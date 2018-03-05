2018-03-05T16:21:31+03:00
Звезды

Евгений Осин отказался жениться на матери своей младшей дочери

В разговоре с «КП» музыкант опроверг заявления о том, что планирует свадьбу с Еленой Годуновой
Юлия МАЗУР
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Евгений Осин в последнее время печально известен своей пагубной страстью к алкоголюЕвгений Осин в последнее время печально известен своей пагубной страстью к алкоголюФото: скриншот видео
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53-летний артист в очередной раз стал участником ток-шоу. Евгений Осин таким образом пытается зарабатывать себе на жизнь - многие программы платят звездам за участие с откровениями.

Евгений Осин в последнее время печально известен своей пагубной страстью к алкоголю. Летом 2017-го артист публично просил ему помочь материально, жаловался на то, что у него отнялись ноги, а лечиться на на что. Многие пытались ему помочь, прекрасно понимая, что причина всех бед — алкоголизм. Осина лечили в Москве, даже свозили на реабилитацию в Таиланд, где также числилась Дана Борисова. Однако после возвращения домой певец снова был застигнут врасплох с бутылкой алкоголя в одном из супермаркетов столицы. Впрочем, музыкант отнекивался, мол, просто взял посмотреть. Но совсем недавно в беседе с «КП» на вопрос о том, употребляет ли он спиртное, подробно расписывал свой фирменный рецепт браги.

Не удивительно, что после многолетнего пьянства артист выступает теперь только на ток-шоу. На последней программе «На самом деле» выяснялись подробности личной жизни Осина, который сам недавно рассказал, что воспитывает внебрачную дочь Настю. Мало кто тогда поверил Евгению, а зря. У музыканта действительно есть 12-летняя дочь. Ее мать — музыкальный продюсер Елена Годунова. То, что отец ребенка Осин, подтвердил тест ДНК. Мама Насти Годуновой объяснила, что не хотела навязывать дочь артисту, который в то время был женат и растил дочь Агнию, сейчас ей 17 лет. И, судя по всему, пришло время признать ребенка. Там же на шоу Осин заявил, что для этого он жениться на его матери.

Евгений Осин отказался жениться на матери своей младшей дочери Фото: скриншот видео

Евгений Осин отказался жениться на матери своей младшей дочериФото: скриншот видео

Мы дозвонились артисту вопросом о его женитьбе и невесте, однако неожиданно артист пошел на попятную.

- Елена Годунова теперь ваша невеста?

- Нет. Елена не является моей женой. Вообще. Я пока не думаю жениться на ней.

- А ее дочь Настю вы планируете удочерить?

- Она и так моя дочь. Но я очень хочу, чтобы это было официально. И хотел бы дать ей свою фамилию.

- Дочь приходит к вам, помогает?

- Мне это неважно, главное, что она — мой ребенок. У меня две дочки Агния и Настя. Но так получается, что младшую я вижу чаще старшей. И Настя моя самая любимая! Я написал кучу песен для Насти!

- Как вы себя чувствуете?

- Я сейчас болею. Здоровье мое не очень. Я простужен, у меня сломаны ребра, - ответил Евгений и положил трубку.

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