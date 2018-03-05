Владимир Путин учредил знак отличия «За наставничество»

СЕГОДНЯ 13:00 2018-03-05T13:09:19+03:00

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5 марта президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении знака отличия «За наставничество». Новый знак вручается лучшим наставникам молодежи из числа высококвалифицированных работников промышленности, сельского хозяйства, транспорта, инженерно-техническим работникам, государственным и муниципальным служащим, учителям, преподавателям и другим работникам образовательных организаций, врачам, работникам культуры и деятелям искусства «за личные заслуги на протяжении не менее пяти лет». В документе сообщается, что новый знак необходимо носить на правой стороне груди, а его миниатюрная копия - на уровне петлицы левого лацкана гражданского костюма.

Напомним, что 14 февраля с предложением учредить такой знак или специальное почетное звание к главе государства обратился командир учебного летного отряда «Аэрофлота» Николай Изосимов. В тот день участники форума «Наставник» встречались с Путиным в Ново-Огареве.

- Участники форума меня попросили сказать, что надо возродить звание «Заслуженный наставник России», - обратился Николай Изосимов к президенту. - Я с гордостью ношу вашу награду, это указ президента Путина Владимира Владимировича от 2005 года, уже 13 лет, - «Заслуженный пилот». Хочу добиться награды «Заслуженный наставник».

Президенту идея понравилась.

- Хорошая идея, - отреагировал Владимир Путин. - Мы подумаем, вместе с вами еще посоветуемся, как назвать, но в целом идея правильная. Нужно, чтобы был какой-то элемент общественного признания этой работы, это точно.

Знак отличия «За наставничество» будет выполняться из серебра с позолотой; представляет собой круглую медаль диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. На лицевой стороне знака, в нижней части, изображено восходящее солнце. На фоне солнечных лучей расположены стилизованные символические изображения знака атома, книги, шестеренки, циркуля и лиры серебристого цвета. По окружности знака - венок из пшеничных колосьев золотистого цвета.

На оборотной стороне знака - рельефная надпись: «За наставничество» и индивидуальный номер. Знак при помощи кольца соединяется с лентой, уложенной бантом.