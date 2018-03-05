2018-03-05T11:40:43+03:00
Спорт

Баскетболист Кобе Брайант выиграл "Оскар" за анимационный фильм

Бывшая звезда НБА - продюсер картины, а помогал ему автор саундтреков к "Звездным войнам"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Кобе Брайант (слева) и аниматор Глен Кин.Кобе Брайант (слева) и аниматор Глен Кин.Фото: REUTERS
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Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант выиграл "Оскар" за короткометражный мультфильм, который посвящен его уходу из большого спорта - "Дорогой баскетбол". Это - анимационная версия его стиховторения, котоое написал в 2015 году Кобе, когда объявлял об завершении карьеры баскетболиста.

В создании анимационного фильма приняли участие такие люди, как композитор Джон Уильямс и аниматор Глен Кин. На его счету - работы со студией "Дисней", а Уильямс - автор саундтреков к "Звездным войнам".

- Глен задавал мне кучу вопросов о моем детстве. Я использовал стулья, расставлял их на парковке так, чтобы отрабатывать дриблинг, - вспоминает процесс работы над мультфильмом Кобе Брайант.

Общий хронометраж анимационного фильма - 5 минут и 22 секунды. Текст стихотворения за кадром баскетболист читает лично. Сам Кобе Брайант был безмерно счастлив тому, что одержал победу:

- Это приятнее, чем выиграть чемпионат НБА, честное слово. Я клянусь вам, - приводит слова Кобе The Associated Press.

Кобе Брайант выступал 20 сезонов за клуб "Лос-Анджелес Лейкерс". Выиграл в составе сборной США Олимпиаду 2008 и 2012 годов. Его клуб в знак признания вывел из обращения номера "8" и "24", под которыми баскетболист выступал за клуб из Лос-Анджелеса.

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На 90-й церемонии вручения «Оскаров» американская киноиндустрия занималась, главным образом, обновлением своих кадров. Многие из лауреатов, допущенных в этом году на священный пантеон, в высший эшелон мирового кино, не только никогда не держали в руках золотой статуэтки, но даже ни разу не были на нее номинированы. (подробности)

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