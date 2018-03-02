Откосил от армии? Президентом не станешь!

2 Март 18:15 2018-03-02T19:20:15+03:00

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Группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, предъявляющий новые требования к кандидатам на пост Президента страны. Если парламент поддержит предложенные ими поправки в закон, то на эту должность не смогут претендовать не служившие в армии, имеющие серьезные заболевания, и претенденты, чьи близкие родственники проживают за границей.

Авторы законопроекта в пояснительной записке недоумевают: сейчас для баллотирующихся на должность президента России требований меньше, чем для обычного госслужащего. Например, будущего чиновника не возьмут на работу, если он, не имея на то законных оснований, не служил в армии. А вот для кандидата в президенты таких ограничений нет — претендовать на высшую государственную должность может любой, «откосивший» в свое время от службы.

Кроме того, сейчас на пост президента может претендовать человек, которому отказано в допуске к гостайне, а также имеющий серьезные заболевания (любого из этих оснований достаточно, чтобы отказать соискателю для поступления на госслужбу).

- Кто хочет, с улицы, любой бомж, пожалуйста, кандидат в президенты, - заявил Владимир Жириновский. - Вдруг его изберут, а допуска к тайне нет. Не может владеть государственными секретами по состоянию здоровья. Или, допустим, вопрос, связанный с имуществом. Где у него дети проживают? За рубежом? Это недопустимо. Живут там постоянно. Вот перечень таких поправок, чтобы хотя бы приравнять закон «О выборах Президента» к закону о прохождении гражданской службы. Если он не служил в армии и не проходил воинскую службу без объективных причин отказа. Не хотел и не служил. Кто он? Будет верховным главнокомандующим? Если он даже не хотел воинскую службу проходить...

Исправить это и решил Владимир Жириновский с однопартийцами, зарегистрировав в Госдуме закон, призванный внести в закон «О выборах Президента РФ» соответствующие изменения. ЛДПР предлагает:

- «Обязать кандидатов на пост президента РФ предоставлять в Центризбирком письменное согласие о проведении в отношении него проверочных мероприятий по выявлению оснований для отказа в допуске к государственной тайне». И если выяснится, что близкие родственники кандидата на пост гаранта постоянно живут за границей, имеют документы на оформление ПМЖ в других странах, или обнаружится, что кандидат создавал угрозу безопасности России — его просто не зарегистрируют в ЦИК или (если это выяснилось позже), снимут с предвыборной гонки.

- «Обязать кандидатов... предоставлять в ЦИК заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего замещению должности». Не предоставил такую бумагу — до свидания.

- «Предусмотреть в качестве дополнительного основания для ограничения пассивного избирательного права непрохождение военной службы по призыву при отсутствии на то законных оснований». Иначе говоря, если законопроект будет поддержан Госдумой, человек, когда-то откупившийся от военкомата, в принципе не сможет стать Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами России.

При этом Жириновский считает себя образцовым кандидатом в президенты. "Вот образец - я - службу за границей проходил, счетов за границей нет, родственников за границей нет, здоровье отличное, заболеваний нет - самая пухлая медицинская карта со всеми анализами. А Грудинин со своими счетами за границей - угроза безопасности нашей страны, так же как и Явлинский: девять месяцев лежал в психиатрической больнице - какой это президент?" - заключил главный либерал-демократ.

Эксперты, ознакомившиеся с документом, считают предложения вполне логичными:

- Считаю, что кандидаты на высший государственный пост должны проходить всестороннюю проверку на предмет отсутствия у них и членов их семей имущества за рубежом, на предмет поиска любой информации, с помощью которой ими могла бы манипулировать та или иная западная спецслужба, - прокомментировал «Комсомолке» военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. - Поэтому данная инициатива представляется вполне разумной и оправданной. Будем надеяться, что она станет реальным законом уже в 2018 году.