Герман Клименко: "Отключив Россию от глобальной Сети, риски получат только наши "западные коллеги"

5 Март 19:38 2018-03-05T21:14:28+03:00

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"Когда спрашивают: "А будет ли у нас китайский Интернет?" — я говорю им: "нет". Человек вздыхает с облегчением. А я продолжаю: "потому что у нас нет китайцев... Смысл в чем, на самом деле технически мы готовы к любым действиям сейчас. Я не знаю, если завтра наши коллеги (с Запада, - ред.) отключат нас от рубильника. Все – обязательно где-нибудь у кого-нибудь что-нибудь отключится. Но в целом, у нас есть координационный центр доменов… Само по себе аппаратно-программно нет никаких противопоказаний, чтобы мы жили хорошо и нормально, эффективно, даже если против нас объявят такую войну, как примерно «крымская изоляция». Регулирование Интернета — путь, по которому идет весь мир, и Россия — не исключение. Вместе с тем экстремальные варианты вроде северокорейского или кубинского — не наш выбор, - вещал в ночном телеэфире советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко. Авторы передачи пытались выяснить, а что будет если сбудутся прогнозы Совета безопасности, и России отключат доступ к всемирному интернету.

- Читатели взволнованы, поползли слухи, что Россия, как Китай собирается отключится от доступа в глобальный интернет, - попросили мы «уточнить диспозицию» самого Клименко.

- Сами отключим? - отреагировал Герман Сергеевич. - Не знаю никого, кто бы требовал изоляции рунета у нас. Я думаю риски находятся у наших западных "коллег".

- Чего мы можем лишиться?

- После Крыма возможно все. Сервисы Гугл и Микрософт там не работают. Мы вполне можем получить такой сценарий. И надо быть готовыми к тому, что события могут развиваться схожим образом, - ответил "Комсомолке" советник президента.

Информация о том, что западные страны могут отключить Россию от своих интернет-серверов (обвинив, например, в кибератаках), ходят уже довольно давно. Поэтому госслужащим предписано завязывать с зарубежными интернет-сервисами на работе, так как это - реальная угроза для информационной безопасности страны. По мнению того же Германа Клименко, реальные проблемы при отключении глобального интернета могут появится лишь у тех пользователей, которых предупреждали, но которые продолжили хранить информацию на зарубежных серверах.

Впрочем, для обычных росийских граждан очередные западные козни - на этот раз с интернетом - могут принести и пользу. Может люди, наконец, оторвутся от мониторов. А пока не отключили, зайдите на сайт Музея Русского Искусства в Миннеаполисе (США), и полюбуйтесь картиной Игоря Попова "Наш двор", которую тот написал в 1964 году. На ней изображен обычный советский дворик, который полон людей. Они гуляют с детьми, играют в снежки, хоккей, учатся ездить на лыжах, справляют свадьбы. В соцсетях эту картину уже назвали "Отключили интернет".

Картину Игоря Попова "Наш двор" в соцсетях окрестили "Отключили интернет".

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