предоставить площадку для выставок и экспериментов. А судить будут потомки.