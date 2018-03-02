Дневник сыровара: «Олег, с вами будет говорить министр»

СЕГОДНЯ 12:13 2018-03-02T12:06:35+03:00

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Несмотря на сильную занятость, известный подмосковный сыровар продолжает вести дневник, в котором он, как и обещал, подробно рассказывает о своем пути к импортозамещению. В этой части записей он решил рассказать о проблемах, с которыми столкнулись его коллеги из Чувашии, и о неожиданном звонке главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Ковал аграрные победы

«1 марта. Я раньше был абсолютно уверен, что федеральные министры фермерам не звонят. Никогда ни при каких обстоятельствах. И никакого дискомфорта от этого я не испытывал: где мы, а где они. Да и когда им нам звонить-то? А на днях я внезапно ошибся… Но обо всем по порядку.

Был я тут на прошлой неделе в Чувашии, где меня пригласили выступить перед сельскими школьниками. Многие из них, чего уж греха скрывать, уже посматривают в сторону больших городов, где и денег побольше и жизнь беззаботней. Между тем с сельскохозяйственными кадрами у нас настоящая катастрофа: молодежь плохо идёт в профильные колледжи, в то время как страна натурально задыхается без новых сыроваров, трактористов-механизаторов, зоотехников, ветеринаров и даже сварщиков. И ситуацию пора ломать через колено!

Об этом я и рассказывал школьникам. Убеждал их, что вопреки мифам и легендам, на селе можно зарабатывать даже больше, чем в пыльных офисах. Но для этого нужно выучиться и стать настоящим мастером своего дела. Призывал учиться, учиться и еще раз учиться. Как завещал дедушка Ленин. В общем, ковал наши будущие аграрные победы и сельскохозяйственные рекорды. После чего отправился к чувашским коллегам-фермерам, у которых случились серьезные проблемы с молоком…

Не нравится наша цена? Выливайте молоко!

Перекос на молочном рынке случился по трем причинам: засилье поставок сухого молока из Беларуси (что снижает конкуренцию, качество и сбивает цены), банкротство огромного перерабатывающего холдинга в Татарстане, а также сговор нескольких крупнейших иностранных производителей (не хотите прогибаться по цене - мы сухое молоко купим, а свое выливайте!).

Эти проблемы уже дошли до руководства страны и сейчас принимаются срочные меры для стабилизации ситуации. Но корень проблем, конечно, в другом. Наша беда - гигантомания. Корень этого зла сидит в нас и нашем менталитете: это тебе царь-пушка, и царь колокол. Первая не стреляет, второй — не звенит. Вот и в сельском хозяйстве также: нам постоянно говорят, что только крупные предприятия накормят Россию, мол, в этом выход и спасение. Но вот же — всего в 2 тысячах км на западе от нас находится Германия и огромное количество продуктов производится именно в маленьких фермерских хозяйствах! Как результат — Германия на сегодня является одним из мировых чемпионов по сельскому хозяйству и экспорту продовольствия (одна только Бавария экспортирует еды больше, чем вся наша страна). У нас же делается упор на гигантские агрохолдинги, которые к тому же, вдруг банкротятся при загадочных обстоятельствах…

Ситуация тревожная

В общем, для решения проблемы неустойчивости рынка нам нужно много маленьких сыроварен, а предприятия по переработке молока должны быть чуть ли в каждом районе Нечерноземья (тут можно взять советский опыт - были же и там правильные решения). Чтобы обеспечить устойчивый сбыт молочным фермам и стабильную цену. То же самое можно применить на другие отрасли сельского хозяйства.

И эта система получается гораздо устойчивее, чем один гигантский холдинг, который часто оказывается колоссом на глиняных ногах. Но тысяча маленьких фермеров и сыроварен никогда не сможет устоять перед картельным сговором гигантов, который мы регулярно наблюдаем. Ситуация поистине тревожная: если разорятся или сговорятся 10 крупнейших в России агрохолдингов - у нас же реально может искусственный голод в стране начаться. Это самая настоящая проблема. Они стали реально огромными, большими и это потенциально проблема для нашей страны.

