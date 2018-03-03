СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-02T21:18:20+03:00

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Возможно, самый эмоциональный знаток в истории интеллектуального клуба не только играет в умные телевизионные игры, но и ведет их. Придуманный когда-то Владимиром Ворошиловым «Брэйн-ринг» открыл для публики Козлова-телеведущего, столь же яркого и эмоционального. После затяжной паузы «Брэйн-ринг» возвращается на экраны - на этот раз он будет выходить на НТВ. Правила не изменились - снова две команды за двумя столами и 20 секунд, чтобы ответить на сложный вопрос. Ну и ведущий, разумеется, прежний. Накануне премьеры Андрей Козлов побывал в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM).

- В принципе, здесь все против законов жанра, - рассуждал он. - Телевизионные программы так не живут. Вот смотрите. Сначала мы выходили на первой кнопке. Она называлась по-разному. Начинали на Центральном телевидении Советского Союза. Потом это был Первый канал, затем появилось ОРТ. Мы не пришлись ко двору Борису Абрамовичу Березовскому, к счастью. После этого перешли на ТВ Центр. Считать ли это реинкарнацией? Наверное, в известном смысле, считать. Потом программу закрыли. Спустя семь лет ее возобновили на СТС, и она выдержала два сезона, что, в общем-то, неплохо. Прошло еще три года - и мы сыграли сезон на телеканале «Звезда». Спустя четыре с половиной года «Брэйн-ринг» возвращается на ведущий федеральный канал. Когда мы начинали на СТС, у меня было фантастическое ощущение, что я еще раз вхожу в ту же самую реку. Что, как известно из древней мудрости, невозможно. Но вот сейчас у меня нет такого ощущения. Наоборот - чувство, что ничего не прерывалось. Мы отсняли уже четырнадцать игр, весь первый сезон. У нас соревнуются 20 команд из разных городов России - от Владивостока до Калининграда.

- Это правда, что во время съемок помощники показывают вам таблички «Не ори» и «Улыбайся»?

- Да. Я всегда вел «Брэйн-ринг» без «уха» (специальный динамик, через который идут подсказки от режиссера. - Ред.). Сейчас, правда, мне табличку «Не ори» уже не показывают. А вот «Улыбайся» - до сих пор напоминают.

- Кто это придумал?

- Я сам. Когда в раж входишь, да еще с моим темпераментом, про улыбку довольно часто забываешь. А она важна. Не зря же «от улыбки станет всем светлей». И вот я придумал себе такое напоминание. Там даже написано «Улыбайся, гад!», чтобы я улыбнулся, прочитав именно эту фразу.

- Кстати, про ваш темперамент. В новых выпусках вы такой же, каким вас привыкли видеть зрители?

- Да. Такой зайчик-энерджайзер. Наверное, было бы странно сказать, что я совсем не изменился. Я первый раз вел «Брэйн-ринг» в 1991 году. Хочется надеяться, что с тех пор я не поглупел, а стал даже немножко умнее. Но темперамент - он с рождения. И я, когда веду программу, не актерствую, а остаюсь самим собой. Глобально я каким был, таким и остался.

- Говорят, однажды вы так разнервничались, что у вас случился микроинсульт?

- Да. Вообще, это вещь малоприятная... С другой стороны, я очень рад, что он случился, потому что он подтолкнул меня к тому, чтобы задуматься об артериальном давлении и холестерине. Вот, к несчастью, у Володи Молчанова случился обширный инсульт. Это мой друг, игрок моей команды в «Что? Где? Когда?» и на протяжении долгих-долгих лет шеф-редактор «Своей игры». Вот у него случился настоящий инсульт, и до конца он не восстановился. Для меня эта история звоночком прозвенела. Понятно, что здоровый образ жизни - это, к сожалению, не для меня, но по меньшей мере медикаментозно я себя поддерживаю. За давлением слежу. Хотя от темперамента все равно никуда не денешься!

НТВ. «Брэйн-ринг». С 3 марта по субботам, 22.30.