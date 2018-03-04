«Оскар-2018»: Ихтиандр сразится с расистами

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-02T20:32:00+03:00

Изменить размер текста: A A

«Оскар» в этом году проходит под знаком истерии: скандал с Харви Вайнштейном, который, как выяснилось, на протяжении карьеры не только выпустил десятки выдающихся фильмов, но и потихоньку облапал десятки актрис, за последнее время раздулся в США до размеров какой-то психической эпидемии. Врагами народа стали Кевин Спейси, Вуди Аллен, Бретт Ратнер и другие актеры и режиссеры, позволявшие (или якобы позволявшие) себе распускать руки.

Как результат - не на что рассчитывать фильмам, спродюсированным Вайнштейном (например, хорошей «Ветреной реке», которая в мирное время непременно удостоилась бы нескольких номинаций). А актриса Кейт Уинслет не получила номинации за одну из лучших ролей в своей карьере, просто потому, что та была сыграна в фильме Аллена «Колесо чудес». Вдруг вспомнили, что когда-то Вуди обвиняли в изнасиловании его семилетней дочери. Хотя тогда, в начале 90-х, тщательное полицейское расследование не подтвердило эти обвинения (инспирированные матерью девочки, актрисой Миа Фэрроу, обезумевшей от того, что Аллен накануне ее бросил), сейчас все всплыло. К слову, и скандал вокруг Вайнштейна раздулся благодаря публикациям Ронана Фэрроу, сына все той же актрисы, ставшей ведьмой от горя и бедствий, поразивших ее. (Многие даже подозревают, что не Вайнштейн, а Аллен был изначальной мишенью расследований Ронана, во всем верящего маме…) Актеры Грета Гервиг и Тимоти Шаламе, снявшиеся в совсем новой, еще не вышедшей картине Аллена, публично от него отреклись и передали свои гонорары в фонд помощи жертвам сексуального насилия. Торжественно отреклась в фейсбуке от Аллена и Эллен Пейдж, несколько лет назад игравшая у него в картине «Римские приключения»: теперь это называется главной ошибкой ее карьеры.

А вот актер Кейси Аффлек, получивший в прошлом году «Оскара» за «Манчестер у моря», должен был в этом году вручать «Оскар» лучшей актрисе; не тут-то было! Феминистки вспомнили, что еще в 2010 году какие-то две девушки обвинили Аффлека в том, что он к ним приставал. Тогда же дело было улажено вне стен суда - и все-таки поднялась волна бездумного, но яростного протеста. Как результат - Аффлек от греха подальше самоустранился, на сцену он не выйдет. И Джеймсу Франко, получившему «Золотой глобус» в категории «Лучший актер второго плана» за фильм «Горе-творец», номинации на «Оскар» не досталось - потому что сразу после «Глобуса» его тоже обвинили в каких-то давних приставаниях…

Впрочем, несмотря ни на что, список номинантов на «Оскар» все равно выглядит одним из самых любопытных за последние годы: много интересных фильмов, много отличных актерских работ. Так кто все-таки получит драгоценные статуэтки, за которые в Голливуде многие готовы отдать полжизни?

Кейси Аффлек, получивший в прошлом году «Оскара» за «Манчестер у моря», должен был в этом году вручать «Оскар» лучшей актрисе; не тут-то было!Фото: EAST NEWS

Наших зрителей, наверное, интересует в первую очередь категория «Лучший иноязычный фильм», в которой номинирована российская «Нелюбовь». Но предсказывать здесь что-то трудно. «Лучшими иноязычными фильмами» зачастую становятся фильмы про Холокост, иногда просто из-за своей тематики (да и то не гарантия - «Рай» Кончаловского недавно пролетел мимо номинации), но в этом году больших картин про концлагеря просто нет. Тем не менее, конкуренты у картины Андрея Звягинцева серьезные: шведский «Квадрат» получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, венгерский «О теле и душе» - «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале, чилийская история «Фантастическая женщина» - там же «Серебряного медведя» за сценарий. Но и «Нелюбовь» незамеченной никак не назовешь: в Каннах он удостоился третьего по значению приза, а американские рецензенты были к фильму весьма благосклонны.

