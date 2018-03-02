Чем российские вузы собираются привлекать иностранных студентов в 2018 году?

2 Март 17:50 2018-03-02T18:02:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Надо создать условия, чтобы в Россию приезжали учиться талантливые студенты из других стран, чтобы лучшие иностранные выпускники потом оставались работать, облегчить им потом получение гражданства, подчеркнул Владимир Путин.

Наш корреспондент выяснил, что же нового в этом году предлагают университеты РФ студентам из других стран.

На сегодняшний день в России обучается 272 тысячи иностранных студентов. Как заявляет Минобранауки, к 2025 году число обучающихся по очной форме в российских образовательных учреждениях (среднего, профессионального и высшего образования) в России иностранных граждан должно увеличиться до 710 тысяч.

Все ведущие российские университеты, в частности участники Проекта 5-100, стремятся воплотить эти цифры в жизнь, поскольку увеличение числа иностранных студентов продвигает вузы РФ на международной образовательной арене, сказывается на позициях вузов в рейтингах, наконец, повышает престиж России за рубежом.

Глобальных аргументов в пользу российского образования много: оно фундаментальное и укорененное, а стоимость обучения и проживания в РФ существенно ниже, чем в большинстве европейских стран. Локально же каждый российский университет, привлекая к себе иностранных студентов, старается подчеркнуть конкурентные преимущества и предложить собственные ноу-хау. Одни вузы привлекают перспективными специальностями, другие ‒ инновационными лабораториями, третьи ‒ обещают грантовую поддержку и двойные дипломы.

В этом году российские университеты превзошли самих себя, предложив иностранным студентам много новых направлений подготовки ‒ от кибербезопасности до технопредпринимательства. Более того, в арсенале вузов оказались летние школы по молекулярной гастрономии, интенсивные курсы по русскому языку и даже помощь в организации приезда в Россию семьи иностранного студента, преподавателя и ученого.

Нижний Новгород

Университет Лобачевского медицинская кибернетика и русский фольклор

Институт биологии и биомедицины ННГУ им. Н. И. Лобачевского открыл набор по новым специальностям: медицинская биофизика, медицинская биохимия и медицинская кибернетика. Выпускники данных программ получат образование на стыке наук и смогут работать врачами-вирусологами, генетиками, радиологами, судмедэкспертами и другими специалистами в медучреждениях, где развиваются новые технологии. Кроме того, в ННГУ также начал работу Центр инновационного развития медицинского приборостроения.

В 2018 году Университет Лобачевского открыл набор на международную программу магистратуры Erasmus Mundus «Центрально- и восточноевропейские, российские и евразийские исследования» (IMCEERES), обучение в рамках которой ведется на английском языке. По итогам освоения программы студенты могут получить три диплома: диплом Университета Глазго (Великобритания), диплом Университета Тарту (Эстония) и диплом выбранного ими в зависимости от специализации университета-члена консорциума.

Летом 2018 года будут организованы международные летние школы Университета Лобачевского для студентов со всего мира: «Лето по-русски» и «Программа изучения русского языка и культуры России для студентов из ведущих зарубежных вузов». Программы включают интенсивные занятия по русскому языку, лекции по истории, государственному устройству, фольклору и искусству России, а также мастер-классы по народным промыслам и русской кухне.

Москва

Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" ‒ кибербезопасность и защиты PhD

Для иностранных студентов НИЯУ МИФИ в 2018 году готов предложить англоязычную, общую для Института интеллектуальных кибернетических систем (ИИКС) программу магистратуры «Modern problems of software engineering» по направлению «Программная инженерия», содержащая 20 уникальных авторских учебных курсов. Кроме того, есть аналогичные программы и для бакалавриата.

В этом году в НИЯУ МИФИ запланированы одно-двухнедельные летние школы по современным проблемам применения информационных технологий и обеспечению кибербезопасности, включающие как мастер-классы ведущих ученых и преподавателей НИЯУ МИФИ, так и практические занятия.

Активное участие в передовых научных исследованиях, проводимых в НИЯУ МИФИ, дает основу для написания в этом году научных работ, публикаций и PhD (например, защищенные компьютерные технологии, интеллектуальные информационные и вычислительные системы, аналитические и алгоритмические системы обеспечения кибербезопасности, финансовая и экономическая безопасность и пр.). Кроме того, в вузе ведется проработка вопроса стажировки магистрантов других университетов и руководства ведущими учеными и преподавателями НИЯУ МИФИ иностранными студентами и защиты их PhD в специальных Советах НИЯУ МИФИ.

Санкт-Петербург

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого ‒ технопредпринимательство и молекулярная гастрономия

В 2018 году СПбПУ реализует 20 международных образовательных программ на английском языке. Нововведением 2018 года стала программа магистратуры на английском языке «Технологическое лидерство и предпринимательство», реализуемая Высшей школой технологического предпринимательства Института передовых производственных технологий СПбПУ.

Кроме того, иностранные студенты СПбПУ имеют возможность поступить на краткосрочные программы, в частности, Международную политехническую зимнюю или летнюю школы. В 2018 году студенты пройдут обучение по трем образовательным модулям зимней школы ‒ «Ядерная энергетика», «Электроэнергетика» и «Турбомашиностроение». Международная политехническая летняя школа предлагает порядка 25 модулей, из них три модуля - «Молекулярная гастрономия», «Энергетические технологии в нефтегазовой промышленности» и «Биомедицинская инженерия» появятся в Школе впервые.

ИТМО сильный подфак и новая программа для постдоков

К 2018 году ИТМО преобразовал подготовительный факультет: на порядок увеличено количество учебных часов, в дополнение к изучению русского языка, гораздо раньше вводятся технические дисциплины.

