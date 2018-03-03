Болгария благодарит Россию за независимость "на русских костях"

3 Март 19:14 2018-03-03T20:00:49+03:00

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Тысячи болгар самого разного возраста с национальными и российскими флагами поднимаются на знаменитую гору Шипку - причем некоторые специально идут на вершину высотой 1523 м пешком. 3 марта - день освобождения Болгарии от пятивекового османского ига - принято встречать у этой святыни болгарских патриотов.

В этом году Балканы отмечают 140-летие независимости от турок, чем полностью обязаны России. В Русско-турецкой войне 1877-1878 годов русская армия и ополченцы форсировали Дунай, взяли Плевну, героически обороняли Шипку, которая в то время называлась вершиной святителя Николая. 3 марта Россия, чьи войска остановились неподалеку от Стамбула, подписала с Османской империей Сан-Стефанский мирный договор.

Согласно "Военно-медицинскому отчету", русская армия потеряла тогда в боях более 20000 человек.

Приехавший на торжества Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил на Шипке литию в память об императоре Александре II и русских воинах, отдавших жизни за независимость Болгарии. К слову, Святейший только что перенес пневмонию, что побудило некоторые телеграм-каналы плодить сплетни о таинственных и тяжелых недугах, а ему самому даже не помешало ослушаться врача и служить всю первую неделю Великого поста. А над зачитанными ему слухами о состоянии здоровья Патриарх просто посмеялся. А официальный спикер Русской православной церкви Владимир Легойда не выдержал и завел собственный телеграм-канал, устав от подобной церковной "аналитики".

- Мы показали уникальный жертвенный характер, мы отдали тысячи жизней за свободу наших братьев, за спасение людей общей веры. Собственной кровью освободили их от горького многовекового ига. У нас совершенно особая духовная связь, выразителем которой является наша церковь. Многое меняется в мире, а эта связь преодолевает изменения времени, - подчеркнул предстоятель Русской православной церкви, обращаясь к болгарам - как к простым, так и ко власть имущим.

Тысячи людей поднимаются на знаменитую гору ШипкуФото: Елена ЧИНКОВА

Одним таким конъюнктурным изменением можно точно назвать недавний отказ Болгарии под давлением Запада от выгодного "Южного потока". Но с исторической памятью здесь все иначе: в стране сохранилось свыше 400 памятников героям Русско-турецкой войны и Второй мировой, за которыми ухаживают неправительственные организации российско-болгарской дружбы. Вандалы в последние годы покушались на знаменитого "Алешу" в Пловдиве и памятник Советской Армии в Софии, но это, к счастью, совсем не Польша с кощунствами на государственном уровне.

Пропев "Вечную память", Патриарх вместе с президентом Болгарии Руменом Радевым возложили венки к Памятнику Свободы на Шипке, где покоятся останки героев Русско-турецкой войны.

- Шипка - это капитал исторического достоинства, который несколько тысяч доблестных воинов завещали нам, и который мы не должны утратить. На этих костях построен фундамент болгарской свободы. Благодарю за мудрые слова и христианский дух, который помнит, но и прощает. Христианский дух, в котором самопожертвование является путем к свободе, как и братская могила на Шипке, - они открыли двери нашему национальному освобождению, - поблагодарил глава государства.

Стара Загора, Болгария.