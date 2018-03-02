Грудинин проиграл битву за землю

2 Март 19:26 2018-03-02T22:34:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск трех акционеров «Совхоза имени Ленина», который возглавляет кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин. Суд постановил, что совхозная земля некогда была незаконно передана компании «ТТ Девелопмент» - акционером которого также является Грудинин.

Как следует из документов, в августе 2008-го между «совхозом», Грудининым и еще рядом лиц был заключен учредительный договор. По нему, в уставной капитал «ТТ Девелопмент» было внесено 2 земельных участка стоимостью 1,1 миллиарда рублей, отчужденной от хозяйства. При этом истцы, - акционеры совхоза Иван, Тамара и Ольга Маркины, - уверяют, что сделка была тайной, и узнали о ней они лишь спустя 10 лет. Представитель Маркиных настаивал, что сделку об отчуждении совершили с нарушением законов. Она не была одобрена ни наблюдательным советом, ни советом директоров, ни общим собранием хозяйства. Что нарушило права акционеров. Кроме того, истцы заявляли, что передача земель была сделкой с заинтересованностью, поскольку Павел Грудинин одновременно выступил еще и соучредителем «ТТ Девелопмент».

«Иск удовлетворить, признать недействительной сделку о внесении в уставный капитал «ТТ Девелопмент» земельного участка», — вынес суд постановление. С которым, впрочем, представители компании были несогласны. Они уверяли, что все было по закону, а все акционеры были уведомлены о сделке еще в 2008 году, что подтверждается почтовыми документами с росписями получателей. 1 миллиард рублей же, по словам представителя «ТТ Девелопмент», были перечислены совхозу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Грудинин рассказал о своей зарплате, загрансчетах и личной жизни

Кандидат в президенты от КПРФ дал предвыборную пресс-конференцию, где ответил на вопросы журналистов (подробности)