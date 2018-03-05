Дневники XI Фестиваля искусств Юрия Башмета. Театр марионеток Резо Габриадзе

5 Март 21:19 2018-03-05T21:28:22+03:00

Театр Резо Габриадзе - это театр кукол для взрослых. И если вы запланировали поездку в Тбилиси, то позаботиться о билетах вам надо сильно заранее. ФОТО wiafs.ru

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В этом году в рамках Зимнего фестиваля искусств, который проводится в Сочи уже 11 лет, помимо музыкальных номеров, спектаклей, конкурсов композиторов и других экшнов, ассоциирующихся с музыкой, впервые прошла серия мероприятий вообще никак с музыкой не связанных. Это поэтические мастер-классы и школа журналистики. Последнее особенно приятно, поскольку одними из ведущих школы стали корреспонденты «Комсомольской правды». Публикуем работы лучших учеников школы.

Сказочный домик в Старом городе Тбилиси, словно созданный из лоскутков разных архитектурных стилей, уже давно стал визитной карточкой грузинской столицы. Театр марионеток Резо Габриадзе. Маленькая дверь в кассу, маленькая скамейка для фото, маленькая вывеска… Маленький зрительный зал – всего на 80 мест. И большая любовь горожан, бесконечные признания в любви и непрерывный поток охотников за билетами.

Это театр кукол для взрослых. И если вы запланировали поездку в Тбилиси, то позаботиться о билетах в театр Габриадзе вам надо сильно заранее: иначе билетов просто не купить! Тогда вам придется наслаждаться уличным представлением на башне театра: два раза в день для всех прохожих здесь разыгрывается мини-спектакль «Цикл жизни». И даже на нем – всегда аншлаг!

Но вот случилось чудо – неуловимый театр Габриадзе в Сочи! Упускать такую возможность нельзя! Труппа привезла два из четырех своих легендарных спектаклей: «Рамона» и «Сталинград».

Итак… открывается занавес маленькой сцены и начинается спектакль… Пожалуй, самый необычный из всех, что вы видели до этого.

«Рамона». Любовь двух паровозов. Да-да, это история двух железных гигантов, пахнущих мазутом и «разговаривающих» пронзительными гудками. Но история настолько трогательная, что прошибает слезу даже у мужчин. Почему ты плакал на спектакле? – спросите вы мужчину. Ион не будет знать, что ответить. Потому что «мне жалко любовь этих паровозов» звучит слишком сюрреалистично.

Это спектакль на грани сюра. Но грань не нарушается. Она соблюдается очень искусно, и иногда вам кажется, что вот-вот сюр победит, но нет: вы возвращаетесь в «реальную» историю и продолжаете следить за нитью повествования. И вас уже не смущает, что откуда не возьмись в истории про паровозы появляется цирк шапито, а потом ноги героя пишут письмо верхней части своего хозяина…

Кстати, о нити. Через всю сцену протянута проволока – некая такая нить, за которую цепляются все сцены спектакля. Она натянута, как струна. Она «играет» разные роли: то это провод над жд-станцией, то канат для прыжков цирковой обезьяны. Сначала все действие проходит под «струной». А потом Рамона возносится над ней.

У паровоза в театре Габриадзе нет рамок. Паровоз может быть женского пола. Он может любить и может ходить по канату. Рамона все может, как только перестает повторять фразу: «Я не могу, я маневровая. Мне только до станции».

Вы уйдете из театра, а в голове еще долго будут стучать паровозы и скрипеть стрелки рельсов. А перед глазами останется натянутая струна. Вы еще долго будете ее видеть, если не заплачете.