В Саратове концерт Ольги Бузовой запретили за «унижение культуры»

2 Март 21:25 2018-03-02T21:26:26+03:00

Гастрольный тур 32-летней Ольги Бузовой по городам России не обходится без скандалов - хоть певица и покинула «Дом-2», он с ней, кажется, навсегда. Фото: Instagram.com

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Ни дня без скандала - под таким девизом проходит теперь жизнь исполнительницы бессмертных хитов «Мне мало половин, я открываю мир других мужчин» и «Всем себя раздавай, мужчина-вай-фай». А, может быть, это злой рок? Судите сами.

Концерт большого гастрольного тура Бузовой в Хабаровске едва не был сорван безумным фанатом певицы. Опоздавший к началу ее выступления мужчина попытался штурмом ворваться в зал местного ДК. При этом предъявлять входной билет охране посетитель посчитал лишним, а когда бравые ребята у дверей попытались урезонить дебошира, он начал кричать, что вооружен и готов открыть стрельбу. Тут уж, понятное дело, без полиции не обошлось. Но самое удивительное, что когда молодчика доставили в отдел, выяснилось, что он абсолютно трезв, вполне сдержан в общении и никакого оружия при себе не имеет. Вот только пояснить мотивы своего поступка так и не смог. Или не захотел.

А пока в Хабаровске люди готовы любой ценой попасть на концерт Бузовой, в Саратове создали целое «антибузовское» общественное движение. Застрельщиками выступили представители местной Общественной палаты и деятели культуры. Их до глубины души возмутил факт, что сомнительного качества песенки прозвучат в местном «храме культуры» - Театре оперы и балета, под сводами которого считали и считают за честь выступать Мстислав Ростропович, Валерий Гергиев, Денис Мацуев и многие другие мэтры классической музыки.

Позицию противников Бузовой выразил саратовский общественник Михаил Волков:

- Массовая культура не должна идти в массы через унижение настоящей культуры. Есть места где Бузова может растить свое эго и умножать фолловеров. Все ДК на окраинах будут рады, - написал он на своей страничке в «Фейсбуке» и поставил в качестве иллюстрации фото певицы, перечеркнутое красным жирным крестом.

И вот сила общественного мнения! После шумихи в соцсетях организаторы отменили концерт и объявили о возврате денег тем, кто купил билеты.

Ну что, звание города высокой культуры подтверждено? Все довольны? Как бы не так! Следом в соцсетях развернулась новая дискуссия о ханжестве и цензуре местных культуртрегеров. Почему это Ксении Собчак можно аж в президенты выдвигаться, а ее подругу по площадке «Дома-2» даже в провинциальный театр не пускают? Поди его разбери, этот ваш шоу-бизнес.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Строем, на Олю!

Павел САДКОВ

Есть святые для каждого культурного человека места. Театры, филармонии, консерватории. И 98 процентов молодежи просто не знает об их существовании. И, поверьте, привезти туда Ольгу Бузову (или тараканий цирк, или собачку говорящую) вовсе не грех. А серьезная просветительская задача. Оля, безголосая и беззастенчивая, такое же культурное явление, как «Черный квадрат» Малевича. Приговор современной российской эстраде, всем попыткам через государство вбивать молодым людям какие-то истины и вкусы. Ее не только нельзя запрещать, нужно насильно, как на картошку, водить на концерты Бузовой всех заслуженных работников культуры, учителей и библиотекарей. Потому что вот что с нами стало. И об этом надо знать. А не стыдливо запрещать концерты..