Кроме того, в ИТМО появились новые образовательные программы для иностранных студентов: "Биоинформатика и системная биология", "Молекулярная робототехника и биосенсорные системы", "Цифровое управление в современной технике" и "Интеллектуальные технологии в робототехнике", а также первая в России магистерская программа Art&Science.

В этом году в ИТМО появилась и новая программа специально для постдоков – молодых ученых 30-35 лет, которые получили PhD в течение последних пяти лет. Они могут приехать в ИТМО на год, присоединиться к какой-либо исследовательской группе, заниматься научной работой под руководством ведущих ученых и параллельно вести семинары для студентов.

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) ‒ методы извлечения знаний и экскурсии

К приему обучающихся на 2018-19 учебный год вуз усовершенствовал следующие англоязычные магистерские программы: фотовольтаика и технологии солнечной энергетики, микроволновые и терагерцовые беспроводные системы, компьютерные технологии и методы извлечения знаний.

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 2018 году предлагает иностранным студентам участвовать в летних школах по развитию профессиональных знаний и навыков в высококвалифицированной академической среде Санкт-Петербурга. Профессиональные летние школы предлагают обучение на английском языке в следующих областях: биомедицинские системы, компьютерные технологии и методы извлечения знаний.

Программа летних школ рассчитана на две недели. У иностранных участников летних школ проводятся не только лекции и семинары по учебным дисциплинам, но и организовывается культурная программа: обзорная экскурсия по исторической части Санкт-Петербурга, а также экскурсионные поездки в пригороды Санкт-Петербурга.

Челябинск

Южно-Уральский государственный университет ‒ машиностроение и русский язык

В ЮУрГУ в настоящее время запущено 5 программ магистратуры на английском языке. В 2018 году запускается к реализации еще одна программа на английском языке "Машиностроение".

Кроме того, для удобства иностранных абитуриентов с марта открывается программа по изучению русского языка продолжительностью 1,5 года, что увеличит качество знаний при поступлении в вуз.

Трудоустройство иностранных научно-педагогических работников с января 2018 года будет осуществляться по приоритетным направлениям, рекомендованных QS по стратегическим направлениям университета: информатика и информационные технологии, механическая, авиационная и промышленная инженерия, материаловедение, математика, спорт и сопутствующие дисциплины, физика и астрономия.

Тюмень

ТюмГУ поиск талантов и именные стипендии

В рамках Проекта "5-100" ТюмГУ реализует программу "Талант++" по привлечению в ТюмГУ одаренных иностранных граждан, закончивших образовательные программы иных вузов, для обучения в очной аспирантуре ТюмГУ. Участвовать в конкурсе портфолио «Талант++» ТюмГУ могут иностранные граждане, закончившие образовательные программы иных вузов и планирующие поступление в очную аспирантуру ТюмГУ в текущем году.

Сотрудники отдела аспирантуры и докторантуры в срок до 18 июня 2018 года уведомляют поступающего в аспирантуру о результатах конкурса портфолио путем размещения итогов конкурса на сайте университета. В случае получения оценки «зачтено» и сдачи всех вступительных испытаний в аспирантуру ТюмГУ на оценки «отлично» гарантируется поступление в аспирантуру на договор за счет средств университета и назначение именной стипендии ректора в размере 30000 руб.

Самара

Самарский университет ранний прием и силовые установки

В начале 2018 года ученый совет вуза принял решение начать ранний прием в магистратуру с целью привлечения иностранных студентов в Самарский университет. Прием иностранных студентов стартует уже этой весной, а не в августе, как это было ранее.

В 2018 году в вузе будет продолжен набор по недавно открытым с зарубежными партнерами англоязычным программам Института двигателей и энергетических установок Самарского университета, среди них: силовые установки и энергетические системы летательных аппаратов (совместно с Университетом г. Штутгарт, Германия), двигатели и энергетические системы летательных аппаратов (совместно с Политехническим университетом г. Турин, Италия), мехатронные системы (Лаппеенрантский технологический университет, г. Лаппеенранта, Финляндия.

Томск

Томский политехнический университет элитные инженеры и выездные комиссии

В 2018 году ТПУ открывает дополнительную образовательную программу «Элитное техническое образование», подготавливающую лидеров инженерной профессии к инновационной и изобретательской деятельности. Университет совместно с вузами Германии, Франции, Великобритании, Чешской Республики и Казахстана продолжит реализовывать 19 программ двойного диплома.

Кроме того, в 2018 году ТПУ позиционирует себя как наиболее прогрессивно оснащенный современной техникой вуз в Сибири, завлекая иностранных студентов своим кампусом, который в 2016 году был признан лучшим в России.

В каждую абитуриентскую кампанию Томский политехнический университет организует выездные комиссии по городам России и ближнего зарубежья. В 2018 году комиссии будут работать в 60 населенных пунктах России и стран СНГ.

Томский государственный университет биоразнообразие и турпросвет

В ТГУ появится новая англоязычная магистерская программа «Biodiversity» («Биоразнообразие»). В нее входит более 20 курсов, аккумулирующих передовые знания в области охраны окружающей среды и эволюционной биологии. Магистранты не только будут слушать лекции в университете, но и получать знания во время профильных школ и полевых практик на исследовательских станциях ТГУ, например на «Актру» и «Кайбасово», входящих в международную сеть мониторинга Арктики – INTERACT.

Кроме того, в этом году будет разработана туристическо-просветительская программа по Сибири и городам России для иностранных студентов (в том числе с посещением других вузов страны).

Еще один новый подход в привлечении иностранных студентов: ТГУ заявил о готовности оказать помощь в организации приезда в Россию семьи абитуриента. ТГУ готов выписать приглашение членам семьи студентов, чтобы они могли своими глазами увидеть, где будет учиться их ребенок.