2018-03-05T18:17:42+03:00
Звезды

Настасья Самбурская показала, каким неприличным способом надо искать мужа

Актриса шокировала своих фанатов непристойной фотографией
Юлия МАЗУР
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Настасья Самбурская не в первый раз шокирует поклонников откровенными снимками.Настасья Самбурская не в первый раз шокирует поклонников откровенными снимками.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Девушка очень пылкая и прямолинейная по популярности в соцсетях немного уступает поющей ведущей «Дом-2», активно набирая обороты. У Настасьи Самбурской 9,1 миллиона подписчиков, что может ей позволить в принципе не работать, а только выставлять фото в соцсетях и рекламировать время от времени что-нибудь. Но актриса, прославившаяся в «Универе», продолжает работать. Она играет в театре, снимается в кино, теперь устроилась ведущей «Ревизорро» вместо Лены Летучей. Кстати, Самбурская с легкой подачи Виктора Дробыша тоже немного поет.

А еще 31-летнюю Настасью ее поклонники любят за чувство юмора. Оно немного грубоватое, но неподдельное. Вот так, к примеру, Самбурская потешается над страстью выкладывания фото в купальниках в форме отчета с отдыха.

Так, загорая на фоне урбанистических видов ОАЭ, актриса снялась в бикини вот в такой позе.

samburskayasamburskaya
Фото в купальнике? Done
187135 отметок «Нравится»1025 комментариевInstagram

После этого фото уж точно не будет сомнений, что на следующем снимке именно Самбурская.

samburskayasamburskaya
Ищешь мужа? Загорай так. я прекрасно понимаю ваши ощущения. Но вы не сможете развидеть это никогда
191774 отметок «Нравится»3114 комментариевInstagram

- Ищешь мужа? Загорай так. Я прекрасно понимаю ваши ощущения. Но вы не сможете развидеть это никогда, - подписала снимок она.

Неприличное фото вызвало бурю эмоций у многомиллионной аудитории девушки. Скабрезных шуток не сосчитать.

Напомним, Настасья Самбурская в ноябре прошлого года вышла замуж. Избранником экстравагантной актрисы стал 25-летний Кирилл Дыцевич, белорусский актер и модель.

dytsevichkiryldytsevichkiryl
Простите
19654 отметок «Нравится»192 комментариевInstagram

Но неизвестно, что происходит с их браком на данный момент — оба перестали публиковать совместные фото, носить на безымянном пальце кольца, слухи о расставании оба не комментируют.

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