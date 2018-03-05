Семь причин посмотреть сериал «Двойник» с Дж. К. Симмонсом в главной роли

5 Март 22:17 2018-03-05T22:24:16+03:00

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Продюсеры заказали сразу два сезона сериала «Двойник», предвосхищая успех многосерийного шпионского триллера с оскароносным актером в главной роли. Рассказываем о семи причинах, почему сериал непременно стоит смотреть.

1. Талант в квадрате

Яркий основной персонаж и известный актер в главной роли – половина успеха любой премьеры. С этим у «Двойника» все в порядке. Главную роль исполняет обладатель премии «Оскар», деспотичный маэстро-дирижер в драме «Одержимость» и владелец ресторана в «Ла-Ла-Ленде» Дж. К. Симмонс. В сериале ему довелось сыграть сразу двух противоположных персонажей - тихого госслужащего Говарда Силка, проработавшего на бюрократической должности 30 лет, и решительного Говарда – профессионального агента спецслужб. По сюжету, два героя живут в параллельных реальностях, которые не должны были пересечься, но, конечно, пересекаются. Тем интереснее следить за мастерскими перевоплощениями, которые с детальной точностью проработал актер и команда проекта. Долгие годы Симмонс служил в театре и в кино пришел относительно поздно. Впрочем, театральное прошлое помогло ему покорить киноакадемиков и получить не только оскаровскую статуэтку, но и другие почетные награды

Взаимодействие персонажей из параллельных вселенных все усложняетсяФото: кадр из фильма

2. Новая шпионская эстетика

Шпионские истории неразрывно связаны с фантастикой – супероружие, автомобили будущего и карикатурные злодеи. В сериале «Двойник» все по-другому. Серьезная шпионская драма обращена в реальное прошлое – во времена противостояния Западной и Восточной Германии. Фантастика при этом приобретает символическое значение и делает сюжет вдвойне захватывающим. В ходе военных разработок ученые открывают портал в параллельное измерение. С тех пор реальность раздваивается и развивается в противоположных направлениях. Там, где реальный мир Силка напоминает Берлин времен соцлагеря, мир параллельного героя обладает всеми чертами капиталистических стран. В первом Берлине – строят громоздкие здания, раздувают бюрократию, и при этом добиваются успехов в лечении отдельных болезней. В другом – живут среди небоскребов, имеют развитые технологии и широкую сеть агентов. Как взаимодействуют миры, и что произойдет, когда герои «поменяются местами» - интрига сериала.

3. Именитые создатели

Высокие ожидания критиков небезосновательны. Послужной список создателей сериала впечатляет. Исполнительным продюсером «Двойника» выступил сценарист и продюсер Джастин Маркс, работавший над последней экранизацией «Книги Джунглей». В его команде также продюсеры «Ла-Ла-Ленда» Гари Гилберт и Джордан Хорови, Кит Рэдмон, участвовавший в создании «Выжившего» и Бард Доррос, работавший над драмой «Призрачная красота».

Режиссером сериала стал Мортен Тильдум, который снял несколько нашумевших полнометражных картин - «Пассажиры», «Игра в имитацию», «Охотники за головами». Есть в команде и мастера многосерийной режиссуры – Алик Сахаров, работавший над «Игрой престолов» и легендарным «Кланом сопрано» и Стивен Уильямс, снимавший серии «Остаться в живых», «Мира Дикого Запада» и «Ходячих мертвецов».

Общий тон сериала, по признанию критиков, тоже тяготеет к европейскомуФото: кадр из фильма

4. Европа, а не Америка

Необычно, что действие американского сериала происходит не в Америке, а в Германии. При этом Берлин – плод воображения создателей. В одной реальности он пропитан почти советской, социалистической эстетикой, в другой – западной, и даже американской. Своеобразная фантазия на тему, что было бы, если в 1989 году Берлинская стена не рухнула. При этом основная граница проходит не по визуальному облику городов – а по мыслям, поступкам и жизням героев сериала, узнавших о существовании других «себя». Общий тон сериала, по признанию критиков, тоже тяготеет к европейскому – с серьезными вопросами идентичности, которые не отпускают человека даже в почтенном возрасте.

Сам Говард живет в счастливом браке, в то время как его герой в параллельной вселенной разведен.Фото: кадр из фильма

5. А если бы...

Пожалуй, каждый задавался вопросом: «а что, если бы жизнь сложилась по-другому...». Создатели проекта признаются, что ставили этот вопрос во главу сериала. Насколько наша жизнь зависит от нашего выбора, поступков и внешних сил? Мы видим не разных героев, похожих друг на друга, и живущих своими параллельными жизнями, а одного. Один и тот же человек под влиянием разных условий становится безрадостным и скучным клерком или уверенным спецагентом, музыкантом или безжалостным убийцей. В реальности никому не дано прожить две разные жизни одновременно, однако вопрос «если бы жизнь сложилась по-другому» не оставляет человечество уже много веков.

6. «Зеркальные» персонажи

Две вселенные сериала создают захватывающие параллели персонажей и сюжетов. Эмилия, жена главного героя (Оливия Уильямс), в одной вселенной находится в больнице на пороге жизни и смерти, а в другой – успешно работает секретным агентом. Сам Говард живет в счастливом браке, в то время как его герой в параллельной вселенной разведен. Настоящим открытием сезона стала итальянка Сара Серайокко, которая в «Двойнике» играет одновременно жестокую наемницу и виртуозную скрипачку. Взаимодействие персонажей из параллельных вселенных все усложняется, так что неизвестно, кто и когда совершит роковую ошибку и выдаст себя.

«Зеркальные» персонажи

7. Тема двойников не раскрыта?

С тех пор как в киноиндустрии научились комбинировать кадры, тема двойников не перестает привлекать режиссеров и зрителей. Можно вспомнить многочисленные комедии, построенные на неловких ситуациях, в которые попадают близнецы или просто похожие люди – «Джентльмены удачи» (1971), «Близнец» (1984). Есть и целая серия серьезных фильмов, использующих тему двойников – «Связанные насмерть» (1988), «Луна 2112» (2009), полнометражная драма «Двойник» (2013). Чем в этом смысле отличается сериал? Во-первых, обилием параллельных персонажей. У каждого героя есть свой «двойник», и постепенно все они попадают из одной реальности в другую, ввязываются в запутанную историю шпионажа, заговоров и интриг, сохраняя при этом самобытность. Во-вторых, в сериале киноприем мгновенно отходит на второй план. В 2018 году никто не рассчитывает, что зрители удивятся, увидев двух героев, которых в кадре играет один актер. Зато на первый план выходит смысловая составляющая, которая поднимает серьезный вопрос: в чем причина противостояния разных систем.

ГДЕ СМОТРЕТЬ?

Российские зрители могут смотреть сериал «Двойник» каждую среду в 21:00 на канале ViP Premiere, а также в онлайн-кинотеатре ViP Viasat Play.