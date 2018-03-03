СЕГОДНЯ 01:09 2018-03-03T01:25:30+03:00

- Ну все - колбаски я лепить умею. Можно идти к Тимати бургеры стряпать. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Миссия подобных заведений - помочь ребенку найти свое призвание. Хочешь быть водителем - пожалуйста, пожарным - милости просим, врачом - да не проблема. Мы с 10-летней дочкой решили сравнить два самых крупных городка - Мастерславль и Кидзанию.

МАСТЕРСЛАВЛЬ - ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ ЕВРОПЕЕЦ

Интерьеры Мастерславля словно списаны с уютного провинциального европейского городка. Мы покупали билеты на три часа. За ребенка я отдала 1000 рублей, за себя - 600. На центральной площади Мастерславля ярко-зеленая вывеска Сбербанка так и манит к себе. Мимо пройти невозможно, так как именно там каждому ребенку выдают по 50 золотых талантов, без которых здесь делать нечего.

В городе несколько десятков мастерских, в которых можно обучиться театральному мастерству, живописи, дизайну, модельному искусству, колокольному звону и т. д. В одних ребенок за свой труд получает таланты, в других расплачивается ими. Почти каждое занятие в любой мастерской длится от 20 до 30 минут.

Так, например, за сделанный своими руками орнамент в «Музее современного искусства» Ксения заработала 10 талантов, потратив 25 минут.

Миссия подобных заведений - помочь ребенку найти свое призваниеФото: Наталья ВАРСЕГОВА

Самый популярный аттракцион - автодром. Но попасть на него непросто, сначала нужно сдать на права. Это четыре этапа - медкомиссия,

обучение в автошколе, автомастерская и вождение. За все нужно отдать 80 талантов. Так как желающих много, то процесс затягивается. В нашем случае он занял 2,5 часа.

Зато теперь Ксюша знает, что такое домкрат, как выглядит знак «Уступи дорогу» и как правильно газовать и тормозить. Нам повезло - за три часа дочь успела получить права и нарисовать орнамент. К слову, это был наш второй поход в Мастерславль. Впервые мы заходили сюда в 2014 году. И с того момента в копилке Ксю сохранились 40 талантов, благодаря которым и удалось получить права, не бегая по мастерским в поисках заработка.

Есть здесь и радиостанция, консерватория, библиотека, служба озеленения, «коммуналка», торговля, супермаркет, бистро... Сюда можно прийти на час, на два, на три часа или на весь день. По опыту скажу, что час-два - это мало. И если вы идете в Мастерславль впервые, не жалейте времени и денег.

Сколько стоит:

Детский билет в будни на час - 300 руб., на весь день - 950 руб. В выходные - 400 руб. и 1500 руб. соответственно.

Где находится:

м. «Выставочная». «Москва-Сити»,

Пресненская наб., 4, стр. 1.

Чтобы попасть на автодром, сначала надо сдать на права.Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

КИДЗАНИЯ - СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА

В отличие от Мастерславля Кидзания - это не провинция, а европейская столица. Яркие вывески, подсветка зданий, активное движение авто. По улицам ездят пожарная машина, «Скорая», экскурсионный автобус. Время от времени под барабанный бой проходит карнавальное шествие. Поначалу от такой атмосферы мы с дочерью немного растерялись и с перепугу кинулись к первой попавшейся двери. Оказалось, это редакция газеты и там как раз начался мастер-класс. Ксения смело шагнула внутрь - у нее мать журналист, бояться нечего.

Занятие продолжалось 20 минут. По его итогам юные корреспонденты должны были провести опрос посетителей Кидзании: что им больше всего понравилось в городке? За два интервью Ксения заработала 10 кидзо (местная валюта) и отправилась на скалодром. Пришлось полчаса подождать в очереди. Выслушав инструкции, моя дочка надела страховку и начала подъем по стене. Духу хватило лишь наполовину. Сделала еще две неудачные попытки и решила, что альпинизм - не ее стихия.

Дети в игровой форме осваивают взрослую жизньФото: Наталья ВАРСЕГОВА

Зато в компании LG ей предложили стать секретным агентом. Обучение проходит в холодильнике. По крайней мере именно туда заходят все желающие и оттуда же выходят к родителям. Своего ребенка можно увидеть, лишь когда он со страховкой, как настоящий агент 007, прыгает с трехметровой высоты.

Напоследок Ксения попробовала себя в роли кассира в хранилище банка. Пересчитывала деньги, проверяла купюры на подлинность, составляла какие-то таблицы. Я в окно подглядывала - глаза у ребенка горят, денежка в руках мелькает. После дочь сказала мне, что из всех профессий ей понравилась работа банкира, а самое скучное - это журналистика. Я даже не нашлась, что ответить.

Система работы Кидзании такая же, как и в Мастерславле. Зарабатывай и трать. Пришел в городок несколько раз - получи паспорт. Скопил больше 120 кидзов, открывай счет в банке. В городке есть несколько кафешек, которые торгуют едой за настоящие деньги.

Сколько стоит:

Стоимость билетов по понедельникам:

от 0 - 1 года - бесплатно;

от 2 до 3 лет - 390 рублей;

от 4 до 16 лет - 1090 рублей;

взрослый 17+ - 490 рублей.

Стоимость билетов в будние дни (вт. - пт.):

от 0 до 1 года - бесплатно;

от 2 до 3 лет - 490 рублей;

от 4 до 16 лет - 1190 рублей;

взрослый 17+ - 590 рублей.

Стоимость билетов в выходные (сб. - вс.):

от 0 до 1 года - бесплатно;

от 2 до 3 лет - 590 рублей;

от 4 до 16 лет - 1690 рублей;

взрослый 17+ - 690 рублей.

Где находится:

м. «ЦСКА» (с этой станции выход прямо в торговый центр). ТЦ «Авиапарк», Ходынский б-р, 4. От станций метро «Полежаевская» и «Динамо» каждые 7 минут до торгового центра ходят бесплатные автобусы.

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

«Дети в игровой форме осваивают взрослую жизнь»

- Дети в игровой форме осваивают взрослую жизнь во всех ее аспектах, - говорит директор Центра системной и семейной терапии Инна Хамитова. - Взрослая жизнь детей, как правило, пугает, а в городке они могут познать ее в профессиях.

Детский психолог Михаил Зотов уверен, что так дети смогут гораздо раньше изучить принципы взаимодействия банковской системы, медицины, коммунального хозяйства.

- Эти игровые развлечения направлены на развитие у детей профессиональных навыков с ранних лет, - комментирует Зотов. - Пойти в банк и оформить карту - легко, обратиться к врачу - тоже, вызвать сантехника - нет проблем. Жизнь городков профессий максимально приближена к реальной, и дети, освоившись в ней, по-иному воспринимают окружающий мир.