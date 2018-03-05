Умилительный ролик с ребенком Иглесиаса и Курниковой набрал 2,5 миллиона просмотров

СЕГОДНЯ 15:55 2018-03-05T16:15:40+03:00

Изменить размер текста: A A

То, что происходило вокруг этой пары, обрастало бесконечными домыслами все их 16 лет отношений. Анна Курникова и Энрике Иглесиас познакомились на съемках его клипа в 2001 году и больше не расставались. Испанский певец-мечта миллионов все эти годы как мог, скрывал от фанаток свою моногамность. То ли потому, что на его концерты девушки стали бы ходить с меньшим рвением, то ли потому, что счастье любит тишину.

Сколько раз прославленную российскую теннисистку и сына знаменитого Хулио Иглесиаса сводили и разводили в прессе просто не счесть. Сколько раз разыскивали на безымянном пальце Курниковой кольцо, сколько предполагали тайную свадьбу, беременность, сколько в лоб спрашивали у артиста о его возлюбленной и сколько по этому поводу Энрике отшучивался.

Но теперь в жизни этой пары нет места для тайн. 16 декабря 2017 36-летняя теннисистка родила близнецов. Эта новость моментально подтвердила и опровергла миллионы домыслов вокруг певца и спортсменки. Теперь Курникова не скрывает кольцо на безымянном пальце, показывает свое дитя, наплевав на суеверия.

Тоже делает и Иглесиас, потому что оба не в состоянии скрывать свое счастье. Только поклонникам остается догадываться, кто на фотографиях? Сын Николас или дочь Люси?

enriqueiglesias can't get enough of my sunshine

42-летний певец так любит своих малышей, что в буквальном смысле зацеловывает одного из них под прицелом видеокамеры.

Артист показал, как отец может любить своего ребенка. Судя по тому, что на нем слюнявчик с розовым рисунком, скорее всего это Люси. Видео певца набрало без малого 2,5 миллиона просмотров.