Играют настоящие мужчины

2 Март 18:30 2018-03-02T18:58:36+03:00

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Хоккеисты ЦСКА олимпийские чемпионы Пхенчхана Кирилл Капризов, забивший «золотую» шайбу и ключевой игрок Сергей Андронов стали гостями утреннего шоу радио «Европа+» «Бригада У». Игроков, принесших стране такую важную золотую медаль расспросили об атмосфере в сборной, чей костяк составляют игроки СКА и ЦСКА, и условиях, в которых живут, тренируются и играют спортсмены.

Первым делом Сергей сказал «спасибо» болельщикам и всей стране. По его словам, хоккеисты на протяжении всего турнира чувствовали поддержку на протяжении всего турнира.

Удивила скромность олимпийских чемпионов:

ВОПРОС К КАПРИЗОВУ: А ты можешь сказать: я – Кирилл, который забил ту самую золотую шайбу?

КАПРИЗОВ: Нет, так не могу. И медали у меня с собой нет. Она дома – в Новокузнецке. У мамы.

О немецкой сборной

ВОПРОС: Ожидали ли вы немцев в финале?

АНДРОНОВ: Да, на самом деле, нам уже без разницы было, кто в финале будет. Я думаю, что на этом этапе абсолютно все равно. Просто так туда люди не доходят, и команды.

Когда обсуждать начинаешь (кто в финал выйдет), ты машинально начинаешь себя готовить к какому-то определенному сопернику. А так – лучше, я думаю, быть готовым ко всему.

О матче надо снимать фильм!

АНРОНОВ: Кстати, многие ребята думают: да, наверное, сто процентов кино какое-нибудь про это снимут. Про этот матч на Олимпиаде

КАПРИЗОВ: Потому что драматический такой матч получился

АНДРОНОВ: Да и вообще, атмосфера, я думаю, вокруг Олимпиады, вокруг нашей всей делегации.

Отдельно обсудили подготовку смены нынешним звездам.

- У ЦСКА есть своя Детская школа. И я смело могу сказать, что она была и остается одной из лучших, - заявил Сергей Андронов. - У ребят, которые там занимаются, есть все необходимое, чтобы прогрессировать: лед, экипировка, возможность выезжать на сборы. Помогает школе наш партнер компания «Роснефть». Благодаря им, родителям ребят не нужно думать, где достать экипировку.

Напомним, «Роснефть» - полностью финансирует хоккейный клуб ЦСКА.

Впереди у хоккеистов игры плей-офф Кубка Гагарина. Разумеется, болельщики «армейцев» переживают, успеют ли те восстановиться после олимпийского турнира. Спортсмены заверили, что у ЦСКА есть все необходимое, чтобы прийти в себя после сражений в Пхенчхане.

Сергей Андронов: «Роснефть» нам предоставляет очень хорошие условия, и отдыха, и подготовки. Игрок выходит на поле и полностью свою голову отдает тому, что он делает, а не думает о бытовых проблемах, - рассказал Сергей Андронов. - Тем более, если взрослый человек и у него семья, и что его там его семье и дочке, и детям нужно кушать. В этом плане у нас все хорошо. «Роснефть» нам очень сильно помогает и эта сильная поддержка важна для нас.