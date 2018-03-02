Айшат Кадырова выпустила мусульманскую спортивную одежду

2 Март 17:03 2018-03-02T17:10:45+03:00

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Вообще, если воспользоваться поисковыми системами, то по запросу «мусульманская спортивная одежда для женщин» не выпадает ничего интересного. Ну не шьют у нас для исламских женщин одежду для занятия спортом. Хотя, как показывает тот же Яндекс, запрос имеется. Есть некоторые свободные и закрытые наряды на "Али-экспресс" и зарубежных сайтах. Но времена меняются, и запрос надо как-то удовлетворять.

Традиционные спартивные костюмы не подходят приверженкам шариата. И вот, за дело взялась дочь Рамзана Кадырова, Айшат, которая уже несколько лет занимается модой, имеет собственную марку Firdaws. Если до этого в ее коллекциях были в основном нарядные платья в исламских традициях, то в свежей будет спортивная мода.

firdaws_officiel Добрый день, наши дорогие подписчики! В последнее время все большую популярность набирает Фэмили Лук (одинаковая одежда для мужа и жены, брата и сестры и т.д.). Дом Моды Firdaws всегда следует всем тенденциям моды и подготовил для вас костюмы в одинаковом стиле. Но мы сделали эти костюмы ещё и двусторонними, чтобы вы могли менять образы в зависимости от настроения. Ведь это очень важно соответствовать друг другу и в поведении и настроении и во внешнем виде! Удачных Вам покупок! С любовью и заботой, Ваш Дом Моды Firdaws . #firdaws_officiel #firdaws #фирдаус #style #fashion #стиль #мода #эксклюзивнаяодежда #аксессуары #подвеска #кувшин #нагрудник #традиции #ислам #islam #эксклюзив #женскаяодежда #женскаямода #мужскаяодежда #мужскаямода #фэмиоилук #грозный #мех #эксклюзив #москва #grozny #moscow #чечня #россия #russia

В инстаграме марки мы нашли примеры нарядов и комментарий: «В последнее время все большую популярность набирает Фэмили Лук (одинаковая одежда для мужа и жены, брата и сестры и т.д.). Дом Моды «Firdaws» всегда следует всем тенденциям моды и подготовил для вас костюмы в одинаковом стиле. Ведь это очень важно соответствовать друг другу и в поведении и настроении и во внешнем виде!».