В общем, нам нужно заниматься маленькими кооперативными магазинами, чтобы от поля до прилавка была наша цепочка и нас никто по ходу движения к покупателю (собственно, как и самого потребителя) не грабил. Кроме того, маленький фермер - это рабочие места на селе, забота о деревне (мы например, дорогу строим, кто-то сельской школе помогает и т.д.), это зачастую более качественная продукция.

В общем обсуждаем мы с коллегами-крестьянами эти наболевшие вопросы, думаем, как бы их на ярмарки в Москву заманить и расширить географию московских фестивалей, как вдруг у меня зазвонил телефон…

«С вами будет говорить Денис Мантуров»

- Олег Александрович? - спрашивает приятный женский голос. - С вами хочет поговорить министр промышленности Российской Федерации Мантуров Денис Валентинович.

Я аж поперхнулся. Ну, думаю, Вован с Лексусом таки до меня добрались - сейчас разыгрывать будут, ставить задачу по производству пармезана из пальмового масла для нужд программы импортозамещения. Чуть не послал, но вовремя остановился (это у меня уже второй раз в жизни, когда важный звонок принимаю за розыгрыш). И через полминуты со мной действительно заговорил министр, его голос я часто слышу по телевизору.

- Олег, я попробовал ваш сыр на выходных, раньше у меня как-то не получалось и вот удалось наконец. Он мне очень понравился, сколько сортов вы делаете? Я буду его покупать и вас поддерживать.

Тут уж я не стал сдерживаться и начал говорить за всех сыроваров:

- Денис Валентинович, у нас 10 сортов сыра и, конечно, есть кое-то припрятанное в погребе для особых случаев.

А потом как на духу выпалил:

- Сейчас российскими сыроварами производится вся линейка сыров: от моцареллы и буратты, сыры с плесенью, полутвёрдые, налаживается производство твёрдых сыров и пармезана. Мы растём огромными темпами. И еще: мы (российские сыровары) очень гордимся тем, что наши котлы и прессы сделаны в России. Хочу вас поблагодарить за принятие программы развития производства оборудования для производства сыра. Реально получилось реально взбодрить молочных машиностроителей. Теперь мы рассчитываем на следующий этап развития программы, знаем о задачах на ближайший год наладить выпуск оборудования для больших сыроварен. Вы нам всем и лично мне очень помогаете, спасибо вам за поддержку!

О чем я забыл сказать министру

Тут у меня мысли разбежались в разные стороны, как зайцы на сельской дороге от света фар. Не каждый же день руководитель промышленности самой большой страны в мире звонит.

- Это тебе спасибо! - Ответил мне министр. - Давай, только вперёд!

Потом я, конечно, вспомнил, что еще надо было сказать:

- что у нас начали делать прекрасные комбайны, большие трактора, косилки, каждый год отечественные сельхозмашиностроители нас радуют своими успехами и новинками, отрасль стала лидером по темпам роста в обрабатывающей промышленности в России;

- забыл поблагодарить за поддержку нашего фестиваля Импортозамещения в августе в Истре (в этом году будем опять проводить). Минпромторг тогда помог организовать выставку производителей молочного оборудования - машиностроители набрали там набрали кучу заказов и продали все привезенные образцы, а фермеры закупили себе новое оборудование;

- что российские фермеры и сельхозпроизводители очень ждут введения продуктовых карточек. Проект реализует Минпромторг. Это безусловно простимулирует спрос: поможет и нам, и гражданам. Такая мера прекрасно работает в Германии, США. В Штатах на ней вообще сидит треть населения;

- хотел поблагодарить за развитие автопрома (у нас весь автопарк в хозяйстве отечественного производства), отечественные машины стали реально на уровне европейских;

- молодцы, что взялись за стройматериалы - у нас сыроварня построена из отечественных материалов, но нам еще есть куда расти и кое-чего на перспективу не хватает;

- что мне вообще деятельность министерства промышленности очень нравится. Это одно из лучших министерств сейчас. И вот это возрождение старого доброго тандема серпа (нас, крестьян) и молота (промышленников) в конечном счете будет на руку всей России!