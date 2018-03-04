Пугачева отметила «праздник желтых цветов» в клубе Киркорова

4 Март 20:26 2018-03-05T01:02:07+03:00

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Вот уже 50 лет Алла Пугачева отмечает первое воскресенье весны, «день желтых цветов».

iliaskokotos Праздник в клубе Филармония

Этот праздник АБ придумала ещё в юности.

idadostman На традиционном празднике у Аллы Борисовны

И пусть за окном метель, в этот день «женщина, которая поёт» все равно получит от близких и поклонников море желтых цветов. А в конце застолья из уст Аллы Борисовны, как всегда, прозвучит традиционное: «Весну разрешаю!».

tatiana_navka Семейный и добрый праздник весны

- Самый мой любимый праздник - первое воскресенье весны, - рассказывала в одном из интервью «Комсомолке» Алла Пугачева. - В этот день ко мне приезжают все мои друзья, дарят только желтые цветы. Потом идем гулять и дарим эти цветы хмурым прохожим.

В последние годы АБ отмечает «праздник желтых цветов» в разных местах: в семейном замке, в ресторане, в гостях у друзей.

olesya_sudzilovskaya Традиционный праздник у Аллы Борисовны

В этом году Пугачева гуляла с близкими в караоке-клубе Филиппа Киркорова «Филармония», который артист открыл в прошлом году.

allasuperstar Женщина, которая поет

- Мне хотелось, чтобы у меня в Москве было место, где я мог бы встречаться с друзьями. Мы не предполагали, что оно станет таким популярным, - рассказал в недавнем интервью «КП» Филипп Киркоров.

- У меня есть управляющий. Но если я в Москве, стараюсь практически каждый вечер заглянуть. Укладываю детей спать и еду в караоке, встречаю гостей. Очень много политиков к нам приходит. У нас есть VIP-кабина, закрытая от всех, туда можно незаметно зайти и выйти.

jasmin The party has started!

В этот вечер АБ пригласила на свой раут самых близких: Кристину Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией, Александра Буйнова, Николая Баскова, Жасмин, Олесю Судзиловскую с мужем Сергеем Дзебанем, Никиту Преснякова и многих других. Среди гостей были замечены Дмитрий Песков и Татьяна Навка с дочерью Надеждой.

Максим Галкин и АБ тоже были со своими двойняшками. И Филипп Киркоров приехал с детьми - с 6-летней Аллой-Викторией и 5-летним Мартином. Заехал на «огонёк» и дизайнер Игорь Гуляев.

Алла Борисовна отлично выглядела: стройные ножки, кокетливые кудри, весенняя туника и короткие шорты.

«Нам песня строить и жить помогает» в дуэте с Басковым спела Пугачева. А Филипп Киркоров с Максимом Галкиным затянули «И Ленин такой молодой».

Приглашённые отметили красивый дизайн праздничного стола. Все было оформлено по-весеннему и украшено портретами, рисунками и фото виновницы торжества. Как оказалось, подготовку праздника взяла на себя фирма Филиппа Киркорова, специализирующаяся на подобных банкетах и на детских вечеринках.

- Друзья убедили открыто Phill Party. Мол, Филипп, ты так здорово организуешь праздники для своих детей, почему бы не открыть свою фирму? -рассказывал Филипп Киркоров «КП». Наши праздники становятся популярными. Я и для своих детей делаю тематические дни рождения. То для Аллы-Виктории в стиле сказки «Золушка», то для Мартина - в стиле трансформеров.

А теперь, видимо, и для взрослых - ориентируясь на творчество любимой музы и бывшей жены.