Лучший фильм

«Дюнкерк», режиссер Кристофер Нолан

«Зови меня своим именем», режиссер Лука Гуаданиньо

«Леди Бёрд», режиссер Грета Гервиг

«Призрачная нить», режиссер Пол Томас Андерсон

«Прочь!», режиссер Джордан Пил

«Секретное досье», режиссер Стивен Спилберг

«Темные времена», режиссер Джо Райт

«Три биллборда на границе Эббинга, Миссури», режиссер Мартин МакДона

«Форма воды», режиссер Гильермо дель Торо

Прогноз: Несмотря на все богатство выбора, реальных претендентов только два: «Форма воды» (у нее, кстати, больше всего номинаций, 13) и «Три биллборда». Фильмы совершенно разные: один - фантастическая мелодрама о любви женщины и покрытого чешуей ихтиандра, вдохновленная «Красавицей и чудовищем» и американскими фильмами ужасов 50-х годов, другой - предельно реалистичная драма о матери, которая надеется отомстить подонкам, изнасиловавшим и убившим ее дочь. И, скорее всего, академики выберут «Биллборды», потому что фантастику они исторически не жалуют, считая ее «низким», недостаточно благородным жанром. Кстати, у «Биллбордов» уже куда более внушительный список наград, чем у «Формы воды»: тут и «Золотой глобус», и BAFTA, и премии Гильдии киноактеров Америки…

Однако же Мартин МакДона, автор «Биллбордов», не номинирован за режиссуру. Похоже, повторится история пятилетней давности с «Операцией «Арго», когда Бена Аффлека не номинировали в категории «Лучший режиссер», а фильм, который, видимо, снял себя сам, был назван лучшей картиной года.

Неожиданный прогноз, впрочем, дали на днях кинокритики газеты «Лос-Анджелес Таймс»: они считают, что лучшим фильмом назовут «Прочь!» - историю о чернокожем парне, который отправился знакомиться с родителями своей светлокожей подружки, с виду очень либеральными и политкорректными, и попал в какой-то расистский ад. В прокате США этот комедийный фильм ужасов пользовался огромным успехом, американцы очень бурно реагировали на него (им история кажется очень актуальной), а как зрители других стран встречали происходящее на экране ледяным молчанием. Видимо, это какая-то непереводимая игра слов - точно так же иностранцы мертвым молчанием встречают многие фильмы Гайдая.

Три билборда на границе Эббинга, Миссури. Русский трейлер .

Лучший режиссер

Пол Томас Андерсон («Призрачная нить»)

Грета Гервиг («Леди Берд»)

Кристофер Нолан («Дюнкерк»)

Гильермо дель Торо («Форма воды»)

Джордан Пил («Прочь!»)

Прогноз: Вот здесь, скорее всего, «Форма воды» возьмет свое - и Гильермо Дель Торо получит свой «Оскар». Тем более ему недавно выписали приз Гильдии режиссеров Америки - чаще всего его лауреаты и «Оскара» потом получают.

Дебютантов Джордана Пила и Грету Гервиг вряд ли можно считать серьезными соперниками мексиканца. Кристофера Нолана в Киноакадемии просто-напросто недолюбливают (автор «Темного рыцаря», «Интерстеллара» и «Начала» - один из самых знаменитых постановщиков на планете, режиссер-суперзвезда, но это лишь первая его режиссерская номинация). Как ни жаль, скорее всего, не получит статуэтку и Пол Томас Андерсон, автор одной из лучших представленных на «Оскар» картин - утонченной иронической мелодрамы об отношениях кутюрье и влюбленной в него официантки, в которой он до поры до времени видит лишь идеальный живой манекен.

Вот здесь, скорее всего, «Форма воды» возьмет свое - и Гильермо Дель Торо получит свой «Оскар»Фото: EAST NEWS

Лучшая актриса

Фрэнсис МакДорманд («Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»)

Марго Робби («Тоня против всех»)

Сирша Ронан («Леди Берд»)

Мэрил Стрип («Секретное досье»)

Салли Хоукинс («Форма воды»)

Форма воды Русский трейлер #1 (Дубляж, 2018).Форма воды Русский трейлер #1 (Дубляж, 2018)

Прогноз: Фрэнсис МакДорманд исполнила в «Биллбордах» свою лучшую, возможно, роль, и едва ли остальные смогут с ней состязаться. Хотя, конечно, Марго Робби очень всех впечатлила, сыграв в «Тоне» замешанную в очень неприятном скандале фигуристку Тоню Хардинг, Салли Хоукинс в роли немой уборщицы, влюбленной в водяного, украсила «Форму воды», а ирландка Сирша Ронан просто уже слишком долго стоит в очереди на «Оскар» (к 24 годам у нее уже третья номинация - и, хотя с первого взгляда в «Леди Берд» на призы она не наиграла, ей уже успели выписать за этот фильм «Золотой глобус»).

Кому точно ничего не светит - так это Мэрил Стрип. Ее номинируют каждый год, практически на условном рефлексе (в США она считается едва ли не величайшей актрисой всех времен), а в этот раз еще и поощрили за страстные антитрамповские высказывания. Но давать ей четвертый «Оскар» сейчас никто не будет. Не за эту роль и не за этот фильм.

Лучший актер

Дензел Вашингтон («Роман Израэл, эсквайр»)

Дэниел Дэй-Льюис («Призрачная нить»)

Дэниел Калууйя («Прочь!»)

