2018-03-05T14:38:35+03:00
Политика

Плачь, Кардашьян, плачь: Надя Савченко на "депутатской диете" все больше напоминает голливудскую звезду

После того, как Савченко села на "депутатскую диету", ее стали сравнивать с голливудской звездой
Сергей ПОЛОСАТОВ
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Это Надя еще в купальнике не фотографировалась!Это Надя еще в купальнике не фотографировалась!
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Как только ни называли получившую известность после пленения в Донбассе и суда в России бывшую украинскую летчицу-наводчицу Надежду Савченко на родной Украине! И «Валькирией», и «Надеждой нации», и даже Жанной Д’Арк местного разлива. Наконец девушка (а как же еще называть незамужнюю женщину) созрела до того, что вполне заслужила еще одно сравнение. Теперь ее начали именовать украинской Ким Кардашьян.

А виной тому - фотография, сделанная в стенах Верховной Рады и вкус самой Надежды. На злополучном фото Савченко, сфотографированная в рост в профиль, в брючном костюме беседует с киевскими журналистками. И вот этот профиль с невероятных размеров пятой точкой, выдающейся над остальной вполне ровной частью подобно Эвересту, как раз и подвел Надежду и дал повод для таких ассоциаций с американской звездой, которая как раз славится и гордится своими необъятными формами.

- Это все фотошоп! – закричали было защитники Нади. – Смотрите, какие у журналисток на этом фото ноги кривые и выгнутые. Вынужден разочаровать. Фото проверяли. Фотошопа нет. И проблемы с ногами у тех журналисток – тоже их собственные проблемы, а не фотоаппарата или компьютерных технологий.

Но что стало с Савченко со времени ее пленения?! Сначала она отъелась на голодовках в российских застенках, а потом, по всей видимости, села на депутатскую диету в Верховной Раде? Изменения во внешности и имидже Савченко отмечают многие и украинские, и российские пользователи сети. Вот лишь несколько из общей подборки.

- Где-то одиноко зарыдала Ким Кардашьян. И твердо решила никогда, никогда, никогда не голодовать.

- На депутатскую зарплату явно не голодает, а если на минималочке?

- Кардашьян далеко, у нее все накачано, а у нашей — настоящее.

- Вам смешно, а человек пухнет от голода и забот о благе народа.

- На ее пятой точке уже можно как на батуте подпрыгивать.

Плачь, Кардашьян, плачь! Со всеми достижениями пластических хирургов тебе до Савченко не угнаться. Это Надя еще в купальнике не фотографировалась!

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