2018-03-02T15:58:41+03:00
Политика

Волонтерские организации помогут ЦИК на выборах

Они возьмут на себя работу с маломобильными избирателями
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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В Центризбиркоме РФ сегодня было подписано многостороннее соглашение. ЦИК и пять волонтерских организаций договорились о сотрудничестве на будущих выборах Президента России - добровольцы будут помогать на избирательных участках маломобильным гражданам. Свои подписи под этим соглашением поставили глава ЦИК Элла Памфилова, а также представители Российского фонда свободных выборов, Союза молодежных избирательных комиссий России, Ассоциации волонтерских центров, Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» и Российского союза молодежи.

Как сообщили в пресс-службе ЦИК, волонтеры помогут маломобильным избирателям добраться до участков, будут встречать их на входе, в случае необходимости смогут оказать медицинскую помощь. Это соглашение о сотрудничестве и взаимодействии было подписано в рамках социально-ориентированного общественного проекта «Молодежь выбирает будущее!»

- Совсем недавно я обращалась к волонтерам, говоря о том, что для ЦИК России очень важна и значима их помощь, поскольку мы много внимания уделяем реализации избирательных прав маломобильных граждан, - прокомментировала подписание документа глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. - Очень многие из них не намерены голосовать в четырех стенах у себя дома, а хотят лично прийти на избирательный участок. Очень много пожилых людей, которым требуется помощь в день голосования, разъяснение порядка голосования. Этим и займутся наши волонтеры.

- Мы поддержали инициативу Центризбиркома, - в свою очередь заявил председатель Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев. - Мы считаем участие волонтеров в обеспечение легитимных выборов очень важным и полезным делом.

Исполнительный директор некоммерческой организации «Российский фонд свободных выборов» Максим Лесков отметил, что это соглашение в очередной раз развенчало миф о пассивности молодых россиян.

- На самом деле мы наблюдаем рост гражданской активности молодежи, - сказал он. - И со своей стороны стараемся сделать все возможное, чтобы их инициативы были реализованы.

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта.

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