Гэри Олдмен («Темные времена»)

Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем»)

Прогноз: «Оскар» получит Гэри Олдмен, отлично сыгравший премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Конечно, он своего «Оскара» заслужил давным-давно. Трудно понять, как можно ставить с ним на одну доску довольно вялого и унылого Тимоти Шаламе, к которому и само слово «актер» применять пора рановато; и тем не менее, именно Шаламе, появившийся в образе юного гея, переживающего первую любовь на фоне итальянских персиковых садов (один из персиков он по ходу фильма изнасилует в стиле «Американского пирога»), считается главным конкурентом британца.

Дэниел Дэй-Льюис объявил, что после «Призрачной нити» завершает актерскую карьеру, но едва ли она увенчается прощальным «Оскаром» - у него и так уже три статуэтки, причем две были получены сравнительно недавно. А у Дензела Вашингтона - два «Оскара», и проходной фильм «Роман Израэл, эсквайр» вряд ли принесет очередной. Что касается обаятельного чернокожего Дэниела Калууйи, для него пока что сам факт номинации - уже награда.

Лучшая актриса в роли второго плана

Мэри Джей Блайдж («Ферма Мадбаунд»)

Элисон Дженни «(Тоня против всех»)

Лори Меткалф («Леди Бёрд»)

Лесли Мэнвилл («Призрачная нить»)

Октавия Спенсер («Форма воды»)

Прогноз: Скорее всего, «Оскар» достанется Элисон Дженни, прекрасно сыгравшей мать фигуристки Тони Хардинг, старую сволочь, сделавшую все, чтобы вывести дочь на лед и одновременно сломать ей психику. Лори Меткалф в «Леди Берд» тоже играет мать главной героини, девушки-подростка, но на фоне Дженни ее работа выглядит куда менее впечатляющей. Да и замечательная британская актриса Мэнвилл, любимица выдающегося режиссера Майка Ли, вряд ли составит Дженни конкуренцию. Что касается двух остальных, они, похоже, включены в список на правах балласта.

Лучший актер в роли второго плана

Уиллем Дефо («Проект «Флорида»)

Ричард Дженкинс («Форма воды»)

Кристофер Пламмер «(Все деньги мира»)

Сэм Рокуэлл («Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»)

Вуди Харрелсон («Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»)

Прогноз: Судя по всему, победит Сэм Рокуэлл, сыгравший в «Биллбордах» лучшую роль за всю жизнь. Вуди Харрелсон тоже очень хорош в этом фильме, но роль у него куда меньше, и куда менее выигрышная. Ветеран Кристофер Пламмер великолепен в роли прижимистого, одержимого деньгами и искусством миллиардера Джина Пола Гетти, самого богатого человека в истории, пожалевшего несколько миллионов долларов на выкуп внука, похищенного итальянскими бандитами, - но Пламмер совсем недавно уже получал «Оскар». Впрочем, кто знает - может, академики окажутся щедрее, чем его герой и выпишут следующий? (Кстати, номинировали 88-летнего актера не в последнюю очередь за профессионализм: он был вынужден срочно заменять Кевина Спейси, которого вырезали из полностью готового фильма в связи с громким сексуальным скандалом. Пламмер без особой подготовки включился в процесс пересъемок и всего за 10 дней безупречно сыграл в 22 сценах!)

Темные времена - Русский трейлер (2018).

Лучший оригинальный сценарий

«Леди Бёрд»

«Любовь - болезнь»

«Прочь!»

«Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»

«Форма воды»

Прогноз: С первого взгляда, самый вероятный претендент - Мартин МакДона за «Биллборды». Но почи наверняка награду перехватит Джордан Пил, написавший «Прочь!»

Леди Бёрд Русский трейлер (2018).Леди Бёрд Русский трейлер (2018)

Лучший адаптированный сценарий

«Большая игра»

«Горе-творец»

«Зови меня своим именем»

«Логан: Росомаха»

«Ферма Мадбаунд»

Прогноз: «Оскара» получит 89-летний Джеймс Айвори за «Зови меня своим именем». Причем получит не только за конкретный фильм, но и за прошлые свои заслуги (он известный сценарист и режиссер, автор «Комнаты с видом», «Усадьбы Хауардс Энд», «Остатков дня» и прочих классических британских драм; «Оскара» у него до сих пор нет).

Лучший анимационный фильм

«Босс-молокосос»

«Добытчица»

«С любовью, Винсент»

«Тайна Коко»

«Фердинанд»

Прогноз: почти наверняка «Коко», история про путешествие мексиканского мальчика в мир мертвых, принесет очередную статуэтку студии Pixar. Хотя и фильм про Винсента Ван Гога со счетов окончательно сбрасывать не стоит.