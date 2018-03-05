За что Родченкову дали «Оскар»

СЕГОДНЯ 17:05 2018-03-05T17:42:47+03:00

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Американский фильм «Икар», где беглый информатор ВАДА Григорий Родченков рассказывает о допинге российском спорте, получил премию «Оскар» в номинации «Лучшая документальная лента». Не бог весть какое событие для кино - вы вспомните еще хоть один оскароносный документальный фильм? Но оно породило еще одну волну интереса к Григорию Родченкову.

О чем этот фильм. О странном везении режиссера Брайана Фогеля. Он начинает снимать ленту для спортивных фриков, даже не подозревая как потом полыхнет его ничего вроде бы не обещающая лента. Фогель перед камерами колет себе допинг в ягодицы, чтобы показать, как помогают запрещенные препараты. А русский доктор Григорий Родченков выступает в фильме в роли консультанта. Он рассказывает Фогелю как употреблять допинг. Репортер обсуждает с ним дозировки, и Родченков обещает проверить мочу в свое лаборатории и обещает обойти допинг-контроль и обмануть ВАДА.

А в середине фильма все резко меняется. Причем неожиданно даже для самого режиссера. Родченкова увольняют из Московской лаборатории, и он с помощью оказавшегося на связи Фогеля бежит в Америку. Дальше - «разоблачительные» интервью и обвинения России в допинговой программе. Вот так буквально за несколько минут доктор с сомнительными принципами, помогающий допингерам, превращается в диссидента, борца за правду и вообще во всех отношениях положительного героя.

Только что это был жуликоватый химик, и вот на тебе - отважный воин, с риском для жизни восставший против системы. Только что сам Фогель хотел подставить Родченкова как русского доктора, готового торговать допингом. А по прошествии нескольких минут фильма он уже выставляет Григория Михайловича святым мучеником.

Но если бы «Оскара» выдали фильму «Икар» за этот сюжетный поворот! Нет, кино получило престижную премию не за эту метаморфозу. Возможно, ее вообще мало кто заметил. Главное, что в ленте прозвучали ключевые слова - «допинг», «русские», «Родченков». Этих маркеров оказалось достаточно, чтобы стать успешным кино.

Нет, все профессионально - вопросов нет. Когда надо, на фоне Кремля звучит тревожная музыка, когда необходимо, упоминается антиутопия Оурэлла, то и дело Родченков пробрасывает, что ему грозит смертельная опасность, а в фильме проскальзывают страшные буквы «KGB».

Так почему тогда до конца не верится в эту историю? Как и во все следующие интервью Григория Родченкова? Видимо потому, что никто не спрашивает с доктора в них по-настоящему, не сопоставляет факты и показания. Журналисты не желают ловить его на лжи и противоречиях. Они играют с ним в одной команде, заранее соглашаясь, что все что говорит жуликоватый доктор из первой части фильма - чистая правда. Единственные, кто прижал Родченкова по-настоящему, были судьи Спортивного арбитражного суда (CAS). Помните чем закончилось? Оправданием обвиненных Родченковым 28 российский атлетов.

А Григорий Михайлович уже превратился в какого-то фрика. Вот его обкалывают ботоксом, меня внешность до неузнаваемости, и в этом измененном виде сажают перед камерами американского ТВ. Зачем? Показать, как теперь выглядит человек, опасающийся за свою жизнь? Или вот он дает интервью в маске с капюшоном - но зачем скрываться, если он только что засветился на другом канале с новой внешностью? И произносит он примерно один и тот же набор обвинительных.